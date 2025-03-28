https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/kremlin-putin-ve-trump-ukraynada-dis-yonetim-fikrini-gorusmedi-1094957598.html

Kremlin: Putin ve Trump Ukrayna'da dış yönetim fikrini görüşmedi

Kremlin: Putin ve Trump Ukrayna'da dış yönetim fikrini görüşmedi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmeleri sırasında Ukrayna'da dış yönetim... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T16:33+0300

2025-03-28T16:33+0300

2025-03-28T16:33+0300

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, "Size bildirdiğimiz Putin ve Trump arasındaki telefon görüşmeleri sırasında bu konuya değinilmedi" dedi.Peskov gazetecilerin Riyad'daki görüşmelerde bu konuya değinilip değinilmediği ve Rusya'nın böyle bir yönetimin kurulması için ne yapmaya hazır olduğu sorusuna "Bu tam olarak Rusya Federasyonu Başkanının bakış açısıdır ve aslında Ukrayna'da şu anda sahip olduğumuz gerçek statüyle ilgili reddedilemez gerçeklere dayanmaktadır" dedi.Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin'in Ukrayna'ya dış yönetim getirme olasılığına ilişkin fikrinin Kiev'in kontrolü kaybetmesiyle ilgili olduğunu açıkladı.Peskov açıklamasında şu cümleleri dile getirdi:Perşembe günü Murmansk bölgesine yaptığı bir ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'da geçici bir yönetimin kurulmasının demokratik seçimlerin yapılmasına ve iktidara muktedir bir hükümetin getirilmesine olanak sağlayacağını, bunun ardından da barışın müzakere edilebileceğini ve ilgili belgelerin imzalanabileceğini söylemişti.'Putin'in Ukrayna'da dış yönetim önerisi fikirlerden sadece biri'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'da dış yönetişim önerisinin akılda tutulması gereken fikirlerden sadece biri olduğunu söyledi.Daha önce Putin, BM'nin çalışmalarında geçici dış yönetim kurma uygulaması olduğunu ve bunun Ukrayna'ya uygulanabileceğini ancak bunun seçeneklerden biri olduğunu söylemişti. Putin böyle bir şeyin 1999'da Doğu Timor'da, Yugoslavya'nın bazı bölgelerinde ve Yeni Gine'de yaşandığını dile getirmişti.Peskov konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:'Ukrayna silahlı kuvvetleri ülke yönetiminden gelen emirleri dinlemiyor'Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna silahlı kuvvetleri üzerinde Ukrayna yönetiminin kontrolünün bulunmadığına dikkat çektiğini söyledi.Peskov konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Avrupa yaptırımları hafifletmek istemiyorsa barış yolunu izlemek istemiyor demektir'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Avrupa'nın Karadeniz girişimi çerçevesinde yaptırımları zayıflatma yolunu izlemek istemiyorsa barış yolunu izlemek istemediği anlamına geldiğini söyledi.Gazetecilere yaptığı açıklamada Peskov, "Aslında Avrupa ülkeleri yaptırımların hafifletilmesi yolundan gitmek istemiyorsa, bu barış yolundan gitmek istemedikleri, Moskova ve Washington'da barışçıl bir yönde ilerlemek için gösterilen çabalara katkıda bulunmak ve birlikte hareket etmek istemedikleri anlamına gelir" dedi.'Karadeniz girişimi kapsamında Rusya'ya yönelik yükümlülükler yerine getirilmedi'Rusya Devlet Başkanlığı Sözcüsü Peskov, Karadeniz girişimi kapsamında Rusya'ya yönelik yükümlülüklerin yerine getirilmediğini söyledi.Peskov konuşmasında, "Bu hüküm geçen sefer, girişim faaliyetteyken, çalışırken, Rusya Federasyonu'na yönelik yükümlülükler hariç tüm yükümlülükler yerine getirilirken sabitlenmişti. Bunlar hiçbir zaman yerine getirilmedi, dolayısıyla ortada bir yenilik yok" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/rusya-kursk-ve-harkov-bolgelerinde-iki-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1094952662.html

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