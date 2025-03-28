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Tapu müdürüne 'uygunsuz fotoğraf' tuzağı: Üç kadın tutuklandı
Tapu müdürüne 'uygunsuz fotoğraf' tuzağı: Üç kadın tutuklandı
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Kuşadası'nda tapu müdürüne uygunsuz görüntü ve fotoğraflarla şantaj ve tehditle iş yaptırmaya çalışan dört kadından üç kadın tutuklandı. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
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kuşadası tapu müdürlüğü
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tehdit
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Aydın Kuşadası'nda Kuşadası Tapu Müdürü'nün uygunsuz görüntülerini ve fotoğraflarını çekerek şantajla iş yaptırmaya çalıştıkları iddia edilen dört kadından üçü kadın tutuklandı. Tapu müdürünün ifadesinde, evine kurye kılığında gelen bir kadın ve adamın silah zoruyla kendisine '50 bin dolar aldım' şeklinde bir yazının imzalatıklarını, bayıltarak uygunsuz görüntülerini çektiklerini ve tehdit ettiklerini söylediği öğrenildi. Üç kadın tutuklandıKuşadası Tapu Müdürü İ.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek usülsüz işlem yaptırmak isteyen bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyonda M.Ç, S.H.K, A.Ö ve T.Ç. isimli kadınlar gözaltına alındı. Adliye sevk edilen kadınlardan üçü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili iki firari şüpheli ise aranıyor. Kurye kılığında geldi, silahla tehdit ettiÖte yandan Kuşadası Tapu Müdürü İ.K'nin ifadesinde, evde zilinin çaldığını, kapıda kasklı kadın bir kuryenin yemek siparişi vermediği halde ısrarla yemeğin kendisine geldiğini söylediğini, kapıyı açtığında elinde silahı olan bir erkekle zorla içeri girdiklerini, kafasına silah dayayıp "50 bin dolar aldım" şeklinde bir yazının zorla imzalatıldığını söylediği öğrenildi.'Bayıltarak uygunsuz fotoğraflarımı çektiler' Ayrıca bayıltılarak uygunsuz fotoğraf ve videolarının çekildiğini, başka bir silahın da eline tutuşturulduğunu savunan İ.K, zanlıların İstanbul'dan birilerinin geleceğini ve onların işlerinin hemen yapılması gerektiğini, yapılmaması durumunda videoları paylaşıp silahı da polise teslim edeceklerini söylediklerini iddia etti.
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kuşadası, kuşadası tapu müdürlüğü, şantaj, tehdit, tutuklama
kuşadası, kuşadası tapu müdürlüğü, şantaj, tehdit, tutuklama

Tapu müdürüne 'uygunsuz fotoğraf' tuzağı: Üç kadın tutuklandı

14:54 28.03.2025 (güncellendi: 14:59 28.03.2025)
© AAgözaltı - tutuklama
gözaltı - tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AA
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Kuşadası'nda tapu müdürüne uygunsuz görüntü ve fotoğraflarla şantaj ve tehditle iş yaptırmaya çalışan dört kadından üç kadın tutuklandı.
Aydın Kuşadası'nda Kuşadası Tapu Müdürü'nün uygunsuz görüntülerini ve fotoğraflarını çekerek şantajla iş yaptırmaya çalıştıkları iddia edilen dört kadından üçü kadın tutuklandı. Tapu müdürünün ifadesinde, evine kurye kılığında gelen bir kadın ve adamın silah zoruyla kendisine '50 bin dolar aldım' şeklinde bir yazının imzalatıklarını, bayıltarak uygunsuz görüntülerini çektiklerini ve tehdit ettiklerini söylediği öğrenildi.

Üç kadın tutuklandı

Kuşadası Tapu Müdürü İ.K., İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek usülsüz işlem yaptırmak isteyen bazı kişilerin kendisini tehdit ettiğini söyledi. Bunun üzerine başlatılan soruşturmada İzmir ve Aydın'da eş zamanlı operasyonda M.Ç, S.H.K, A.Ö ve T.Ç. isimli kadınlar gözaltına alındı. Adliye sevk edilen kadınlardan üçü tutuklandı, biri adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayla ilgili iki firari şüpheli ise aranıyor.

Kurye kılığında geldi, silahla tehdit etti

Öte yandan Kuşadası Tapu Müdürü İ.K'nin ifadesinde, evde zilinin çaldığını, kapıda kasklı kadın bir kuryenin yemek siparişi vermediği halde ısrarla yemeğin kendisine geldiğini söylediğini, kapıyı açtığında elinde silahı olan bir erkekle zorla içeri girdiklerini, kafasına silah dayayıp "50 bin dolar aldım" şeklinde bir yazının zorla imzalatıldığını söylediği öğrenildi.

'Bayıltarak uygunsuz fotoğraflarımı çektiler'

Ayrıca bayıltılarak uygunsuz fotoğraf ve videolarının çekildiğini, başka bir silahın da eline tutuşturulduğunu savunan İ.K, zanlıların İstanbul'dan birilerinin geleceğini ve onların işlerinin hemen yapılması gerektiğini, yapılmaması durumunda videoları paylaşıp silahı da polise teslim edeceklerini söylediklerini iddia etti.
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