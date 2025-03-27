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İçişleri Bakanlığı bayram tedbirlerini açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasak
İçişleri Bakanlığı bayram tedbirlerini açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasak
Sputnik Türkiye
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolasıyla alınan tedbir kararlarını açıkladı. Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte yoğunluk yaşanabilecek... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ve aynı dönemde okullarda ara tatil yaşanacak olması nedeniyle oluşacak yoğun trafiğe karşı harekete geçti. Bakanlık, özellikle büyükşehirlerden turizm bölgelerine giden yollarda yaşanabilecek trafik sorunlarına karşı kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara yönelik geçici bir kısıtlama getirdi.Kısıtlama 28 Mart Cuma 16.00’da başlayacakYayımlanan genelgeye göre, alınan trafik tedbirleri 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00 itibarıyla başlayacak ve 30 Mart 2025 Pazar saat 01.00’e kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında belirlenen güzergahlarda ağır tonajlı araçların seyirlerine izin verilmeyecek.Yoğunluk beklenen güzergahlar belirlendiAnkara istikametine yönelik kısıtlamalar:İzmir istikametine yönelik kısıtlamalar:Antalya istikametine yönelik kısıtlamalar:Hayati ürün taşımalarına i̇stisna getirildiTedarik zincirinin aksamaması adına bazı taşımalara istisna tanındı. Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et, süt ve bunların ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçlar; öncelikli olarak ana arter dışı yollarda, zaruri durumdaysa ise kısa süreyle ana güzergâhlarda seyahat edebilecek.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ticaret-bakanligi-ankaragucu-armali-giysiyi-guvensiz-urun-listesine-ekledi-1094915669.html
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i̇çişleri bakanlığı, trafik, ramazan bayramı, ankara, afyonkarahisar, manisa
i̇çişleri bakanlığı, trafik, ramazan bayramı, ankara, afyonkarahisar, manisa

İçişleri Bakanlığı bayram tedbirlerini açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasak

14:37 27.03.2025 (güncellendi: 14:47 27.03.2025)
© AATrafik polisi
Trafik polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.03.2025
© AA
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Ayrıntılar geliyor
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolasıyla alınan tedbir kararlarını açıkladı. Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte yoğunluk yaşanabilecek güzergâhlarda kamyon, çekici ve tankerlerin seyirlerine kısıtlama getirildi. Yarın saat 16.00'dan itibaren 30 Mart'a kadar bu araçların trafiğe çıkışı sınırlandırılacak.
İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ve aynı dönemde okullarda ara tatil yaşanacak olması nedeniyle oluşacak yoğun trafiğe karşı harekete geçti. Bakanlık, özellikle büyükşehirlerden turizm bölgelerine giden yollarda yaşanabilecek trafik sorunlarına karşı kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara yönelik geçici bir kısıtlama getirdi.

Kısıtlama 28 Mart Cuma 16.00’da başlayacak

Yayımlanan genelgeye göre, alınan trafik tedbirleri 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00 itibarıyla başlayacak ve 30 Mart 2025 Pazar saat 01.00’e kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında belirlenen güzergahlarda ağır tonajlı araçların seyirlerine izin verilmeyecek.

Yoğunluk beklenen güzergahlar belirlendi

Ankara istikametine yönelik kısıtlamalar:
Anadolu Otoyolu (O4) İstanbul’dan Ankara’ya kadar,
Kuzey Marmara Otoyolu (O7) İstanbul’dan Sakarya Akyazı’ya kadar,
D100 Karayolu İstanbul’dan Bolu Gerede’ye kadar,
D750 Karayolu Bolu Gerede’den Ankara’ya kadar.
İzmir istikametine yönelik kısıtlamalar:
O5 Gebze-İzmir otoyolunda Kocaeli, Yalova, Bursa, Balıkesir ve Manisa’dan itibaren,
D200, D260 ve D300 karayollarında Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar, Uşak ve Manisa illerinden itibaren.
Antalya istikametine yönelik kısıtlamalar:
D650 karayolunda Sakarya, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar ve Burdur’dan itibaren,
D300 karayolunda Ankara, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Isparta’dan itibaren.

Hayati ürün taşımalarına i̇stisna getirildi

Tedarik zincirinin aksamaması adına bazı taşımalara istisna tanındı. Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et, süt ve bunların ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçlar; öncelikli olarak ana arter dışı yollarda, zaruri durumdaysa ise kısa süreyle ana güzergâhlarda seyahat edebilecek.
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