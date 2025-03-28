https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/sivasta-yolcu-otobusu-ile-otomobil-carpisti-10-kisi-yaralandi-1094936345.html
Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T08:03+0300
2025-03-28T08:03+0300
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Sivas’ın Suşehri ilçesinde, D-100 kara yolunun Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında, R.P. yönetimindeki yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildiKazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla hastaneye sevk işlemlerini gerçekleştirdi.Yaralılar hastaneye kaldırıldıYaralanan 10 kişi, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazılarının durumunun orta derecede olduğu bildirildi.Kazayla i̇lgili soruşturma başlatıldıKazanın nedenine ilişkin polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın sürücü hatasından mı yoksa yol ve hava koşullarından mı kaynaklandığı, yapılacak soruşturma sonucunda netlik kazanacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/finans-sektorunde-yeni-bir-donem-basliyor-bankalar-talimati-verdi-paladyum-yatirimi-artik-1094936207.html
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suşehri, sivas, yolcu, yolcu otobüsü, kaza, kaza sebebi
suşehri, sivas, yolcu, yolcu otobüsü, kaza, kaza sebebi
Sivas’ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 10 kişi yaralandı
Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 kara yolunda yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Kazanın ardından olay yerine sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Sivas’ın Suşehri ilçesinde, D-100 kara yolunun Suşehri-Şebinkarahisar yol ayrımında, R.P. yönetimindeki yolcu otobüsü ile S.S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan toplam 10 kişi yaralandı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, ambulanslarla hastaneye sevk işlemlerini gerçekleştirdi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralanan 10 kişi, Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, bazılarının durumunun orta derecede olduğu bildirildi.
Kazayla i̇lgili soruşturma başlatıldı
Kazanın nedenine ilişkin polis ekipleri olay yerinde inceleme başlattı. Kazanın sürücü hatasından mı yoksa yol ve hava koşullarından mı kaynaklandığı, yapılacak soruşturma sonucunda netlik kazanacak.