https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/vucudunuz-size-bu-sinyalleri-veriyorsa-dikkat-cok-fazla-bilinmiyor-ama-hayati-1094936488.html

Vücudunuz size bu sinyalleri veriyorsa dikkat: 'Çok fazla bilinmiyor ama hayati'

Vücudunuz size bu sinyalleri veriyorsa dikkat: 'Çok fazla bilinmiyor ama hayati'

Sputnik Türkiye

Kalsiyum, kemik ve diş sağlığının yanı sıra kalp ritmi ve kan pıhtılaşmasında kritik rol oynayan bir mineraldir. Yaş ilerledikçe vücudun kalsiyumu kullanma... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T08:09+0300

2025-03-28T08:09+0300

2025-03-28T08:09+0300

sağlik

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Kalsiyum, vücutta en bol bulunan minerallerden biridir ve kemik ile dişlerin yapısında temel bir bileşendir. Ayrıca sinir iletimi, kas kasılması, kalp atışlarının düzenlenmesi ve kanın pıhtılaşması gibi hayati fonksiyonlarda görev alır. Yeterli kalsiyum alımı, genel sağlık için büyük önem taşır.Kalsiyum eksikliğinin belirtileriVücutta kalsiyum eksikliği, çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir. Kas krampları, yorgunluk, uyuşma ve karıncalanma hissi, diş çürükleri ve kemik ağrıları en yaygın belirtiler arasındadır. Uzun süreli eksiklik durumunda kemik yoğunluğunda azalma ve osteoporoz gelişebilir.Kalsiyum i̇çeren besinlerKalsiyum açısından zengin besinler şunlardır:Bu besinlerin düzenli tüketimi, kalsiyum ihtiyacının karşılanmasına yardımcı olur.Yaşla birlikte kalsiyum i̇htiyacıYaş ilerledikçe, vücudun kalsiyumu emme kapasitesi azalır. Özellikle menopoz sonrası kadınlarda, kemik yoğunluğunun korunması için kalsiyum alımının artırılması önerilir. Bu dönemde, kalsiyum takviyeleri ve D vitamini desteği de faydalı olabilir.Kalsiyum eksikliğinin önlenmesiKalsiyum eksikliğini önlemek için:

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