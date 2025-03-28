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Yıllardır erteliyordu: Ünlü oyuncu Celil Nalçakan ameliyattan daha fazla kaçamadı
Yıllardır erteliyordu: Ünlü oyuncu Celil Nalçakan ameliyattan daha fazla kaçamadı
Sputnik Türkiye
Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yıllardır ertelediği sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdi. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T12:30+0300
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yaşam
celil nalçakan
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Poyraz Karayel, Prestij Meselesi gibi sevilen bir çok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Celil Nalçakan hayranlarını korkuttu. Nalçakan yıllardır ertelediği sağlık sorunları nedeniyle ameliyat masasına yatmak zorunda kaldığını duyurdu. Altı saat sürdüSosyal medya hesabından altı saat süren bir operasyon geçirdiğini duyuran Nalçakan, operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" dedi.Hayranlarından ve meslektaşları yalnız bırakmadı Birçok ünlü isim Nalçakan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hayranları da sosyal medya hesabından ünlü oyuncuya iyi dileklerini iletti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/fenerbahcenin-yildiz-ismi-edin-dzekonun-burnu-kirildi-dzeko-ozel-maskeyle-maca-cikacak-1094824444.html
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celil nalçakan, celil nalçakan ameliyat
celil nalçakan, celil nalçakan ameliyat

Yıllardır erteliyordu: Ünlü oyuncu Celil Nalçakan ameliyattan daha fazla kaçamadı

12:30 28.03.2025
© TwitterCelil Nalçakan
Celil Nalçakan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© Twitter
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Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yıllardır ertelediği sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdi.
Poyraz Karayel, Prestij Meselesi gibi sevilen bir çok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Celil Nalçakan hayranlarını korkuttu. Nalçakan yıllardır ertelediği sağlık sorunları nedeniyle ameliyat masasına yatmak zorunda kaldığını duyurdu.

Altı saat sürdü

Sosyal medya hesabından altı saat süren bir operasyon geçirdiğini duyuran Nalçakan, operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" dedi.

Hayranlarından ve meslektaşları yalnız bırakmadı

Birçok ünlü isim Nalçakan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hayranları da sosyal medya hesabından ünlü oyuncuya iyi dileklerini iletti.
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