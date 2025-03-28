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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/kremlin-putin-ve-trump-ukraynada-dis-yonetim-fikrini-gorusmedi-1094957598.html
Kremlin: Putin ve Trump Ukrayna'da dış yönetim fikrini görüşmedi
Kremlin: Putin ve Trump Ukrayna'da dış yönetim fikrini görüşmedi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmeleri sırasında Ukrayna'da dış yönetim... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T16:33+0300
2025-03-28T16:33+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
azov
dmitriy peskov
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vladimir putin
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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Size bildirdiğimiz Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmeleri sırasında bu konuya değinilmedi" dedi.Peskov gazetecilerin Riyad'daki görüşmelerde bu konuya değinilip değinilmediği ve Rusya'nın böyle bir yönetimin kurulması için ne yapmaya hazır olduğu sorusuna "Bu tam olarak Rusya Federasyonu Başkanının bakış açısıdır ve aslında Ukrayna'da şu anda sahip olduğumuz gerçek statüyle ilgili reddedilemez gerçeklere dayanmaktadır" dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya dış yönetim getirme olasılığına ilişkin fikrinin Kiev'in kontrolü kaybetmesiyle ilgili olduğunu açıkladı.Peskov açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Perşembe günü Murmansk bölgesine yaptığı bir ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da geçici bir yönetimin kurulmasının demokratik seçimlerin yapılmasına ve iktidara muktedir bir hükümetin getirilmesine olanak sağlayacağını, bunun ardından da barışın müzakere edilebileceğini ve ilgili belgelerin imzalanabileceğini söylemişti.'Putin'in Ukrayna'da dış yönetim önerisi fikirlerden sadece biri'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da dış yönetişim önerisinin akılda tutulması gereken fikirlerden sadece biri olduğunu söyledi.Daha önce Putin, BM'nin çalışmalarında geçici dış yönetim kurma uygulaması olduğunu ve bunun Ukrayna'ya uygulanabileceğini ancak bunun seçeneklerden biri olduğunu söylemişti. Putin böyle bir şeyin 1999'da Doğu Timor'da, Yugoslavya'nın bazı bölgelerinde ve Yeni Gine'de yaşandığını dile getirmişti.Peskov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Ukrayna silahlı kuvvetleri ülke yönetiminden gelen emirleri dinlemiyor'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna silahlı kuvvetleri üzerinde Ukrayna yönetiminin kontrolünün bulunmadığına dikkat çektiğini söyledi.Peskov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Avrupa yaptırımları hafifletmek istemiyorsa barış yolunu izlemek istemiyor demektir'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Avrupa'nın Karadeniz girişimi çerçevesinde yaptırımları zayıflatma yolunu izlemek istemiyorsa barış yolunu izlemek istemediği anlamına geldiğini söyledi.Gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov, "Aslında Avrupa ülkeleri yaptırımların hafifletilmesi yolundan gitmek istemiyorsa, bu barış yolundan gitmek istemedikleri, Moskova ve Washington'da barışçıl bir yönde ilerlemek için gösterilen çabalara katkıda bulunmak ve birlikte hareket etmek istemedikleri anlamına gelir" dedi.'Karadeniz girişimi kapsamında Rusya'ya yönelik yükümlülükler yerine getirilmedi'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Karadeniz girişimi kapsamında Rusya'ya yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediğini söyledi.Peskov konuşmasında, "Bu hüküm geçen sefer, girişim faaliyetteyken, çalışırken, Rusya Federasyonu'na yönelik yükümlülükler hariç tüm yükümlülükler yerine getirilirken sabitlenmişti. Bunlar hiçbir zaman yerine getirilmedi, dolayısıyla ortada bir yenilik yok" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/rusya-kursk-ve-harkov-bolgelerinde-iki-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1094952662.html
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rusya, ukrayna, azov, dmitriy peskov, donald trump, vladimir putin, kremlin, kremlin
rusya, ukrayna, azov, dmitriy peskov, donald trump, vladimir putin, kremlin, kremlin

Kremlin: Putin ve Trump Ukrayna'da dış yönetim fikrini görüşmedi

16:33 28.03.2025
© Sputnik / Vladimir AstapkoviçKremlin
Kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© Sputnik / Vladimir Astapkoviç
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Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmeleri sırasında Ukrayna'da dış yönetim fikrini tartışmadıklarını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Size bildirdiğimiz Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmeleri sırasında bu konuya değinilmedi" dedi.
Peskov gazetecilerin Riyad'daki görüşmelerde bu konuya değinilip değinilmediği ve Rusya'nın böyle bir yönetimin kurulması için ne yapmaya hazır olduğu sorusuna "Bu tam olarak Rusya Federasyonu Başkanının bakış açısıdır ve aslında Ukrayna'da şu anda sahip olduğumuz gerçek statüyle ilgili reddedilemez gerçeklere dayanmaktadır" dedi.
Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya dış yönetim getirme olasılığına ilişkin fikrinin Kiev'in kontrolü kaybetmesiyle ilgili olduğunu açıkladı.
Peskov açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:

