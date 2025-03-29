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F1 Efsanesi Michael Schumacher için umutlar tükendi: 'Son durumu çok kötü'
F1 Efsanesi Michael Schumacher için umutlar tükendi: 'Son durumu çok kötü'
Sputnik Türkiye
Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in 2013'te geçirdiği kaza sonrası sağlık durumuyla ilgili Alman gazeteci Felix Gorner'den üzücü açıklama geldi... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T00:28+0300
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2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonrası ailesi tarafından özenle korunan Michael Schumacher'in sağlık durumu tekrar gündeme geldi.Gazeteci Felix Gorner, Formula 1 efsanesi Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gorner "Durum çok kötü, sürekli bakıma ihtiyacı var ve tamamen bakıcılarına bağımlı durumda. Maalesef konuşarak iletişim kuramıyor" ifadelerini kullandı.F1 dünyası ve hayranları, 7 kez dünya şampiyonu olan Schumacher'in üzücü durumu karşısında üzüntülerini sosyal medyadan dile getirirken Schumacher ailesinin, efsane pilotun tedavisi ve bakımı için özel bir ekip oluşturduğu ve tüm imkanları seferber ettiği öğrenildi.
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formula 1 (f1), michael schumacher, ferrari, yarış, son yarış, otomobil yarışçısı, yarışma, kaza, kaza sebebi, kayak, kayak keyfi, kayak merkezi
formula 1 (f1), michael schumacher, ferrari, yarış, son yarış, otomobil yarışçısı, yarışma, kaza, kaza sebebi, kayak, kayak keyfi, kayak merkezi

F1 Efsanesi Michael Schumacher için umutlar tükendi: 'Son durumu çok kötü'

00:28 29.03.2025
© AP Photo / CHRISTOPHE ENAFormula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'ya ait
Formula 1'de İstanbul Park'ın rekorları Juan Pablo Montoya'ya ait - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2025
© AP Photo / CHRISTOPHE ENA
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Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in 2013'te geçirdiği kaza sonrası sağlık durumuyla ilgili Alman gazeteci Felix Gorner'den üzücü açıklama geldi. Schumacher'in ailesinin büyük ölçüde gizli tuttuğu sağlık durumuna ilişkin Gorner, yedi kez dünya şampiyonu olan efsane pilotun son durumunun kötü olduğunu ifade etti.
2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonrası ailesi tarafından özenle korunan Michael Schumacher'in sağlık durumu tekrar gündeme geldi.
Gazeteci Felix Gorner, Formula 1 efsanesi Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gorner "Durum çok kötü, sürekli bakıma ihtiyacı var ve tamamen bakıcılarına bağımlı durumda. Maalesef konuşarak iletişim kuramıyor" ifadelerini kullandı.
F1 dünyası ve hayranları, 7 kez dünya şampiyonu olan Schumacher'in üzücü durumu karşısında üzüntülerini sosyal medyadan dile getirirken Schumacher ailesinin, efsane pilotun tedavisi ve bakımı için özel bir ekip oluşturduğu ve tüm imkanları seferber ettiği öğrenildi.
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