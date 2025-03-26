https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/sisli-belediye-baskan-yardimcisi-ebru-ozdemir-teslim-oldu-1094888654.html
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim oldu
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim oldu
Sputnik Türkiye
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim oldu. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T16:39+0300
2025-03-26T16:39+0300
2025-03-26T16:42+0300
türki̇ye
ebru özdemir
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
şişli belediyesi
yakalama kararı
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması kapsamına hakkında yakalama kararı çıkartılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu.Belediye Başkanı Şahan tutuklanmıştıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/ibbye-yonelik-kent-uzlasisi-sorusturmasinda-3-isim-hakkinda-yakalama-karari-1094819756.html
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ebru özdemir, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), şişli belediyesi, yakalama kararı
ebru özdemir, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), şişli belediyesi, yakalama kararı
Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim oldu
16:39 26.03.2025 (güncellendi: 16:42 26.03.2025)
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, teslim oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik terör soruşturması kapsamına hakkında yakalama kararı çıkartılan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir İstanbul Adliyesi'ne giderek teslim oldu.
Belediye Başkanı Şahan tutuklanmıştı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek teslim oldu. Gözaltına alınan Özdemir, işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, firari şüpheliler Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.