https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/finans-sektorunde-yeni-bir-donem-basliyor-bankalar-talimati-verdi-paladyum-yatirimi-artik-1094936207.html
Finans sektöründe yeni bir dönem başlıyor, bankalar talimatı verdi: Paladyum yatırımı artık yapılabilecek
Finans sektöründe yeni bir dönem başlıyor, bankalar talimatı verdi: Paladyum yatırımı artık yapılabilecek
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı düzenlemeyle, bankaların kıymetli maden işlemlerine paladyum da eklendi. Daha önce altın, gümüş ve... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T07:49+0300
2025-03-28T07:49+0300
2025-03-28T07:49+0300
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hazine
maliye bakanlığı
resmi gazete
banka
banka hesabı
banka kartı
yatırım
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklik yaparak, bankaların kıymetli maden işlemlerine paladyumu da dahil etti. Bu düzenleme, 28 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Mynet FinansMynet FinansBankaların kıymetli maden i̇şlemlerinde genişlemeDaha önce bankalar, müşterilerine altın, gümüş ve platin alım satım hizmetleri sunuyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu kıymetli madenlerin arasına paladyum da eklendi. Böylece bankalar, müşterilerine daha geniş bir yelpazede yatırım seçenekleri sunabilecek.Mynet FinansFinans sektöründe yeni bir dönemPaladyumun bankacılık işlemlerine dahil edilmesi, finans sektöründe önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Bu adım, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanırken, bankaların da hizmet yelpazesini genişletmesine katkı sağlayacak.
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hazine, maliye bakanlığı, resmi gazete, banka, banka hesabı, banka kartı, yatırım
hazine, maliye bakanlığı, resmi gazete, banka, banka hesabı, banka kartı, yatırım
Finans sektöründe yeni bir dönem başlıyor, bankalar talimatı verdi: Paladyum yatırımı artık yapılabilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı düzenlemeyle, bankaların kıymetli maden işlemlerine paladyum da eklendi. Daha önce altın, gümüş ve platin ile sınırlı olan bu işlemler, artık paladyumu da kapsayacak şekilde genişletildi. Bu adım, finans sektöründe yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar
’da değişiklik yaparak, bankaların kıymetli maden işlemlerine paladyum
u da dahil etti. Bu düzenleme, 28 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Mynet FinansMynet Finans
Bankaların kıymetli maden i̇şlemlerinde genişleme
Daha önce bankalar, müşterilerine altın
, gümüş
ve platin
alım satım hizmetleri sunuyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu kıymetli madenlerin arasına paladyum
da eklendi. Böylece bankalar, müşterilerine daha geniş bir yelpazede yatırım seçenekleri sunabilecek.Mynet Finans
Finans sektöründe yeni bir dönem
Paladyumun bankacılık işlemlerine dahil edilmesi, finans sektöründe önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Bu adım, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanırken, bankaların da hizmet yelpazesini genişletmesine katkı sağlayacak.