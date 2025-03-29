Ramazan Bayramı’nın birinci günü sabahı eda edilecek bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için 2025 bayram namazı saatlerini yayımladı. Müslümanlar, bayram coşkusuna camilerde saf tutarak başlayacak.2025 İstanbul, Ankara ve İzmir Bayram Namazı Saatleri

Bayram namazı saatleri açıklandı: 2025 İl İl Ramazan Bayramı namazı vakitleri ve kılınışı

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Ramazan Bayramı coşkusunu namazla karşılayacak milyonlarca vatandaş için 2025 yılına ait il il bayram namazı saatleri açıklandı. Diyanet, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde bayram namazı saatini duyurdu. Namazın nasıl kılınacağı da adım adım anlatıldı.