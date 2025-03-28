https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/resmi-gazetede-yayinlandi-cumhurbaskani-karariyla-bazi-kurullarin-isim-ve-gorevleri-degistirildi-1094934968.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: Cumhurbaşkanı kararıyla bazı kurulların isim ve görevleri değiştirildi

Resmi Gazete'de yayınlandı: Cumhurbaşkanı kararıyla bazı kurulların isim ve görevleri değiştirildi

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 25 maddelik kararnameyle, Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki bazı kurulların isimleri ve görev tanımları... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T07:02+0300

2025-03-28T07:02+0300

2025-03-28T07:03+0300

poli̇ti̇ka

cumhurbaşkanlığı

resmi gazete

recep tayyip erdoğan

karar

karar

karar

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Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Sosyal Politikalar Kurulu'nun adı Sosyal ve Gençlik Politikaları Kurulu olarak değiştirildi. Bu adım, gençlik politikalarına verilen önemin artırılmasını amaçlıyor.​Yeni kurulların oluşturulmasıSağlık ve Gıda Politikaları Kurulu yerine, Sağlık Kurulu ile Tarım ve Gıda Politikaları Kurulu adında iki yeni kurul oluşturuldu. Bu yapılanmayla, sağlık ve tarım alanlarında daha spesifik ve odaklanmış politikalar geliştirilmesi planlanıyor.​Yerel yönetim ve afet politikaları kuruluYerel Yönetim Politikaları Kurulu'nun ismine Afet ibaresi eklenerek, Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu olarak yeniden yapılandırıldı. Bu değişiklikle, afet yönetimi ve yerel yönetimlerin koordinasyonunun güçlendirilmesi hedefleniyor.​Ofislerin birleştirilmesi ve yeni yapılanmaDijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi birleştirilerek, Yatırım ve Finans Ofisi kuruldu. Ayrıca, bu yeni yapıya bağlı olarak Finans Dairesi Başkanlığı oluşturuldu. Bu düzenlemelerle, yatırım ve finans alanlarında daha entegre ve koordineli bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.Kurulların görev ve yetkileriYapılan düzenlemelerle, kurulların temel görevleri arasında araştırma yapmak, politikalar geliştirmek, ilgili bakanlıklara tavsiyelerde bulunmak ve rapor hazırlamak bulunuyor. Bu adımların, devlet yönetiminde etkinlik ve verimliliği artırması bekleniyor.​

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