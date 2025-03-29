https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/bayram-namazi-saatleri-aciklandi-2025-il-il-ramazan-bayrami-namazi-vakitleri-ve-kilinisi-1094975232.html
Bayram namazı saatleri açıklandı: 2025 İl İl Ramazan Bayramı namazı vakitleri ve kılınışı
Bayram namazı saatleri açıklandı: 2025 İl İl Ramazan Bayramı namazı vakitleri ve kılınışı
Sputnik Türkiye
Ramazan Bayramı coşkusunu namazla karşılayacak milyonlarca vatandaş için 2025 yılına ait il il bayram namazı saatleri açıklandı. Diyanet, İstanbul, Ankara... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-29T13:23+0300
2025-03-29T13:23+0300
2025-03-29T14:38+0300
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Ramazan Bayramı’nın birinci günü sabahı eda edilecek bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için 2025 bayram namazı saatlerini yayımladı. Müslümanlar, bayram coşkusuna camilerde saf tutarak başlayacak.2025 İstanbul, Ankara ve İzmir Bayram Namazı Saatleri
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250329/harvard-universitesi-prof-dr-cemal-kafadar-ve-yardimcisini-gorevden-aldi-ak-parti-sozcusu-celikten-1094973561.html
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i̇zmir
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bayram namazı saat kaçta, bayram namazı istanbul, bayram namazı izmir, bayram namazı ankara
bayram namazı saat kaçta, bayram namazı istanbul, bayram namazı izmir, bayram namazı ankara
Bayram namazı saatleri açıklandı: 2025 İl İl Ramazan Bayramı namazı vakitleri ve kılınışı
13:23 29.03.2025 (güncellendi: 14:38 29.03.2025)
Ramazan Bayramı coşkusunu namazla karşılayacak milyonlarca vatandaş için 2025 yılına ait il il bayram namazı saatleri açıklandı. Diyanet, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde bayram namazı saatini duyurdu. Namazın nasıl kılınacağı da adım adım anlatıldı.
Ramazan Bayramı’nın birinci günü sabahı eda edilecek bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için 2025 bayram namazı saatlerini yayımladı. Müslümanlar, bayram coşkusuna camilerde saf tutarak başlayacak.
2025 İstanbul, Ankara ve İzmir Bayram Namazı Saatleri
İstanbul bayram namazı saati: 07.22 Ankara bayram namazı saati: 07.07 İzmir bayram namazı saati: 07.30
2025 İl İl Bayram Namazı Saatleri (Tam Liste)
İl
Bayram Namazı Saati
Adana
06.57
Adıyaman
06.45
Afyonkarahisar
07.16
Ağrı
06.26
Aksaray
07.02
Amasya
06.55
Ankara
07.07
Antalya
07.16
Ardahan
06.27
Artvin
06.31
Aydın
07.27
Balıkesir
07.27
Bartın
07.09
Batman
06.34
Bayburt
06.37
Bilecik
07.18
Bingöl
06.36
Bitlis
06.30
Bolu
07.12
Burdur
07.17
Bursa
07.22
Çanakkale
07.32
Çankırı
07.03
Çorum
06.58
Denizli
07.22
Diyarbakır
06.37
Düzce
07.13
Edirne
07.32
Elazığ
06.41
Erzincan
06.40
Erzurum
06.33
Eskişehir
07.16
Gaziantep
06.49
Giresun
06.44
Gümüşhane
06.40
Hakkari
06.23
Hatay
06.54
Iğdır
06.22
Isparta
07.16
İstanbul
07.22
İzmir
07.30
Kahramanmaraş
06.50
Karabük
07.07
Karaman
07.05
Kars
06.26
Kastamonu
07.03
Kayseri
06.56
Kilis
06.50
Kırıkkale
07.04
Kırklareli
07.29
Kırşehir
07.01
Kocaeli
07.18
Konya
07.08
Kütahya
07.18
Malatya
06.45
Manisa
07.28
Mardin
06.35
Mersin
07.00
Muğla
07.25
Muş
06.32
Nevşehir
06.59
Niğde
06.59
Ordu
06.46
Osmaniye
06.53
Rize
06.36
Sakarya
07.16
Samsun
06.53
Şanlıurfa
06.43
Siirt
06.30
Sinop
06.57
Sivas
06.50
Şırnak
06.28
Tekirdağ
07.28
Tokat
06.52
Trabzon
06.39
Tunceli
06.40
Uşak
07.20
Van
06.25
Yalova
07.21
Yozgat
06.59
Zonguldak
07.11