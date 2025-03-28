https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ylsy-tercihleri-basladi-yurt-disinda-burslu-egitim-firsati-icin-son-gun-takvimi-belli-oldu-1094936005.html
YLSY tercihleri başladı: Yurt dışında burslu eğitim fırsatı i̇çin son gün takvimi belli oldu
YLSY tercihleri başladı: Yurt dışında burslu eğitim fırsatı i̇çin son gün takvimi belli oldu
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü 2024 YLSY programı kapsamında, sözlü sınavda başarılı olan adaylar için tercih süreci başladı. 668 öğrencinin burslu... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T07:41+0300
2025-03-28T07:41+0300
2025-03-28T07:41+0300
yaşam
milli eğitim bakanlığı (meb)
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eğitim
meb
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Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi açıklamasına göre, 2024 YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) programında sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kurum kontenjanı tercihlerini 27 Mart-9 Nisan 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercihler, MEB’in “Resmi Burslu Öğrenci Sistemi” üzerinden alınacak.668 öğrenci yurt dışına gönderilecekBu yılki YLSY kapsamında burslu olarak yurt dışına gönderilecek toplam öğrenci sayısı 668 olarak belirlendi. Öğrenciler, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturmak üzere resmi burslu statüde eğitim görecek.YLSY programı nedir?YLSY, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve başarılı Türk vatandaşlarını yurt dışında lisansüstü eğitim almaları için destekleyen bir resmi burs programıdır. Bu program, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayarak, dönüşlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev almalarını hedefler.Kurum tercihleri nasıl yapılacak?Tercih sürecinde adaylar, sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenen kurum kontenjanlarına başvuru yapabilecek. Adayların tercih işlemlerini MEB'in internet sitesinde yer alan “Resmi Burslu Öğrenci Sistemi” üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Tercihlerin doğru ve zamanında yapılması, yerleştirme sürecinde büyük önem taşıyor.Eğitim alanları ve hedef ülkelerYLSY kapsamında gönderilecek öğrenciler, mühendislikten sosyal bilimlere, eğitimden sağlık alanlarına kadar farklı branşlarda lisansüstü eğitim alacak. Öğrencilerin eğitim alacakları ülkeler arasında ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji açısından gelişmiş ülkeler yer alıyor.Türkiye’nin nitelikli kadro hedefiYLSY programı, Türkiye’nin akademik, teknolojik ve bilimsel gelişimini destekleyecek uzman bireyleri yetiştirme amacı taşıyor. Bursiyerler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkeye dönerek kamu kurumlarında belirli süre görev yapma taahhüdüyle programa dahil oluyor.
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YLSY tercihleri başladı: Yurt dışında burslu eğitim fırsatı i̇çin son gün takvimi belli oldu
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yürüttüğü 2024 YLSY programı kapsamında, sözlü sınavda başarılı olan adaylar için tercih süreci başladı. 668 öğrencinin burslu olarak yurt dışına gönderileceği programda, kurum kontenjanı tercihleri 27 Mart-9 Nisan tarihleri arasında MEB'in resmi sisteminden yapılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) resmi açıklamasına göre, 2024 YLSY (Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme) programında sözlü sınavda başarılı olan adaylar, kurum kontenjanı tercihlerini 27 Mart-9 Nisan 2025 tarihleri arasında yapabilecek. Tercihler, MEB’in “Resmi Burslu Öğrenci Sistemi” üzerinden alınacak.
668 öğrenci yurt dışına gönderilecek
Bu yılki YLSY kapsamında burslu olarak yurt dışına gönderilecek toplam öğrenci sayısı 668 olarak belirlendi. Öğrenciler, yüksek lisans ve doktora eğitimlerini tamamlayarak, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını oluşturmak üzere resmi burslu statüde eğitim görecek.
YLSY, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve başarılı Türk vatandaşlarını yurt dışında lisansüstü eğitim almaları için destekleyen bir resmi burs programıdır. Bu program, öğrencilerin öğrenim gördükleri alanlarda uzmanlaşmalarını sağlayarak, dönüşlerinde kamu kurum ve kuruluşlarında görev almalarını hedefler.
Kurum tercihleri nasıl yapılacak?
Tercih sürecinde adaylar, sözlü sınav sonuçlarına göre belirlenen kurum kontenjanlarına başvuru yapabilecek. Adayların tercih işlemlerini MEB'in internet sitesinde yer alan “Resmi Burslu Öğrenci Sistemi” üzerinden tamamlamaları gerekiyor. Tercihlerin doğru ve zamanında yapılması, yerleştirme sürecinde büyük önem taşıyor.
Eğitim alanları ve hedef ülkeler
YLSY kapsamında gönderilecek öğrenciler, mühendislikten sosyal bilimlere, eğitimden sağlık alanlarına kadar farklı branşlarda lisansüstü eğitim alacak. Öğrencilerin eğitim alacakları ülkeler arasında ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa ve Japonya gibi bilim ve teknoloji açısından gelişmiş ülkeler yer alıyor.
Türkiye’nin nitelikli kadro hedefi
YLSY programı, Türkiye’nin akademik, teknolojik ve bilimsel gelişimini destekleyecek uzman bireyleri yetiştirme amacı taşıyor. Bursiyerler, öğrenimlerini tamamladıktan sonra ülkeye dönerek kamu kurumlarında belirli süre görev yapma taahhüdüyle programa dahil oluyor.