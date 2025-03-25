https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/istanbul-yagmurlari-barajlara-yaradi-istanbulda-barajlardaki-doluluk-oranlari-aciklandi-1094837149.html
İstanbul yağmurları, barajlara yaradı: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklandı
İstanbul yağmurları, barajlara yaradı: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklandı
Sputnik Türkiye
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 80'e dayandı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T11:48+0300
2025-03-25T11:48+0300
2025-03-25T11:48+0300
yaşam
i̇stanbul
elmalı barajı
alibeyköy barajı
baraj
i̇ski̇
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İstanbul'da etkisini gösteren yağış, barajların doluluk oranlarını artırdı. Son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 65.05'e, Elmalı Barajı'nda yüzde 94.54’e, Ömerli Baraj gölü havzasında ise yüzde 92.15'e ulaştı. Barajlardaki artış yüz güldürdüİSKİ'nin yaptığı ölçümlerde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 79.85 olarak kayıtlara geçti. Alibeyköy Barajı'nda geçtiğimiz ekim ayında yüzde 6.27'e düşen doluluk oranı yüzde 65.05'e yükseldi. Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 94.54’e ulaştı. Özellikle Anadolu yakasına su sağlayan önemli barajlardan Ömerli Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı 92.15 olarak ölçüldü.Bir dönem doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine gerileyen Terkos Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı yüzde 80.62 olarak ölçüldü.İstanbul’un barajlarında güncel doluluk oranları şu şekilde:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ankarada-barajlar-alarm-veriyor-istanbulda-kar-sonrasi-kismen-iyi-durumda-yagmur-mu-kar-suyu-mu-1094377832.html
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i̇stanbul, elmalı barajı, alibeyköy barajı, baraj, i̇ski̇
i̇stanbul, elmalı barajı, alibeyköy barajı, baraj, i̇ski̇
İstanbul yağmurları, barajlara yaradı: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklandı
İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 80'e dayandı.
İstanbul'da etkisini gösteren yağış, barajların doluluk oranlarını artırdı. Son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 65.05'e, Elmalı Barajı'nda yüzde 94.54’e, Ömerli Baraj gölü havzasında ise yüzde 92.15'e ulaştı.
Barajlardaki artış yüz güldürdü
İSKİ'nin yaptığı ölçümlerde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 79.85 olarak kayıtlara geçti. Alibeyköy Barajı'nda geçtiğimiz ekim ayında yüzde 6.27'e düşen doluluk oranı yüzde 65.05'e yükseldi.
Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 94.54’e ulaştı. Özellikle Anadolu yakasına su sağlayan önemli barajlardan Ömerli Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı 92.15 olarak ölçüldü.
Bir dönem doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine gerileyen Terkos Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı yüzde 80.62 olarak ölçüldü.
İstanbul’un barajlarında güncel doluluk oranları şu şekilde: