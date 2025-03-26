https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/merkez-bankasi-baskani-karahan-nisan-ayi-icin-enflasyonda-yukari-yonlu-riskler-artti-1094892050.html
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, katıldığı bir toplantıda ekonomik görünümü değerlendirdi. Karahan, nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü risklerin... 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T18:15+0300
2025-03-26T18:15+0300
2025-03-26T18:46+0300
ekonomi̇
merkez bankası
fatih karahan
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
ekonomi
enflasyon
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Alman- Türk Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, piyasa kuralları içerisinde gerekli aldıklarını ve almaya devam edeceklerini dile getirdi. Karahan, 'Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı" derken, "Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor, bu görünüm para politikasındaki kararlı duruşumuzu korumamızı gerekli kılıyor" ifadelerini dile getirdi. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğizKarahan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle: "Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak aldık ve alacağız. Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüyoruz. Piyasadaki oynaklığın yansımalarının kısa vadeli olması amacıyla aksiyon aldık. Özel tüketim çeyreklik olarak arttı.Tüketim malları ithalatında ise son dönemde yüksek bir seyir gözlemledik, bunlara rağmen 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının 2024'ten yüksek olsa da uzun dönem ortalamalarının altında kalmasını bekliyoruz.TCMB çok geniş ve güçlü araç setine sahip. TÜFE, ocak ayındaki artışın ardından şubat ayında ana eğilim önemli yavaşlama gösterdi. Medyan enflasyona baktığımızda ana eğilimde daha olumlu bir görünüm izliyoruz. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz. Hizmet enflasyonu halen yüksek seviyelerde.Nisan ayı enflasyonuna dikkat çektiNisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor, bu görünüm para politikasındaki kararlı duruşumuzu korumamızı gerekli kılıyor. TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler aldık.Likidite araçlarının çeşitlerini artırdık. Piyasa oynaklığına karşı TL güçlendirme adımları attık. Yaşanan artışların makroekonomik görünümü bozmaması için hızlı bir şekilde gerekli önlemleri aldık, böylece aşırı oynaklık sergileyen göstergelerdeki artış daha sınırlı kaldı. Ekonomimizin temel dinamiklerinde hiçbir bozulma yok.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/merkez-bankasindan-3-gunde-25-milyar-dolarlik-doviz-satisi-fatih-karahan-gun-gun-acikladi-1094862686.html
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merkez bankası, fatih karahan, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), ekonomi, enflasyon
merkez bankası, fatih karahan, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), ekonomi, enflasyon
Merkez Bankası Başkanı Karahan: Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı
18:15 26.03.2025 (güncellendi: 18:46 26.03.2025)
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, katıldığı bir toplantıda ekonomik görünümü değerlendirdi. Karahan, nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü risklerin arttığını dile getirdi.
Alman- Türk Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında konuşan TCMB Başkanı Fatih Karahan, piyasa kuralları içerisinde gerekli aldıklarını ve almaya devam edeceklerini dile getirdi. Karahan, 'Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı" derken, "Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor, bu görünüm para politikasındaki kararlı duruşumuzu korumamızı gerekli kılıyor" ifadelerini dile getirdi.
Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz
Karahan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:
"Piyasa kuralları içinde gerekli adımları proaktif olarak aldık ve alacağız. Küresel büyümede kademeli toparlanma öngörüyoruz. Piyasadaki oynaklığın yansımalarının kısa vadeli olması amacıyla aksiyon aldık. Özel tüketim çeyreklik olarak arttı.
Tüketim malları ithalatında ise son dönemde yüksek bir seyir gözlemledik, bunlara rağmen 2025 yılında cari açığın milli gelire oranının 2024'ten yüksek olsa da uzun dönem ortalamalarının altında kalmasını bekliyoruz.
TCMB çok geniş ve güçlü araç setine sahip. TÜFE, ocak ayındaki artışın ardından şubat ayında ana eğilim önemli yavaşlama gösterdi. Medyan enflasyona baktığımızda ana eğilimde daha olumlu bir görünüm izliyoruz. Talep koşullarının dezenflasyon sürecini bozmasına izin vermeyeceğiz. Hizmet enflasyonu halen yüksek seviyelerde.
Nisan ayı enflasyonuna dikkat çekti
Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı. Enflasyon beklentileri dezenflasyon patikamızın üzerinde seyretmeye devam ediyor, bu görünüm para politikasındaki kararlı duruşumuzu korumamızı gerekli kılıyor. TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler aldık.
Likidite araçlarının çeşitlerini artırdık. Piyasa oynaklığına karşı TL güçlendirme adımları attık. Yaşanan artışların makroekonomik görünümü bozmaması için hızlı bir şekilde gerekli önlemleri aldık, böylece aşırı oynaklık sergileyen göstergelerdeki artış daha sınırlı kaldı. Ekonomimizin temel dinamiklerinde hiçbir bozulma yok.
Para politikamızı sıkılaştıracağız
Rezerv pozisyonumuz oldukça güçlü, sıkı para politikası duruşumuzu enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdüreceğiz. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir görünüm oluşması durumunda para politikamızı sıkılaştıracağız. Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz."