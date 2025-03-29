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Bayram namazı saatleri açıklandı: 2025 İl İl Ramazan Bayramı namazı vakitleri ve kılınışı
Bayram namazı saatleri açıklandı: 2025 İl İl Ramazan Bayramı namazı vakitleri ve kılınışı
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Ramazan Bayramı coşkusunu namazla karşılayacak milyonlarca vatandaş için 2025 yılına ait il il bayram namazı saatleri açıklandı. Diyanet, İstanbul, Ankara... 29.03.2025, Sputnik Türkiye
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Ramazan Bayramı’nın birinci günü sabahı eda edilecek bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için 2025 bayram namazı saatlerini yayımladı. Müslümanlar, bayram coşkusuna camilerde saf tutarak başlayacak.2025 İstanbul, Ankara ve İzmir Bayram Namazı Saatleri
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bayram namazı saat kaçta, bayram namazı istanbul, bayram namazı izmir, bayram namazı ankara

Bayram namazı saatleri açıklandı: 2025 İl İl Ramazan Bayramı namazı vakitleri ve kılınışı

13:23 29.03.2025 (güncellendi: 14:38 29.03.2025)
© AA / Doğukan KeskinkılıçRamazan
Ramazan - Sputnik Türkiye, 1920, 29.03.2025
© AA / Doğukan Keskinkılıç
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Ramazan Bayramı coşkusunu namazla karşılayacak milyonlarca vatandaş için 2025 yılına ait il il bayram namazı saatleri açıklandı. Diyanet, İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere tüm şehirlerde bayram namazı saatini duyurdu. Namazın nasıl kılınacağı da adım adım anlatıldı.
Ramazan Bayramı’nın birinci günü sabahı eda edilecek bayram namazı saatleri belli oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye genelindeki tüm iller için 2025 bayram namazı saatlerini yayımladı. Müslümanlar, bayram coşkusuna camilerde saf tutarak başlayacak.

2025 İstanbul, Ankara ve İzmir Bayram Namazı Saatleri

İstanbul bayram namazı saati: 07.22
Ankara bayram namazı saati: 07.07
İzmir bayram namazı saati: 07.30
2025 İl İl Bayram Namazı Saatleri (Tam Liste)

İl

Bayram Namazı Saati

Adana

06.57

Adıyaman

06.45

Afyonkarahisar

07.16

Ağrı

06.26

Aksaray

07.02

Amasya

06.55

Ankara

07.07

Antalya

07.16

Ardahan

06.27

Artvin

06.31

Aydın

07.27

Balıkesir

07.27

Bartın

07.09

Batman

06.34

Bayburt

06.37

Bilecik

07.18

Bingöl

06.36

Bitlis

06.30

Bolu

07.12

Burdur

07.17

Bursa

07.22

Çanakkale

07.32

Çankırı

07.03

Çorum

06.58

Denizli

07.22

Diyarbakır

06.37

Düzce

07.13

Edirne

07.32

Elazığ

06.41

Erzincan

06.40

Erzurum

06.33

Eskişehir

07.16

Gaziantep

06.49

Giresun

06.44

Gümüşhane

06.40

Hakkari

06.23

Hatay

06.54

Iğdır

06.22

Isparta

07.16

İstanbul

07.22

İzmir

07.30

Kahramanmaraş

06.50

Karabük

07.07

Karaman

07.05

Kars

06.26

Kastamonu

07.03

Kayseri

06.56

Kilis

06.50

Kırıkkale

07.04

Kırklareli

07.29

Kırşehir

07.01

Kocaeli

07.18

Konya

07.08

Kütahya

07.18

Malatya

06.45

Manisa

07.28

Mardin

06.35

Mersin

07.00

Muğla

07.25

Muş

06.32

Nevşehir

06.59

Niğde

06.59

Ordu

06.46

Osmaniye

06.53

Rize

06.36

Sakarya

07.16

Samsun

06.53

Şanlıurfa

06.43

Siirt

06.30

Sinop

06.57

Sivas

06.50

Şırnak

06.28

Tekirdağ

07.28

Tokat

06.52

Trabzon

06.39

Tunceli

06.40

Uşak

07.20

Van

06.25

Yalova

07.21

Yozgat

06.59

Zonguldak

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