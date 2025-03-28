https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/turkiye-belediyeler-birligi-baskan-vekili-zeydan-karalar-oldu-1094962099.html
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar oldu
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar oldu
Sputnik Türkiye
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği'nde yapılan seçimde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Başkan Vekili... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T18:07+0300
2025-03-28T18:07+0300
2025-03-28T18:07+0300
türki̇ye
türkiye belediyeler birliği
zeydan karalar
ekrem i̇mamoğlu
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için seçim yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçildi. Karalar 463 oy alırken rakibi Ahmet Metin Genç 179 oy aldı.Zeydan Karalar kimdir?Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan Karalar, 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1981’de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı. Oda tarihinde seçilen en genç başkandır. Karalar, 7 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığına atandı, 23 Ocak 2011’de yapılan CHP Adana İl Kongresi’nde delegelerin oylarıyla başkanlığa seçildi.2014 yerel seçimlerinde, Seyhan Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2022’de Dünya Belediyeler Birliği Sosyal İçerme Komitesi Eş Başkanı oldu. 2024 yılında Türkiye Belediyeler Birliği birinci başkan vekili seçildi. Halen ADSİAD ve MMO üyesidir.CHP adayı olarak girdiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/sisli-belediye-baskan-yardimcisi-ebru-ozdemir-tutuklandi-1094957845.html
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türkiye belediyeler birliği, zeydan karalar, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
türkiye belediyeler birliği, zeydan karalar, ekrem i̇mamoğlu, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar oldu
Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği'nde yapılan seçimde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Başkan Vekili seçildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlığı için seçim yapıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçildi. Karalar 463 oy alırken rakibi Ahmet Metin Genç 179 oy aldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olan Karalar, 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1981’de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı. Oda tarihinde seçilen en genç başkandır. Karalar, 7 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığına atandı, 23 Ocak 2011’de yapılan CHP Adana İl Kongresi’nde delegelerin oylarıyla başkanlığa seçildi.
2014 yerel seçimlerinde, Seyhan Belediye Başkanı seçildi. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi. 2022’de Dünya Belediyeler Birliği Sosyal İçerme Komitesi Eş Başkanı oldu. 2024 yılında Türkiye Belediyeler Birliği birinci başkan vekili seçildi. Halen ADSİAD ve MMO üyesidir.
CHP adayı olarak girdiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.