Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

Türkiye
SON DAKİKA | Myanmar 7.7 büyüklüğünde depremle sarsıldı
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Dokuz günün sonunda Türkiye, kaldığı yerden devam edecek’
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
İSİG Meclisi’nden çocuk iş cinayetleri raporu
09:07
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı: Biletsiz yolcu taşıyanlara ceza
12:06
81 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
İBB soruşturmasındaki son durum ve yetkililerden gelen açıklamalar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Çin yapay zeka eğitiminde tüm engellemelere karşın lider
14:06
54 dk
ANKARA FARKI
CHP'de neler oluyor?
15:01
58 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
6 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:06
83 dk
TENERİFE FACİASI
Dünya tarihinin en ölümcül uçak kazası
17:34
9 dk
SESLİ HABER
TKP'den Özgür Özel'e tepki: Türkiye'den 'renkli devrim' çıkaramazsınız
17:50
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
ÖZEL HABER
Silivri Cezaevi’nin tarihi: Kumpas davalarından İmamoğlu’na
18:21
7 dk
ARAMIZDAN AYRILANLAR
Türk Edebiyatının Sessiz Devrimi: Halit Ziya Uşaklıgil
18:47
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
9 dk
ÖZEL HABER
142 yıldır tamamlanamayan yapı: Sagrada Familia
19:23
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
IFAB’tan kalecilere yeni düzenleme: Yeni kural futbolu nasıl etkileyecek?
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Geniş tanımlı işsizlik pandemi dönemi seviyesinde
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
BASIN TURU
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Basın Turu
11:31
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/sivasta-yolcu-otobusu-ile-otomobil-carpisti-10-kisi-yaralandi-1094936345.html
Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T08:03+0300
2025-03-28T08:03+0300
türki̇ye
suşehri
sivas
yolcu
yolcu otobüsü
kaza
kaza sebebi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_0:41:717:444_1920x0_80_0_0_b4acb827689564e7cb131f6352e013ee.jpg
Sivas’ın Suşehri ilçesinde, D-100 kara yolunun Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında, R.P. yönetimindeki yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiKazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla hastaneye sevk işlemlerini gerçekleştirdi.Yaralılar hastaneye kaldırıldıYaralanan 10 kişi, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazılarının durumunun orta derecede olduğu bildirildi.Kazayla i̇lgili soruşturma başlatıldıKazanın nedenine ilişkin polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın sürücü hatasından mı yoksa yol ve hava koşullarından mı kaynaklandığı, yapılacak soruşturma sonucunda netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/finans-sektorunde-yeni-bir-donem-basliyor-bankalar-talimati-verdi-paladyum-yatirimi-artik-1094936207.html
türki̇ye
suşehri
sivas
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1c/1092121957_34:0:682:486_1920x0_80_0_0_5e5989c21526f124370b187b9a302525.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suşehri, sivas, yolcu, yolcu otobüsü, kaza, kaza sebebi
suşehri, sivas, yolcu, yolcu otobüsü, kaza, kaza sebebi

Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı

08:03 28.03.2025
© AAAmbulans
Ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AA
Abone ol
Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde, D-100 kara yolunun Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında, R.P. yönetimindeki yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla hastaneye sevk işlemlerini gerçekleştirdi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Yaralanan 10 kişi, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazılarının durumunun orta derecede olduğu bildirildi.

Kazayla i̇lgili soruşturma başlatıldı

Kazanın nedenine ilişkin polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın sürücü hatasından mı yoksa yol ve hava koşullarından mı kaynaklandığı, yapılacak soruşturma sonucunda netlik kazanacak.
gümüş takı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
EKONOMİ
Finans sektöründe yeni bir dönem başlıyor, bankalar talimatı verdi: Paladyum yatırımı artık yapılabilecek
07:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала