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Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: 'MASAK raporlarına kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz'
Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: 'MASAK raporlarına kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz'
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özel'in MASAK raporları hakkındaki iddiasına yanıt verdi. 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T16:32+0300
2025-03-29T16:32+0300
2025-03-29T16:34+0300
poli̇ti̇ka
türkiye
mehmet şimşek
chp
masak
özgür özel
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporlarına ilişkin iddiaları için, "Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" ifadesini kullandı.Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:İBB’ye yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK raporu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i eleştiren CHP lideri Özel, “Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır” demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/chpnin-ekrem-imamogluna-ozgurluk-mitinginde-konusan-abb-baskani-mansur-yavas-silivri-cezaevi-1094977320.html
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türkiye, mehmet şimşek, chp, masak, özgür özel
türkiye, mehmet şimşek, chp, masak, özgür özel
Bakan Şimşek'ten CHP lideri Özel'e yanıt: 'MASAK raporlarına kimsenin müdahalesi söz konusu olamaz'
16:32 29.03.2025 (güncellendi: 16:34 29.03.2025)
Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada CHP Genel Başkanı Özel'in MASAK raporları hakkındaki iddiasına yanıt verdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı raporlarına ilişkin iddiaları için, "Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz" ifadesini kullandı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
Ana muhalefet partisi liderinin ithamlarına karşın devlet kurumlarının işleyişi hakkında açıklama yapılması gereği hasıl olmuştur. Savcılık tarafından talep edilen MASAK raporları doğrudan savcılık makamına raporlanmakta olup, savcılık dışında kimsenin bilgisi ve müdahalesi söz konusu olamaz.
İBB’ye yönelik soruşturmalara ilişkin hazırlanan MASAK raporu üzerinden Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’i eleştiren CHP lideri Özel, “Mehmet Şimşek de bu darbenin bir parçasıdır” demişti.