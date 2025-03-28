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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/putin-ukrayna-icin-gecici-yonetim-onerisinde-bulunmustu-gecmiste-ve-gunumuzde-ornekleri-var-mi-1094963513.html
Putin Ukrayna için 'geçici yönetim' önerisinde bulunmuştu: Geçmişte ve günümüzde örnekleri var mı?
Putin Ukrayna için 'geçici yönetim' önerisinde bulunmuştu: Geçmişte ve günümüzde örnekleri var mı?
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde geçici bir uluslararası hükümet öneriside bulunarak 'böyle bir uygulamanın var... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T19:27+0300
2025-03-28T19:28+0300
ukrayna krizi
vladimir putin
ukrayna
yugoslavya
kıbrıs
unmil
birleşmiş milletler (bm) genel merkezi
abd
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da BM gözetiminde olası bir geçici yönetimin 'ABD, Avrupa ülkeleri ve tabii ki ortaklarımız ve dostlarımızla' görüşülebileceğini vurgulamıştı.Putin, Ukrayna'da geçici yönetimin hayata geçirilmesinin ülkede demokratik seçimlerin yapılmasına olanak sağlayacağını da sözlerine eklemişti.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetmişti:Ukrayna Parlamentosu'ndan Putin'in önerisine destekVerhovna Rada Milletvekili Artyom Dmitruk Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Bana göre bu mantıklı ve anlaşılır bir plan ve en önemlisi gerçekle örtüşüyor" dedi.Günümüzdeki örnekleriBatı Sahra (1991 - )Fas ve Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti tarafından hak iddia edilen bu ihtilaflı bölgede, kendi kaderini tayin sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olma maksadıyla BM yönetimi bulunuyor.Kıbrıs (1964 - )BM 1960'ların başından beri Kıbrıs'ta yer alıyor. Bilhassa adanın Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk bölgelerine ayrılmasının ardından sonra BM, barışı koruma ve arabuluculuk şeklinde bir tür uluslararası yönetişim sağlamaktadır.Demokratik Kongo Cumhuriyeti (1999 - )BM Misyonu, 1998-2003 İkinci Kongo Savaşı sırasında ve sonrasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne barış getirilmesine yardımcı olmak üzere bu ülkede bulunuyor.Geçmişteki örnekleriYugoslavya'nın bazı bölgeleriYugoslavya'nın dağılmasından sonra Bosna Hersek 1995'ten 2002'ye kadar BM öncülüğündeki bir misyonla uluslararası yönetime sahipken, Kosova da savaş sonrası çözümün bir parçası olarak 1999'dan 2008'e kadar doğrudan BM yönetimi altındaydı.Doğu TimorDoğu Timor BM Geçici Yönetimi (UNTAET) 1999 yılında bağımsızlık referandumundan sonra yaşanan şiddet olaylarına tepki olarak kurulmuştu.UNTAET'in görevi 2002 yılında sona erdi.Papua Yeni GinePapua Yeni Gine'nin özyönetime veya bağımsızlığa geçişini teşvik etmek üzere 1949'dan 1975'e kadar BM Mütevelli Sistemi'nin bir parçası olarak BM himayesinde uluslararası yönetim altında bulundu.Sierra LeoneSierra Leone'deki BM Misyonu (UNAMSIL) 1999 yılında iç savaşın ardından ülkenin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için görevlendirilmişti. Misyon 2005 yılında sona ermişti.Liberya Liberya'daki BM Misyonu (UNMIL), iki iç savaşın yaşandığı ülkeyi yönetmek ve istikrara kavuşturmak için 2003-2016 yılları arasında görev yapmıştı.'Putin'in Ukrayna'da dış yönetim önerisi fikirlerden sadece biri'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da dış yönetişim önerisinin akılda tutulması gereken fikirlerden sadece biri olduğunu söylemişti.Daha önce Putin, BM'nin çalışmalarında geçici dış yönetim kurma uygulaması olduğunu ve bunun Ukrayna'ya uygulanabileceğini ancak bunun seçeneklerden biri olduğunu söylemişti. Putin böyle bir şeyin 1999'da Doğu Timor'da, Yugoslavya'nın bazı bölgelerinde ve Yeni Gine'de yaşandığını dile getirmişti.Peskov konuşmasını şu cümleler ile sürdürmüştü:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/kremlin-putin-ve-trump-ukraynada-dis-yonetim-fikrini-gorusmedi-1094957598.html
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vladimir putin, ukrayna, yugoslavya, kıbrıs, unmil, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri
vladimir putin, ukrayna, yugoslavya, kıbrıs, unmil, birleşmiş milletler (bm) genel merkezi, abd, ukrayna silahlı kuvvetleri

Putin Ukrayna için 'geçici yönetim' önerisinde bulunmuştu: Geçmişte ve günümüzde örnekleri var mı?

