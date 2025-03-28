https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/siyasi-liderlerin-bayram-programi-aciklandi-hangi-lider-nerede-olacak-1094945475.html
Siyasi liderlerin bayram programı açıklandı: Hangi lider nerede olacak?
Siyasi liderlerin bayram programı açıklandı: Hangi lider nerede olacak?
Sputnik Türkiye
Siyasi liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramda İstanbul'da olacak. CHP Genel Başkanı Özel'in de bayramda İstanbul'da... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T13:07+0300
2025-03-28T13:07+0300
2025-03-28T13:07+0300
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Pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin programları da belli oldu. Siyasi partilerin bayramlaşma programları da açıklandı. Bu bayramda MHP ilk kez DEM ile bayramlaşacak. Erdoğan ve Özel İstanbul'da olacakBayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da olacak. Erdoğan'ın partisinin programlarına katılması bekleniyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bayramı İstanbul'da geçirmesi bekleniyor. Bahçeli Ankara'da olacakMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise bayramda Ankara'da olacağı belirtildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek liderlerden.DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Siirt'te bayramı ailesiyle karşılayacak.Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramın ilk iki günü İstanbul'da olacak ve teşkilatla bayramlaşacak, üçüncü gün Konya'da ailesiyle olacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.Siyasi partilerin bayramlaşma programları da açıklandı Ramazan Bayramı'nda siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri, bayramın ikinci günü yapılacak. Buna göre, AK Parti grubu pazartesi günü ilk olarak MHP grubunu kabul edecek. Sonrasında ise DEM Parti, Hüda-Par, Anavatan, Büyük Birlik Partisi, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile devam edecek. MHP ilk kez DEM ile bayramlaşacakMHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. Ardından AK Parti ve DEM Parti heyeti ziyaret edecek. Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile devam edecek. MHP heyeti de aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/icisleri-bakanligi-bayram-tedbirlerini-acikladi--bu-araclarin-trafige-cikisi-yasak-1094915233.html
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devlet bahçeli, özgür özel, tuncer bakırhan, recep tayyip erdoğan, ankara, i̇stanbul, mhp, chp, ak parti, ramazan bayramı, bayramlaşma
devlet bahçeli, özgür özel, tuncer bakırhan, recep tayyip erdoğan, ankara, i̇stanbul, mhp, chp, ak parti, ramazan bayramı, bayramlaşma
Siyasi liderlerin bayram programı açıklandı: Hangi lider nerede olacak?
Siyasi liderlerin Ramazan Bayramı programları belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayramda İstanbul'da olacak. CHP Genel Başkanı Özel'in de bayramda İstanbul'da olması beklenirken, MHP Genel Başkanı Bahçeli bayramı Ankara'da geçirecek.
Pazar günü başlayacak Ramazan Bayramı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin programları da belli oldu. Siyasi partilerin bayramlaşma programları da açıklandı. Bu bayramda MHP ilk kez DEM ile bayramlaşacak.
Erdoğan ve Özel İstanbul'da olacak
Bayramda Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da olacak. Erdoğan'ın partisinin programlarına katılması bekleniyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de bayramı İstanbul'da geçirmesi bekleniyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ise bayramda Ankara'da olacağı belirtildi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu da bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek liderlerden.
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları Adana'da, Tuncer Bakırhan ise Siirt'te bayramı ailesiyle karşılayacak.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bayramın ilk iki günü İstanbul'da olacak ve teşkilatla bayramlaşacak, üçüncü gün Konya'da ailesiyle olacak. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, bayramı Ankara'da ailesiyle geçirecek.
Siyasi partilerin bayramlaşma programları da açıklandı
Ramazan Bayramı'nda siyasi partiler arasındaki bayramlaşma ziyaretleri, bayramın ikinci günü yapılacak. Buna göre, AK Parti grubu pazartesi günü ilk olarak MHP grubunu kabul edecek. Sonrasında ise DEM Parti, Hüda-Par, Anavatan, Büyük Birlik Partisi, DSP, İYİ Parti, Vatan Partisi ve Doğru Yol Partisi ile devam edecek.
MHP ilk kez DEM ile bayramlaşacak
MHP'de ilk bayramlaşma saat 09.00'da DSP heyetinin kabulüyle başlayacak. Ardından AK Parti ve DEM Parti heyeti ziyaret edecek. Bayramlaşma programı, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Gelecek Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile devam edecek. MHP heyeti de aynı saatlerde bu partilere bayramlaşma ziyaretinde bulunacak.