https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/canakkale-bogazinda-yogun-sis-alarmi-gemi-trafigi-ve-feribot-seferleri-durduruldu-1094972298.html

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis alarmı: Gemi trafiği ve feribot seferleri durduruldu

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis alarmı: Gemi trafiği ve feribot seferleri durduruldu

Sputnik Türkiye

Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, çift yönlü transit gemi geçişleri ve feribot seferleri geçici... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T10:20+0300

2025-03-29T10:20+0300

2025-03-29T10:20+0300

çanakkale boğazı

türki̇ye

çanakkale

lapseki

meteoroloji

sis

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Çanakkale Boğazı, sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesi, hem transit gemi trafiğini hem de feribot seferlerini olumsuz etkiledi.Gemi geçişlerine geçici engellemeÇanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, güvenlik gerekçesiyle boğazdaki çift yönlü transit gemi geçişlerini geçici olarak durdurdu. Kuzey ve güney yönlerinden seyir halindeki gemilerin kaptanları, telsiz anonslarıyla uyarılarak boğaz geçişine izin verilmedi.Feribot seferleri de sis kurbanı olduYoğun sis sadece büyük gemileri değil, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerini de vurdu. Seferler sis nedeniyle geçici olarak iptal edildi. Vatandaşlar iskelelerde bekletildi, yetkililer ise güncel duyurular için bölge halkını uyardı.Sis dağıldığında ulaşım yeniden açılacakYetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hem gemi trafiğinin hem de feribot seferlerinin normale döneceğini bildirdi. Gemi kaptanlarına ve yolculara hava koşullarını takip etmeleri yönünde çağrı yapıldı.Meteoroloji'den uyarı: Sisli havalarda dikkatli olunmalıMeteoroloji yetkilileri, bölgede sabah saatlerinde sisli hava koşullarının devam edeceğini, ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtti. Sürücüler ve deniz ulaşımını kullanan vatandaşların görüş mesafesine dikkat etmeleri istendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/meteoroloji-uyardi-istanbul-ankara-ve-izmir-dikkat-bayramda-gok-gurultulu-saganak-geliyor-10-sehre-1094971040.html

çanakkale boğazı

türki̇ye

çanakkale

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