https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/f1-efsanesi-michael-schumacher-icin-umutlar-tukendi-son-durumu-cok-kotu-1094968110.html

F1 Efsanesi Michael Schumacher için umutlar tükendi: 'Son durumu çok kötü'

F1 Efsanesi Michael Schumacher için umutlar tükendi: 'Son durumu çok kötü'

Sputnik Türkiye

Formula 1 efsanesi Michael Schumacher'in 2013'te geçirdiği kaza sonrası sağlık durumuyla ilgili Alman gazeteci Felix Gorner'den üzücü açıklama geldi... 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T00:28+0300

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dünya

formula 1 (f1)

michael schumacher

ferrari

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yarışma

kaza

kaza sebebi

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2013 yılında geçirdiği kayak kazası sonrası ailesi tarafından özenle korunan Michael Schumacher'in sağlık durumu tekrar gündeme geldi.Gazeteci Felix Gorner, Formula 1 efsanesi Schumacher'in sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gorner "Durum çok kötü, sürekli bakıma ihtiyacı var ve tamamen bakıcılarına bağımlı durumda. Maalesef konuşarak iletişim kuramıyor" ifadelerini kullandı.F1 dünyası ve hayranları, 7 kez dünya şampiyonu olan Schumacher'in üzücü durumu karşısında üzüntülerini sosyal medyadan dile getirirken Schumacher ailesinin, efsane pilotun tedavisi ve bakımı için özel bir ekip oluşturduğu ve tüm imkanları seferber ettiği öğrenildi.

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