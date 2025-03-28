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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0.49'luk artışla 9 bin 659.48 puandan kapanırken, THYAO 7.69 milyar TL'lik işlem hacmiyle günün lideri oldu. Gram... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T19:40+0300
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Piyasalarda gün sonunda BIST yüzde 0.49 yükselirken altın ve dövizde hareketlilik yaşandı.BIST 100 endeksi, 28 Mart 2025 Cuma gününü yüzde 0.49'luk yükselişle 9 bin 659.48 puandan tamamladı. Gün içinde 9 bin 669.22 puana kadar çıkan endeks, 9 bin 415.95 puan seviyesini de gördü. Günün en çok işlem gören hisseleri arasında THYAO (7.69 milyar TL), AKBNK (6.66 milyar TL) ve YKBNK (5.97 milyar TL) yer aldı.Sektörel performans ne durumda?Bireysel hisse performansları nasıl?Döviz ne kadar?Altın fiyatları ne kadar?Diğer piyasalarda durum ne?
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Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa, altın, dolar, bitcoin ne kadar?

19:40 28.03.2025
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Emekli maaş farkı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0.49'luk artışla 9 bin 659.48 puandan kapanırken, THYAO 7.69 milyar TL'lik işlem hacmiyle günün lideri oldu. Gram altın yüzde 0.68 yükselişle 3 bin 756.15 TL'den işlem gördü. Dolar/TL yüzde 0.01 artışla 37.97 TL, Euro/TL ise yüzde 0.20 yükselişle 41.16 TL seviyesinden işlem gördü.
Piyasalarda gün sonunda BIST yüzde 0.49 yükselirken altın ve dövizde hareketlilik yaşandı.
BIST 100 endeksi, 28 Mart 2025 Cuma gününü yüzde 0.49'luk yükselişle 9 bin 659.48 puandan tamamladı. Gün içinde 9 bin 669.22 puana kadar çıkan endeks, 9 bin 415.95 puan seviyesini de gördü. Günün en çok işlem gören hisseleri arasında THYAO (7.69 milyar TL), AKBNK (6.66 milyar TL) ve YKBNK (5.97 milyar TL) yer aldı.

Sektörel performans ne durumda?

Yükselen Sektörler: Madencilik (yüzde 6.33), gayrimenkul yatırım ortaklıkları (yüzde 3.05), iletişim (yüzde 2.22)
Düşen Sektörler: Sigorta (yüzde 2.89), bankacılık (yüzde 1.81), inşaat (yüzde 0.55)

Bireysel hisse performansları nasıl?

En Çok Yükselenler: SANEL (yüzde 10), FORMT (yüzde 9.98), PASEU (yüzde 9.97)
En Çok Düşenler: QNBTR (yüzde 10), PAPIL (yüzde 10), ATEKS (yüzde 9.97)

Döviz ne kadar?

Dolar/TL: yüzde 0.01 artışla 37.97 TL
Euro/TL: yüzde 0.20 artışla 41.16 TL

Altın fiyatları ne kadar?

Gram altın: yüzde 0.68 artışla 3 bin 756.15 TL
Çeyrek altın: 6 bin 141.30 TL (satış)
Cumhuriyet altını: 24 bin 490.08 TL
Ons altın: 3 bin 81 dolar (yüzde 0.77 artış)

Diğer piyasalarda durum ne?

Brent petrol: 73.65 dolar
Bitcoin: 84 bin 23 dolar
Ethereum: Bin 880.10 dolar
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
EKONOMİ
Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu? 28 Mart 2025 Cuma döviz kuru fiyatları
10:41
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