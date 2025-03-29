https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/canakkale-bogazinda-yogun-sis-alarmi-gemi-trafigi-ve-feribot-seferleri-durduruldu-1094972298.html
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis alarmı: Gemi trafiği ve feribot seferleri durduruldu
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis alarmı: Gemi trafiği ve feribot seferleri durduruldu
Sputnik Türkiye
Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, çift yönlü transit gemi geçişleri ve feribot seferleri geçici... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T10:20+0300
2025-03-29T10:20+0300
2025-03-29T10:20+0300
çanakkale boğazı
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çanakkale
lapseki
meteoroloji
sis
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Çanakkale Boğazı, sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesi, hem transit gemi trafiğini hem de feribot seferlerini olumsuz etkiledi.Gemi geçişlerine geçici engellemeÇanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, güvenlik gerekçesiyle boğazdaki çift yönlü transit gemi geçişlerini geçici olarak durdurdu. Kuzey ve güney yönlerinden seyir halindeki gemilerin kaptanları, telsiz anonslarıyla uyarılarak boğaz geçişine izin verilmedi.Feribot seferleri de sis kurbanı olduYoğun sis sadece büyük gemileri değil, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferlerini de vurdu. Seferler sis nedeniyle geçici olarak iptal edildi. Vatandaşlar iskelelerde bekletildi, yetkililer ise güncel duyurular için bölge halkını uyardı.Sis dağıldığında ulaşım yeniden açılacakYetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hem gemi trafiğinin hem de feribot seferlerinin normale döneceğini bildirdi. Gemi kaptanlarına ve yolculara hava koşullarını takip etmeleri yönünde çağrı yapıldı.Meteoroloji'den uyarı: Sisli havalarda dikkatli olunmalıMeteoroloji yetkilileri, bölgede sabah saatlerinde sisli hava koşullarının devam edeceğini, ulaşımda aksamalara neden olabileceğini belirtti. Sürücüler ve deniz ulaşımını kullanan vatandaşların görüş mesafesine dikkat etmeleri istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/meteoroloji-uyardi-istanbul-ankara-ve-izmir-dikkat-bayramda-gok-gurultulu-saganak-geliyor-10-sehre-1094971040.html
çanakkale boğazı
türki̇ye
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çanakkale boğazı, çanakkale, lapseki, meteoroloji, sis
çanakkale boğazı, çanakkale, lapseki, meteoroloji, sis
Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis alarmı: Gemi trafiği ve feribot seferleri durduruldu
Çanakkale Boğazı’nda sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü, çift yönlü transit gemi geçişleri ve feribot seferleri geçici olarak durduruldu. Gemi Trafik Hizmetleri, kaptanlara telsizle uyarıda bulundu. Sis dağıldıktan sonra ulaşımın normale dönmesi bekleniyor.
Çanakkale Boğazı, sabaha karşı etkisini artıran yoğun sis nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Görüş mesafesinin ciddi şekilde düşmesi, hem transit gemi trafiğini hem de feribot seferlerini olumsuz etkiledi.
Gemi geçişlerine geçici engelleme
Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, güvenlik gerekçesiyle boğazdaki çift yönlü transit gemi geçişlerini geçici olarak durdurdu. Kuzey ve güney yönlerinden seyir halindeki gemilerin kaptanları, telsiz anonslarıyla uyarılarak boğaz geçişine izin verilmedi.
Feribot seferleri de sis kurbanı oldu
Yoğun sis sadece büyük gemileri değil, Çanakkale-Eceabat
, Çanakkale-Kilitbahir
ve Lapseki-Gelibolu
hatlarındaki feribot seferlerini
de vurdu. Seferler sis nedeniyle geçici olarak iptal edildi
. Vatandaşlar iskelelerde bekletildi, yetkililer ise güncel duyurular için bölge halkını uyardı.
Sis dağıldığında ulaşım yeniden açılacak
Yetkililer, sisin etkisini kaybetmesinin ardından hem gemi trafiğinin hem de feribot seferlerinin normale döneceğini bildirdi. Gemi kaptanlarına ve yolculara hava koşullarını takip etmeleri yönünde çağrı yapıldı.
Meteoroloji'den uyarı: Sisli havalarda dikkatli olunmalı
Meteoroloji
yetkilileri, bölgede sabah saatlerinde sisli hava koşullarının
devam edeceğini, ulaşımda aksamalara neden olabileceğini
belirtti. Sürücüler ve deniz ulaşımını kullanan vatandaşların görüş mesafesine dikkat etmeleri
istendi.