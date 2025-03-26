https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/elektrige-zam-yapilacak-mi-bakan-bayraktardan-yanit-1094876929.html
Elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar'dan yanıt
Elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar'dan yanıt
Sputnik Türkiye
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektriğe zam yapılacak mı" sorusuna yanıt verdi. Bakan Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz" dedi... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T11:54+0300
2025-03-26T11:54+0300
2025-03-26T12:01+0300
ekonomi̇
elektrik
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1 Nisan’dan itibaren elektrik fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Enerji yönetiminin, söz konusu artışla ilgili hazırlıklarını tamamladığı öne sürüldü. Zammın, son dakika bir gelişme yaşanmazsa kesinleşeceği ifade ediliyor.1 Nisan'da elektriğe zam mı geliyor?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bırakmadı. Bayraktar, “Elektriğe zam yapılacak mı?” sorusuna, “Bakacağız, değerlendireceğiz” yanıtını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/emekli-bayram-ikramiyesi-mecliste-ikramiye-fark-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1094864988.html
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elektrik, elektrik zammı, alparslan bayraktar, bayraktar
elektrik, elektrik zammı, alparslan bayraktar, bayraktar
Elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar'dan yanıt
11:54 26.03.2025 (güncellendi: 12:01 26.03.2025)
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektriğe zam yapılacak mı" sorusuna yanıt verdi. Bakan Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz" dedi. 1 Nisan'da elektriğe yüzde 25 zam yapılacağı yönündeki iddialar gündeme getirilmişti.
1 Nisan’dan itibaren elektrik fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Enerji yönetiminin, söz konusu artışla ilgili hazırlıklarını tamamladığı öne sürüldü. Zammın, son dakika bir gelişme yaşanmazsa kesinleşeceği ifade ediliyor.
1 Nisan'da elektriğe zam mı geliyor?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bırakmadı. Bayraktar, “Elektriğe zam yapılacak mı?” sorusuna, “Bakacağız, değerlendireceğiz” yanıtını verdi.