19:27 28.03.2025 (güncellendi: 19:28 28.03.2025)
© SputnikVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© Sputnik
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Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna için Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde geçici bir uluslararası hükümet öneriside bulunarak 'böyle bir uygulamanın var olduğunu' hatırlatmıştı. Sputnik geçmişte ve günümüzde bu tür bir uygulamanın olduğu ülke ve bölgeleri derledi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'da BM gözetiminde olası bir geçici yönetimin 'ABD, Avrupa ülkeleri ve tabii ki ortaklarımız ve dostlarımızla' görüşülebileceğini vurgulamıştı.
Putin, Ukrayna'da geçici yönetimin hayata geçirilmesinin ülkede demokratik seçimlerin yapılmasına olanak sağlayacağını da sözlerine eklemişti.
Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetmişti:
Peki ne için? Demokratik seçimler yapmak, halkın güvenini kazanmış, yaşayabilir bir hükümeti iktidara getirmek için. Ve sonra onlarla bir barış anlaşması için müzakerelere başlamak, tüm dünyada tanınacak, güvenilir ve istikrarlı olacak meşru belgeler imzalamak. Bu sadece bir seçenek, başka seçenek yok demiyorum.

Ukrayna Parlamentosu'ndan Putin'in önerisine destek

Verhovna Rada Milletvekili Artyom Dmitruk Telegram kanalında yaptığı açıklamada, "Bana göre bu mantıklı ve anlaşılır bir plan ve en önemlisi gerçekle örtüşüyor" dedi.

Günümüzdeki örnekleri

Batı Sahra (1991 - )

Fas ve Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti tarafından hak iddia edilen bu ihtilaflı bölgede, kendi kaderini tayin sürecini kolaylaştırmaya yardımcı olma maksadıyla BM yönetimi bulunuyor.

Kıbrıs (1964 - )

BM 1960'ların başından beri Kıbrıs'ta yer alıyor. Bilhassa adanın Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk bölgelerine ayrılmasının ardından sonra BM, barışı koruma ve arabuluculuk şeklinde bir tür uluslararası yönetişim sağlamaktadır.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti (1999 - )

BM Misyonu, 1998-2003 İkinci Kongo Savaşı sırasında ve sonrasında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne barış getirilmesine yardımcı olmak üzere bu ülkede bulunuyor.

Geçmişteki örnekleri

Yugoslavya'nın bazı bölgeleri

Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Bosna Hersek 1995'ten 2002'ye kadar BM öncülüğündeki bir misyonla uluslararası yönetime sahipken, Kosova da savaş sonrası çözümün bir parçası olarak 1999'dan 2008'e kadar doğrudan BM yönetimi altındaydı.

Doğu Timor

Doğu Timor BM Geçici Yönetimi (UNTAET) 1999 yılında bağımsızlık referandumundan sonra yaşanan şiddet olaylarına tepki olarak kurulmuştu.
UNTAET'in görevi 2002 yılında sona erdi.

Papua Yeni Gine

Papua Yeni Gine'nin özyönetime veya bağımsızlığa geçişini teşvik etmek üzere 1949'dan 1975'e kadar BM Mütevelli Sistemi'nin bir parçası olarak BM himayesinde uluslararası yönetim altında bulundu.

Sierra Leone

Sierra Leone'deki BM Misyonu (UNAMSIL) 1999 yılında iç savaşın ardından ülkenin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için görevlendirilmişti.
Misyon 2005 yılında sona ermişti.

Liberya

Liberya'daki BM Misyonu (UNMIL), iki iç savaşın yaşandığı ülkeyi yönetmek ve istikrara kavuşturmak için 2003-2016 yılları arasında görev yapmıştı.

'Putin'in Ukrayna'da dış yönetim önerisi fikirlerden sadece biri'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da dış yönetişim önerisinin akılda tutulması gereken fikirlerden sadece biri olduğunu söylemişti.
Daha önce Putin, BM'nin çalışmalarında geçici dış yönetim kurma uygulaması olduğunu ve bunun Ukrayna'ya uygulanabileceğini ancak bunun seçeneklerden biri olduğunu söylemişti. Putin böyle bir şeyin 1999'da Doğu Timor'da, Yugoslavya'nın bazı bölgelerinde ve Yeni Gine'de yaşandığını dile getirmişti.
Peskov konuşmasını şu cümleler ile sürdürmüştü:
Bu durumda devlette, süreçler üzerindeki kontrolü kaybetme eğilimi görüyoruz. Milliyetçi örgütlerin, bu durumda Azov'dan, Nazi örgütlerinden bahsediyorum, büyüme ve hayatın farklı alanlarına sızma eğilimi görüyoruz. Dış yönetişimden söz eden Devlet Başkanı Birleşmiş Milletler'den bahsetti. Devlet Başkanı bunun bir fikir olduğunu ama belki de akılda tutulması gereken bir fikir olduğunu vurguladı. Ayrıntılara gelince, bildiğiniz gibi Başkan dün herhangi bir ayrıntı vermedi. Evet, muhtemelen bu konuda konuşmak için henüz erken.
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
Ukrayna krizi
Kremlin: Putin ve Trump Ukrayna'da dış yönetim fikrini görüşmedi
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