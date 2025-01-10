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Beşiktaş'ta teknik direktör konusuna son noktayı Başkan Serdal Adalı koydu
Beşiktaş'ta teknik direktör konusuna son noktayı Başkan Serdal Adalı koydu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör seçimiyle ilgili konuştu. 10.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-10T18:37+0300
2025-01-10T18:37+0300
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beşiktaş
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Beşiktaş'ta teknik direktör konusuyla ilgili tartışmalar sürerken siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, "Sosyal medya ve taraftar baskısıyla teknik direktör getirmemizi ve transfer yapmamızı hiç kimse beklemesin. Çok dikkat ederek seçimlerimizi yapmaya çalışıyoruz" açıklamasıyla son noktayı koydu. Hata yapma payı yokTeknik direktör ve transferle ilgili konularda hata yapmadan bir süreç geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Adalı, "Beşiktaş'ın teknik direktör ve transferde hata yapma payı yok. Detaylı çalışarak, Beşiktaş camiasının önemini ve değerini bilecek hoca arayışımız var. Geçen hafta Sergen hocayla görüştük. Yabancı hoca alternatiflerimizle görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Sosyal medya ve taraftar baskısıyla teknik direktör getirmemizi ve transfer yapmamızı hiç kimse beklemesin. Şu an hocamız (Serdar Topraktepe) gayet iyi ve çalışmalarına devam ediyor. Bittiği dakika sizlerle paylaşacağım. Çok dikkat ederek seçimlerimizi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.20 milyon euro tazminat ödedikBeşiktaş'ın geçmişte teknik adamlara yanlış tercihler nedeniyle yaklaşık 20 milyon euro tazminat ödediğini hatırlatan Serdal Adalı, "Bir hata, çok ağır mali tablolara sebebiyet veriyor. Bu hataları yapmamak istiyoruz. Arayışımız sürüyor. Süre alabilir. Yüz yüze görüşmeden bir karar vermem." dedi. Göreve getirecekleri scout şefiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Adalı, "Scout şefi geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. İki gün kaldı. Görev yaptığı kulüple ilgili sözleşmesinde sıkıntı yaşadı. Sözleşmesini feshettiği an onu da açıklayacağız. Bizim tarafımızda herhangi bir sorun yok. Kulübüyle sorununu çözdüğü dakika açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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Beşiktaş'ta teknik direktör konusuna son noktayı Başkan Serdal Adalı koydu

18:37 10.01.2025
© AA / Hakan AkgünSerdal Adalı
Serdal Adalı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2025
© AA / Hakan Akgün
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör seçimiyle ilgili konuştu.
Beşiktaş'ta teknik direktör konusuyla ilgili tartışmalar sürerken siyah beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, "Sosyal medya ve taraftar baskısıyla teknik direktör getirmemizi ve transfer yapmamızı hiç kimse beklemesin. Çok dikkat ederek seçimlerimizi yapmaya çalışıyoruz" açıklamasıyla son noktayı koydu.

Hata yapma payı yok

Teknik direktör ve transferle ilgili konularda hata yapmadan bir süreç geçirmeleri gerektiğini vurgulayan Adalı, "Beşiktaş'ın teknik direktör ve transferde hata yapma payı yok. Detaylı çalışarak, Beşiktaş camiasının önemini ve değerini bilecek hoca arayışımız var. Geçen hafta Sergen hocayla görüştük. Yabancı hoca alternatiflerimizle görüştük. Görüşmeye de devam ediyoruz. Sosyal medya ve taraftar baskısıyla teknik direktör getirmemizi ve transfer yapmamızı hiç kimse beklemesin. Şu an hocamız (Serdar Topraktepe) gayet iyi ve çalışmalarına devam ediyor. Bittiği dakika sizlerle paylaşacağım. Çok dikkat ederek seçimlerimizi yapmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

20 milyon euro tazminat ödedik

Beşiktaş'ın geçmişte teknik adamlara yanlış tercihler nedeniyle yaklaşık 20 milyon euro tazminat ödediğini hatırlatan Serdal Adalı, "Bir hata, çok ağır mali tablolara sebebiyet veriyor. Bu hataları yapmamak istiyoruz. Arayışımız sürüyor. Süre alabilir. Yüz yüze görüşmeden bir karar vermem." dedi.
Göreve getirecekleri scout şefiyle ilgili de görüşlerini paylaşan Adalı, "Scout şefi geçtiğimiz hafta İstanbul'a geldi. İki gün kaldı. Görev yaptığı kulüple ilgili sözleşmesinde sıkıntı yaşadı. Sözleşmesini feshettiği an onu da açıklayacağız. Bizim tarafımızda herhangi bir sorun yok. Kulübüyle sorununu çözdüğü dakika açıklayacağız." değerlendirmesinde bulundu.
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