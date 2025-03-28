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TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 23 bin 615 TL'ye yükseldi
TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 23 bin 615 TL'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
Türk-İş verilerine göre mart ayında açlık sınırı 23 bin 615 liraya, yoksulluk sınırı da 76 bin 922 lira oldu. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T15:31+0300
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ekonomi̇
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açlık sınırı
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Türk-İş, mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türk-İş verilerine göre mart ayında açlık sınırı 23 bin 615 TL'ye, yoksulluk sınırı da 76 bin 922 TL'ye yükseldi. Türk-İş verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23.615,12 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 76.922,23 TL’ye yükseldi.Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de belli olduBekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 30.617,43 TL ’ye yükseldi.Gıda harcamaları arttıTÜRK-İŞ’ in verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında gerçekleşti.2025 yılının ilk üç ayı itibariyle artış oranı yüzde 12,00 oranında hesaplandı. On iki aylık değişim oranı yüzde 40,62 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 54,87 olarak gerçekleşti.
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türk-i̇ş, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, mart, ekonomi, enflasyon
türk-i̇ş, açlık sınırı, yoksulluk sınırı, mart, ekonomi, enflasyon

TÜRK-İŞ: Açlık sınırı 23 bin 615 TL'ye yükseldi

15:31 28.03.2025
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© İHA
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Türk-İş verilerine göre mart ayında açlık sınırı 23 bin 615 liraya, yoksulluk sınırı da 76 bin 922 lira oldu.
Türk-İş, mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Türk-İş verilerine göre mart ayında açlık sınırı 23 bin 615 TL'ye, yoksulluk sınırı da 76 bin 922 TL'ye yükseldi.
Türk-İş verilerine göre, Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapılması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 23.615,12 TL’ye; gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı ise (yoksulluk sınırı) 76.922,23 TL’ye yükseldi.

Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti de belli oldu

Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de aylık 30.617,43 TL ’ye yükseldi.

Gıda harcamaları arttı

TÜRK-İŞ’ in verilerine göre Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 1,25 oranında gerçekleşti.
2025 yılının ilk üç ayı itibariyle artış oranı yüzde 12,00 oranında hesaplandı. On iki aylık değişim oranı yüzde 40,62 oldu. Yıllık ortalama artış ise yüzde 54,87 olarak gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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