Kievdeki süreç durumun kontrolünü kaybetme eğiliminde olduğunun çok ama çok göstergesi. Dolayısıyla Putin bunun fikirlerden biri olduğunu söyledi anca bu tam olarak dış yönetimin devreye sokulmasıyla ilgili bir fikir. Başkan Putin'in dün bahsettiği şey buydu.

Perşembe günü Murmansk bölgesine yaptığı bir ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da geçici bir yönetimin kurulmasının demokratik seçimlerin yapılmasına ve iktidara muktedir bir hükümetin getirilmesine olanak sağlayacağını, bunun ardından da barışın müzakere edilebileceğini ve ilgili belgelerin imzalanabileceğini söylemişti.

'Putin'in Ukrayna'da dış yönetim önerisi fikirlerden sadece biri'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da dış yönetişim önerisinin akılda tutulması gereken fikirlerden sadece biri olduğunu söyledi.
Daha önce Putin, BM'nin çalışmalarında geçici dış yönetim kurma uygulaması olduğunu ve bunun Ukrayna'ya uygulanabileceğini ancak bunun seçeneklerden biri olduğunu söylemişti. Putin böyle bir şeyin 1999'da Doğu Timor'da, Yugoslavya'nın bazı bölgelerinde ve Yeni Gine'de yaşandığını dile getirmişti.
Peskov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Bu durumda devlette, süreçler üzerindeki kontrolü kaybetme eğilimi görüyoruz. Milliyetçi örgütlerin, bu durumda Azov'dan, Nazi örgütlerinden bahsediyorum, büyüme ve hayatın farklı alanlarına sızma eğilimi görüyoruz. Dış yönetişimden söz eden Devlet Başkanı Birleşmiş Milletler'den bahsetti. Devlet Başkanı bunun bir fikir olduğunu ama belki de akılda tutulması gereken bir fikir olduğunu vurguladı. Ayrıntılara gelince, bildiğiniz gibi Başkan dün herhangi bir ayrıntı vermedi. Evet, muhtemelen bu konuda konuşmak için henüz erken.

'Ukrayna silahlı kuvvetleri ülke yönetiminden gelen emirleri dinlemiyor'

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna silahlı kuvvetleri üzerinde Ukrayna yönetiminin kontrolünün bulunmadığına dikkat çektiğini söyledi.
Peskov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:
Gerçekten de Ukrayna ordusu eylemleri üzerinde tam bir kontrol eksikliği var. Nesnel olarak kesinlikle Ukrayna ordusunun tüm birimleri ülke yönetiminin emirlerini dinlemiyor. Rusya Federasyonu'nun enerji sistemi tesislerini, enerji altyapısını vurma girişimleri devam ediyor. Dolayısıyla Ukrayna moratoryuma katıldıysa ve silahlı kuvvetlerine ilgili emirleri verdiyse de bunların yerine getirilmediği açıktır.

'Avrupa yaptırımları hafifletmek istemiyorsa barış yolunu izlemek istemiyor demektir'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Avrupa'nın Karadeniz girişimi çerçevesinde yaptırımları zayıflatma yolunu izlemek istemiyorsa barış yolunu izlemek istemediği anlamına geldiğini söyledi.
Gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov, "Aslında Avrupa ülkeleri yaptırımların hafifletilmesi yolundan gitmek istemiyorsa, bu barış yolundan gitmek istemedikleri, Moskova ve Washington'da barışçıl bir yönde ilerlemek için gösterilen çabalara katkıda bulunmak ve birlikte hareket etmek istemedikleri anlamına gelir" dedi.

'Karadeniz girişimi kapsamında Rusya'ya yönelik yükümlülükler yerine getirilmedi'

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Karadeniz girişimi kapsamında Rusya'ya yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediğini söyledi.
Peskov konuşmasında, "Bu hüküm geçen sefer, girişim faaliyetteyken, çalışırken, Rusya Federasyonu'na yönelik yükümlülükler hariç tüm yükümlülükler yerine getirilirken sabitlenmişti. Bunlar hiçbir zaman yerine getirilmedi, dolayısıyla ortada bir yenilik yok" dedi.
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