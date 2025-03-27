https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/icisleri-bakanligi-bayram-tedbirlerini-acikladi--bu-araclarin-trafige-cikisi-yasak-1094915233.html

İçişleri Bakanlığı bayram tedbirlerini açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasak

İçişleri Bakanlığı bayram tedbirlerini açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasak

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı dolasıyla alınan tedbir kararlarını açıkladı. Bayram tatilinin 9 güne uzamasıyla birlikte yoğunluk yaşanabilecek... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T14:37+0300

2025-03-27T14:37+0300

2025-03-27T14:47+0300

türki̇ye

i̇çişleri bakanlığı

trafik

ramazan bayramı

ankara

afyonkarahisar

manisa

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İçişleri Bakanlığı, Ramazan Bayramı tatilinin 9 gün olması ve aynı dönemde okullarda ara tatil yaşanacak olması nedeniyle oluşacak yoğun trafiğe karşı harekete geçti. Bakanlık, özellikle büyükşehirlerden turizm bölgelerine giden yollarda yaşanabilecek trafik sorunlarına karşı kamyon, çekici ve tanker cinsi araçlara yönelik geçici bir kısıtlama getirdi.Kısıtlama 28 Mart Cuma 16.00’da başlayacakYayımlanan genelgeye göre, alınan trafik tedbirleri 28 Mart 2025 Cuma günü saat 16.00 itibarıyla başlayacak ve 30 Mart 2025 Pazar saat 01.00’e kadar geçerli olacak. Bu süre zarfında belirlenen güzergahlarda ağır tonajlı araçların seyirlerine izin verilmeyecek.Yoğunluk beklenen güzergahlar belirlendiAnkara istikametine yönelik kısıtlamalar:İzmir istikametine yönelik kısıtlamalar:Antalya istikametine yönelik kısıtlamalar:Hayati ürün taşımalarına i̇stisna getirildiTedarik zincirinin aksamaması adına bazı taşımalara istisna tanındı. Yaş sebze/meyve, canlı hayvan, et, süt ve bunların ürünleri, dondurulmuş gıdalar, canlı ve kesme çiçek, ilaç, tıbbi malzeme, posta/süreli yayın, hayvan yemi ve akaryakıt taşıyan araçlar; öncelikli olarak ana arter dışı yollarda, zaruri durumdaysa ise kısa süreyle ana güzergâhlarda seyahat edebilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/ticaret-bakanligi-ankaragucu-armali-giysiyi-guvensiz-urun-listesine-ekledi-1094915669.html

türki̇ye

ankara

afyonkarahisar

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