https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bu-hafta-hangi-yatirim-araci-kazandirdi-borsa-altin-dolar-bitcoin-ne-kadar-1094964673.html

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa, altın, dolar, bitcoin ne kadar?

Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Borsa, altın, dolar, bitcoin ne kadar?

Sputnik Türkiye

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0.49'luk artışla 9 bin 659.48 puandan kapanırken, THYAO 7.69 milyar TL'lik işlem hacmiyle günün lideri oldu. Gram... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T19:40+0300

2025-03-28T19:40+0300

2025-03-28T19:40+0300

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Piyasalarda gün sonunda BIST yüzde 0.49 yükselirken altın ve dövizde hareketlilik yaşandı.BIST 100 endeksi, 28 Mart 2025 Cuma gününü yüzde 0.49'luk yükselişle 9 bin 659.48 puandan tamamladı. Gün içinde 9 bin 669.22 puana kadar çıkan endeks, 9 bin 415.95 puan seviyesini de gördü. Günün en çok işlem gören hisseleri arasında THYAO (7.69 milyar TL), AKBNK (6.66 milyar TL) ve YKBNK (5.97 milyar TL) yer aldı.Sektörel performans ne durumda?Bireysel hisse performansları nasıl?Döviz ne kadar?Altın fiyatları ne kadar?Diğer piyasalarda durum ne?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/dolar-ve-euro-bugun-ne-kadar-oldu-28-mart-2025-cuma-doviz-kuru-fiyatlari-1094938522.html

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Sputnik Türkiye

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