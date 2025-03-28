https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/tff-duyurdu-besiktas-baskani-adali-futbolun-itibarini-zedeledigi-icin-pfdkye-sevk-edildi-1094940341.html
TFF duyurdu: Beşiktaş Başkanı Adalı, 'futbolun itibarını zedelediği' için PFDK'ye sevk edildi
TFF duyurdu: Beşiktaş Başkanı Adalı, 'futbolun itibarını zedelediği' için PFDK'ye sevk edildi
Sputnik Türkiye
TFF, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalardan ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T11:12+0300
2025-03-28T11:12+0300
2025-03-28T11:12+0300
spor
türkiye futbol federasyonu (tff)
profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk)
serdal adalı
beşiktaş
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Beşiktaş Futbol Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' ve 'müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakareti' nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Adalı, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem tarafından yönetilmesini talep etmiş, TFF’nin açıkladığı hakem kararı sonrası basına açıklamalarda bulunarak , TFF'nin bu kararına çok sert tepki gösterip yönetimi istifaya davet etmişti.Adalı'nın açıklamalarına vurgu yapıldıTürkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün, 26.03.2025 tarihinde Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın basın açıklamasında yer alan beyanlarının Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250110/besiktasta-teknik-direktor-konusuna-son-noktayi-baskan-serdal-adali-koydu-1092552118.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), serdal adalı, beşiktaş
türkiye futbol federasyonu (tff), profesyonel futbol disiplin kurulu (pfdk), serdal adalı, beşiktaş
TFF duyurdu: Beşiktaş Başkanı Adalı, 'futbolun itibarını zedelediği' için PFDK'ye sevk edildi
TFF, Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın yaptığı açıklamalardan ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini duyurdu.
Beşiktaş Futbol Kulübü Başkanı Serdal Adalı, 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları' ve 'müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakareti' nedeniyle, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Adalı, Beşiktaş-Galatasaray derbisini yabancı hakem tarafından yönetilmesini talep etmiş, TFF’nin açıkladığı hakem kararı sonrası basına açıklamalarda bulunarak , TFF'nin bu kararına çok sert tepki gösterip yönetimi istifaya davet etmişti.
Adalı'nın açıklamalarına vurgu yapıldı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Beşiktaş A.Ş. Kulübü'nün, 26.03.2025 tarihinde Kulüp Başkanı Serdal Adalı'nın basın açıklamasında yer alan beyanlarının Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,
BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü Başkanı Serdal Adalı'nın 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan "futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca ve "müsabaka görevlisinin kişilik haklarına saldırı ve hakaret" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."