https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/sisli-belediye-baskan-yardimcisi-ebru-ozdemir-teslim-oldu-1094888654.html

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim oldu

Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim oldu

Sputnik Türkiye

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim oldu. 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T16:39+0300

2025-03-26T16:39+0300

2025-03-26T16:42+0300

türki̇ye

ebru özdemir

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

şişli belediyesi

yakalama kararı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması kapsamına hakkında yakalama kararı çıkartılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu.Belediye Başkanı Şahan tutuklanmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/ibbye-yonelik-kent-uzlasisi-sorusturmasinda-3-isim-hakkinda-yakalama-karari-1094819756.html

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ebru özdemir, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), şişli belediyesi, yakalama kararı