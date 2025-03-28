https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/finans-sektorunde-yeni-bir-donem-basliyor-bankalar-talimati-verdi-paladyum-yatirimi-artik-1094936207.html

Finans sektöründe yeni bir dönem başlıyor, bankalar talimatı verdi: Paladyum yatırımı artık yapılabilecek

Finans sektöründe yeni bir dönem başlıyor, bankalar talimatı verdi: Paladyum yatırımı artık yapılabilecek

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Resmi Gazete'de yayımladığı düzenlemeyle, bankaların kıymetli maden işlemlerine paladyum da eklendi. Daha önce altın, gümüş ve... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T07:49+0300

2025-03-28T07:49+0300

2025-03-28T07:49+0300

ekonomi̇

hazine

maliye bakanlığı

resmi gazete

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banka hesabı

banka kartı

yatırım

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar’da değişiklik yaparak, bankaların kıymetli maden işlemlerine paladyumu da dahil etti. Bu düzenleme, 28 Mart 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.​Mynet FinansMynet FinansBankaların kıymetli maden i̇şlemlerinde genişlemeDaha önce bankalar, müşterilerine altın, gümüş ve platin alım satım hizmetleri sunuyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, bu kıymetli madenlerin arasına paladyum da eklendi. Böylece bankalar, müşterilerine daha geniş bir yelpazede yatırım seçenekleri sunabilecek.​Mynet FinansFinans sektöründe yeni bir dönemPaladyumun bankacılık işlemlerine dahil edilmesi, finans sektöründe önemli bir yenilik olarak değerlendiriliyor. Bu adım, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmelerine olanak tanırken, bankaların da hizmet yelpazesini genişletmesine katkı sağlayacak.

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