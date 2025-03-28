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Uludağ'da otel yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi: Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetmişti
Uludağ'da otel yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi: Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetmişti
Sputnik Türkiye
Uludağ'da iki kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili dört kişi daha gözaltına alındı. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
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Bursa Uludağ'da bir otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma genişletildi. Dün otel müdürünün gözaltına alınmasının ardından bugün de oteli işleten firmanın yöneticisi ve 'közleri açıkta bırakarak yangına neden oldukları' iddia edilen üç otel çalışanı daha gözaltına alındı. Közleri açıkta bırakarak yangına neden oldukları iddiasıMilli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği, Fikriye Usta'nın da ağır yaralandığı yangınla ilgili olarak oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı.Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan otel müdürü T.D'nin de arasında bulunduğu 5 kişinin sorguları sürüyor.Ne olmuştu?Dün sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/guvenlik-kamerasi-goruntuleri-ortaya-cikti-berkin-usta-ve-babasinin-hayatini-kaybettigi-yangin-1094930820.html
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berkin usta, uludağ, bursa, otel yangını
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Uludağ'da otel yangınıyla ilgili gözaltı sayısı 5'e yükseldi: Milli kayakçı ve babası hayatını kaybetmişti

12:07 28.03.2025 (güncellendi: 12:12 28.03.2025)
© FotoğrafBerkin Usta
Berkin Usta - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© Fotoğraf
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Uludağ'da iki kişinin hayatını kaybettiği otel yangınıyla ilgili dört kişi daha gözaltına alındı.
Bursa Uludağ'da bir otelde çıkan yangında milli kayakçı Berkin Usta ve eski milli kayakçı babası Yahya Usta'nın hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturma genişletildi. Dün otel müdürünün gözaltına alınmasının ardından bugün de oteli işleten firmanın yöneticisi ve 'közleri açıkta bırakarak yangına neden oldukları' iddia edilen üç otel çalışanı daha gözaltına alındı.

Közleri açıkta bırakarak yangına neden oldukları iddiası

Milli kayakçı Berkin Usta ve babası eski milli kayakçı Yahya Usta'nın hayatını kaybettiği, Fikriye Usta'nın da ağır yaralandığı yangınla ilgili olarak oteli işleten firmanın yöneticisi C.K.A. ile açıkta bıraktıkları közler nedeniyle şöminenin yan tarafında bulunan süs çiçeğinin tutuşmasına neden oldukları iddia edilen kayak merkezi çalışanları T.K, M.K.Ç. ve E.T. gözaltına alındı.
Olayın ardından yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan otel müdürü T.D'nin de arasında bulunduğu 5 kişinin sorguları sürüyor.

Ne olmuştu?

Dün sabah saatlerinde Uludağ'daki bir otelde yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından sevk edilen 110 personelle yangın söndürülmüştü. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı ve eski milli kayakçı Yahya Usta, eşi Fikriye ve milli kayakçı oğlu Berkin Usta (25), dumandan etkilenmişti. Otelden bilinci kapalı çıkarılan Usta ailesinden Yahya Usta ve oğlu Berkin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Fikriye Usta ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.
Bursa'da otel yangını - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
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Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı: Berkin Usta ve babasının hayatını kaybettiği yangın böyle başlamış
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