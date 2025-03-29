https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/bakan-simsekten-chp-lideri-ozele-yanit-savcilik-disinda-kimsenin-bilgisi-ve-mudahalesi-soz-konusu-1094979551.html

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: 'MASAK raporlarına kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz'

Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: 'MASAK raporlarına kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz'

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özel'in MASAK raporları hakkındaki iddiasına yanıt verdi. 29.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-29T16:32+0300

2025-03-29T16:32+0300

2025-03-29T16:34+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

mehmet şimşek

chp

masak

özgür özel

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporlarına ilişkin iddiaları için, "Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" ifadesini kullandı.Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:İBB’ye yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK raporu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i eleştiren CHP lideri Özel, “Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır” demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/chpnin-ekrem-imamogluna-ozgurluk-mitinginde-konusan-abb-baskani-mansur-yavas-silivri-cezaevi-1094977320.html

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türkiye, mehmet şimşek, chp, masak, özgür özel