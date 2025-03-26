https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/elektrige-zam-yapilacak-mi-bakan-bayraktardan-yanit-1094876929.html

Elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar'dan yanıt

Elektriğe zam yapılacak mı? Bakan Bayraktar'dan yanıt

Sputnik Türkiye

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Elektriğe zam yapılacak mı" sorusuna yanıt verdi. Bakan Bayraktar, "Bakacağız, değerlendireceğiz" dedi... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T11:54+0300

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ekonomi̇

elektrik

elektrik zammı

alparslan bayraktar

bayraktar

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1 Nisan’dan itibaren elektrik fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yapılacağı iddia edildi. Enerji yönetiminin, söz konusu artışla ilgili hazırlıklarını tamamladığı öne sürüldü. Zammın, son dakika bir gelişme yaşanmazsa kesinleşeceği ifade ediliyor.1 Nisan'da elektriğe zam mı geliyor?Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, zam iddialarına ilişkin soruları yanıtsız bırakmadı. Bayraktar, “Elektriğe zam yapılacak mı?” sorusuna, “Bakacağız, değerlendireceğiz” yanıtını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/emekli-bayram-ikramiyesi-mecliste-ikramiye-fark-odemeleri-ne-zaman-yapilacak-1094864988.html

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elektrik, elektrik zammı, alparslan bayraktar, bayraktar