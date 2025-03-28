https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/tapu-mudurune-uygunsuz-fotograf-tuzagi-uc-kadin-tutuklandi--1094951106.html
Tapu müdürüne 'uygunsuz fotoğraf' tuzağı: Üç kadın tutuklandı
Tapu müdürüne 'uygunsuz fotoğraf' tuzağı: Üç kadın tutuklandı
Sputnik Türkiye
Kuşadası'nda tapu müdürüne uygunsuz görüntü ve fotoğraflarla şantaj ve tehditle iş yaptırmaya çalışan dört kadından üç kadın tutuklandı. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T14:54+0300
2025-03-28T14:54+0300
2025-03-28T14:59+0300
türki̇ye
kuşadası
kuşadası tapu müdürlüğü
şantaj
tehdit
tutuklama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/10/1075511892_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_21c2f4e36bc4122c56e9737133fa154b.jpg
Aydın Kuşadası'nda Kuşadası Tapu Müdürü'nün uygunsuz görüntülerini ve fotoğraflarını çekerek şantajla iş yaptırmaya çalıştıkları iddia edilen dört kadından üçü kadın tutuklandı. Tapu müdürünün ifadesinde, evine kurye kılığında gelen bir kadın ve adamın silah zoruyla kendisine '50 bin dolar aldım' şeklinde bir yazının imzalatıklarını, bayıltarak uygunsuz görüntülerini çektiklerini ve tehdit ettiklerini söylediği öğrenildi. Üç kadın tutuklandıKuşadası Tapu Müdürü İ.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek usülsüz işlem yaptırmak isteyen bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyonda M.Ç, S.H.K, A.Ö ve T.Ç. isimli kadınlar gözaltına alındı. Adliye sevk edilen kadınlardan üçü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili iki firari şüpheli ise aranıyor. Kurye kılığında geldi, silahla tehdit ettiÖte yandan Kuşadası Tapu Müdürü İ.K'nin ifadesinde, evde zilinin çaldığını, kapıda kasklı kadın bir kuryenin yemek siparişi vermediği halde ısrarla yemeğin kendisine geldiğini söylediğini, kapıyı açtığında elinde silahı olan bir erkekle zorla içeri girdiklerini, kafasına silah dayayıp "50 bin dolar aldım" şeklinde bir yazının zorla imzalatıldığını söylediği öğrenildi.'Bayıltarak uygunsuz fotoğraflarımı çektiler' Ayrıca bayıltılarak uygunsuz fotoğraf ve videolarının çekildiğini, başka bir silahın da eline tutuşturulduğunu savunan İ.K, zanlıların İstanbul'dan birilerinin geleceğini ve onların işlerinin hemen yapılması gerektiğini, yapılmaması durumunda videoları paylaşıp silahı da polise teslim edeceklerini söylediklerini iddia etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250318/sultan-vahdettinin-torununun-milyonlarca-liralik-ziynet-esyalari-calindi-13-milyonluk-mucevher-1094605287.html
türki̇ye
kuşadası
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/10/1075511892_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_6039f2faacca9ee585e627cc51574362.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kuşadası, kuşadası tapu müdürlüğü, şantaj, tehdit, tutuklama
kuşadası, kuşadası tapu müdürlüğü, şantaj, tehdit, tutuklama
Tapu müdürüne 'uygunsuz fotoğraf' tuzağı: Üç kadın tutuklandı
14:54 28.03.2025 (güncellendi: 14:59 28.03.2025)
Kuşadası'nda tapu müdürüne uygunsuz görüntü ve fotoğraflarla şantaj ve tehditle iş yaptırmaya çalışan dört kadından üç kadın tutuklandı.
Aydın Kuşadası'nda Kuşadası Tapu Müdürü'nün uygunsuz görüntülerini ve fotoğraflarını çekerek şantajla iş yaptırmaya çalıştıkları iddia edilen dört kadından üçü kadın tutuklandı. Tapu müdürünün ifadesinde, evine kurye kılığında gelen bir kadın ve adamın silah zoruyla kendisine '50 bin dolar aldım' şeklinde bir yazının imzalatıklarını, bayıltarak uygunsuz görüntülerini çektiklerini ve tehdit ettiklerini söylediği öğrenildi.
Kuşadası Tapu Müdürü İ.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek usülsüz işlem yaptırmak isteyen bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyonda M.Ç, S.H.K, A.Ö ve T.Ç. isimli kadınlar gözaltına alındı. Adliye sevk edilen kadınlardan üçü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili iki firari şüpheli ise aranıyor.
Kurye kılığında geldi, silahla tehdit etti
Öte yandan Kuşadası Tapu Müdürü İ.K'nin ifadesinde, evde zilinin çaldığını, kapıda kasklı kadın bir kuryenin yemek siparişi vermediği halde ısrarla yemeğin kendisine geldiğini söylediğini, kapıyı açtığında elinde silahı olan bir erkekle zorla içeri girdiklerini, kafasına silah dayayıp "50 bin dolar aldım" şeklinde bir yazının zorla imzalatıldığını söylediği öğrenildi.
'Bayıltarak uygunsuz fotoğraflarımı çektiler'
Ayrıca bayıltılarak uygunsuz fotoğraf ve videolarının çekildiğini, başka bir silahın da eline tutuşturulduğunu savunan İ.K, zanlıların İstanbul'dan birilerinin geleceğini ve onların işlerinin hemen yapılması gerektiğini, yapılmaması durumunda videoları paylaşıp silahı da polise teslim edeceklerini söylediklerini iddia etti.