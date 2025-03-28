https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/uludagda-otel-yanginiyla-ilgili-gozalti-sayisi-5e-yukseldi-milli-kayakci-ve-babasi-hayatini-1094943142.html

Uludağ'da otel yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi: Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetmişti

Uludağ'da otel yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi: Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetmişti

Sputnik Türkiye

Uludağ'da iki kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili dört kişi daha gözaltına alındı. 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T12:07+0300

2025-03-28T12:07+0300

2025-03-28T12:12+0300

türki̇ye

berkin usta

uludağ

bursa

otel yangını

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094904234_0:242:1171:900_1920x0_80_0_0_0a6eff570dc4c84fc24fd45008ec4a8b.jpg

Bursa Uludağ'da bir otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma genişletildi. Dün otel müdürünün gözaltına alınmasının ardından bugün de oteli işleten firmanın yöneticisi ve 'közleri açıkta bırakarak yangına neden oldukları' iddia edilen üç otel çalışanı daha gözaltına alındı. Közleri açıkta bırakarak yangına neden oldukları iddiasıMilli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği, Fikriye Usta'nın da ağır yaralandığı yangınla ilgili olarak oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı.Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan otel müdürü T.D'nin de arasında bulunduğu 5 kişinin sorguları sürüyor.Ne olmuştu?Dün sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/guvenlik-kamerasi-goruntuleri-ortaya-cikti-berkin-usta-ve-babasinin-hayatini-kaybettigi-yangin-1094930820.html

türki̇ye

uludağ

bursa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

berkin usta, uludağ, bursa, otel yangını