https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/istanbul-yagmurlari-barajlara-yaradi-istanbulda-barajlardaki-doluluk-oranlari-aciklandi-1094837149.html

İstanbul yağmurları, barajlara yaradı: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklandı

İstanbul yağmurları, barajlara yaradı: İstanbul'da barajlardaki doluluk oranları açıklandı

Sputnik Türkiye

İstanbul'daki barajlarda doluluk oranı son yağışlarla birlikte yüzde 80'e dayandı. 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T11:48+0300

2025-03-25T11:48+0300

2025-03-25T11:48+0300

yaşam

i̇stanbul

elmalı barajı

alibeyköy barajı

baraj

i̇ski̇

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/03/03/1043941347_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_f9910e1acf757b19c3079aa501de07d2.jpg

İstanbul'da etkisini gösteren yağış, barajların doluluk oranlarını artırdı. Son yağışlarla birlikte barajlardaki doluluk oranı yüzde 80'e ulaşırken, Alibeyköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 65.05'e, Elmalı Barajı'nda yüzde 94.54’e, Ömerli Baraj gölü havzasında ise yüzde 92.15'e ulaştı. Barajlardaki artış yüz güldürdüİSKİ'nin yaptığı ölçümlerde İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 79.85 olarak kayıtlara geçti. Alibeyköy Barajı'nda geçtiğimiz ekim ayında yüzde 6.27'e düşen doluluk oranı yüzde 65.05'e yükseldi. Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 94.54’e ulaştı. Özellikle Anadolu yakasına su sağlayan önemli barajlardan Ömerli Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı 92.15 olarak ölçüldü.Bir dönem doluluk oranı yüzde 20 seviyelerine gerileyen Terkos Baraj gölü havzasında ise doluluk oranı yüzde 80.62 olarak ölçüldü.İstanbul’un barajlarında güncel doluluk oranları şu şekilde:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250311/ankarada-barajlar-alarm-veriyor-istanbulda-kar-sonrasi-kismen-iyi-durumda-yagmur-mu-kar-suyu-mu-1094377832.html

i̇stanbul

elmalı barajı

alibeyköy barajı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇stanbul, elmalı barajı, alibeyköy barajı, baraj, i̇ski̇