https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ylsy-tercihleri-basladi-yurt-disinda-burslu-egitim-firsati-icin-son-gun-takvimi-belli-oldu-1094936005.html

YLSY tercihleri başladı: Yurt dışında burslu eğitim fırsatı i̇çin son gün takvimi belli oldu

YLSY tercihleri başladı: Yurt dışında burslu eğitim fırsatı i̇çin son gün takvimi belli oldu

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü 2024 YLSY programı kapsamında, sözlü sınavda başarılı olan adaylar için tercih süreci başladı. 668 öğrencinin burslu... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T07:41+0300

2025-03-28T07:41+0300

2025-03-28T07:41+0300

yaşam

milli eğitim bakanlığı (meb)

lisansüstü eğitim

yurtdışı

eğitim

meb

ösym

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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi açıklamasına göre, 2024 YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) programında sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kurum kontenjanı tercihlerini 27 Mart-9 Nisan 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercihler, MEB’in “Resmi Burslu Öğrenci Sistemi” üzerinden alınacak.668 öğrenci yurt dışına gönderilecekBu yılki YLSY kapsamında burslu olarak yurt dışına gönderilecek toplam öğrenci sayısı 668 olarak belirlendi. Öğrenciler, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturmak üzere resmi burslu statüde eğitim görecek.YLSY programı nedir?YLSY, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve başarılı Türk vatandaşlarını yurt dışında lisansüstü eğitim almaları için destekleyen bir resmi burs programıdır. Bu program, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayarak, dönüşlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev almalarını hedefler.Kurum tercihleri nasıl yapılacak?Tercih sürecinde adaylar, sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenen kurum kontenjanlarına başvuru yapabilecek. Adayların tercih işlemlerini MEB'in internet sitesinde yer alan “Resmi Burslu Öğrenci Sistemi” üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Tercihlerin doğru ve zamanında yapılması, yerleştirme sürecinde büyük önem taşıyor.Eğitim alanları ve hedef ülkelerYLSY kapsamında gönderilecek öğrenciler, mühendislikten sosyal bilimlere, eğitimden sağlık alanlarına kadar farklı branşlarda lisansüstü eğitim alacak. Öğrencilerin eğitim alacakları ülkeler arasında ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji açısından gelişmiş ülkeler yer alıyor.Türkiye’nin nitelikli kadro hedefiYLSY programı, Türkiye’nin akademik, teknolojik ve bilimsel gelişimini destekleyecek uzman bireyleri yetiştirme amacı taşıyor. Bursiyerler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkeye dönerek kamu kurumlarında belirli süre görev yapma taahhüdüyle programa dahil oluyor.

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