https://anlatilaninotesi.com.tr/20250202/merve-ozbeyin-esi-kenan-kocak-bir-kisiyi-yurtdisina-kacirma-iddialariyla-gozaltina-alindi-1093275559.html

Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, 'bir kişiyi yurtdışına yasadışı yollarla kaçırma' suçlamasıyla gözaltına alındı

Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak, 'bir kişiyi yurtdışına yasadışı yollarla kaçırma' suçlamasıyla gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Basına düşen iddialar göre bir emniyet şube müdürü ile şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi Kenan Koçak, bir kişinin yasadışı yollarla yurt dışına çıkışına... 02.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-02T10:07+0300

2025-02-02T10:07+0300

2025-02-02T10:12+0300

türkiye

organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü

edirne

sarallar

merve özbey

kenan koçak

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Gazeteci Emrullah Erdinç'in haberine göre İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri dün Edirne’de operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında, Edirne KOM Şube Müdürü'nün yanı sıra şarkıcı Merve Özbey’in iş insanı eşi Kenan Koçak da gözaltına alındığı iddia edildi. Şüphelilerin, yasa dışı yolla bir kişinin yurt dışına çıkışını sağlamakla suçlandığını belirten Erdinç, "Savcılık, söz konusu kişiyi kaçırmaya çalışan ve aralarında bir emniyet müdürü ile yargı mensubunun da bulunduğu şüphelilerin yakalanması için talimat verdi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin gözaltına aldığı isimlerden biri, Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Mehmet Deniz Karakurt oldu. Gözaltına alınan bir diğer isim ise şarkıcı Merve Özbey’in eşi Kenan Koçak’tı" ifadelerini kullandı.Basına düşen iddialara göre Kenan Koçak ve diğer zanlılar, Sarallar suç örgütüyle bağlantılı Turan Yıldırım'ın yasadışı yollardan yurtdışına kaçırılmasına yardım ettiği öne sürüldü. Kenan Koçak kimdir?Gözaltına alındığı yönde basına düşen iddialar sonrası gündem olan Kenan Koçak, 1 Ocak 1983 İstanbul doğdu. İnşaat alanında iş hayatını sürdüren Koçak, Merve Özbey ile nişanlanmasını takiben 9 Şubat 2020 tarihinde dünya evine girdi. Kenan Koçak'ın Merve Özbey ile 5 yıllık evliliğinden bir kız ve bir erkek olmak üzere 2 çocuğu bulunmaktadır.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250121/kuyumcu-soygununda-projeli-calisma-13-gozalti-5-tutuklama-1092917736.html

türkiye

edirne

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organize suçlarla mücadele (kom) şube müdürlüğü, edirne, sarallar, merve özbey, kenan koçak