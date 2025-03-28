https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/yillardir-erteliyordu-unlu-oyuncu-celil-nalcakan-ameliyattan-daha-fazla-kacamadi-1094944804.html

Yıllardır erteliyordu: Ünlü oyuncu Celil Nalçakan ameliyattan daha fazla kaçamadı

Yıllardır erteliyordu: Ünlü oyuncu Celil Nalçakan ameliyattan daha fazla kaçamadı

Sputnik Türkiye

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan, yıllardır ertelediği sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdi. 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T12:30+0300

2025-03-28T12:30+0300

2025-03-28T12:30+0300

yaşam

celil nalçakan

ameliyat

hastalık

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Poyraz Karayel, Prestij Meselesi gibi sevilen bir çok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Celil Nalçakan hayranlarını korkuttu. Nalçakan yıllardır ertelediği sağlık sorunları nedeniyle ameliyat masasına yatmak zorunda kaldığını duyurdu. Altı saat sürdüSosyal medya hesabından altı saat süren bir operasyon geçirdiğini duyuran Nalçakan, operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Ünlü oyuncu "Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı" dedi.Hayranlarından ve meslektaşları yalnız bırakmadı Birçok ünlü isim Nalçakan'a geçmiş olsun dileğinde bulundu. Hayranları da sosyal medya hesabından ünlü oyuncuya iyi dileklerini iletti.

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celil nalçakan, celil nalçakan ameliyat