https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/yeni-zelandada-67-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1094831128.html
Yeni Zelanda'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yeni Zelanda'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılmadı ancak denizde güçlü akıntılar olabileceği ifade edilerek... 25.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-25T09:08+0300
2025-03-25T09:08+0300
2025-03-25T09:08+0300
son depremler
güney adası
yeni zelanda
tsunami
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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda, Queenstown'un kıyısında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Güney Adası olan 6,7 büyüklüğündeki depremin, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı ise denizde güçlü akıntılar olabileceğini belirterek, vatandaşlara plajlardan ve denizden uzak durmaları uyarısında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/iranda-5-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1094817193.html
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güney adası, yeni zelanda, tsunami, deprem, akıntı
güney adası, yeni zelanda, tsunami, deprem, akıntı
Yeni Zelanda'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılmadı ancak denizde güçlü akıntılar olabileceği ifade edilerek sakinlere plajlardan ve denizden uzak durmaları uyarısı yapıldı.
Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda, Queenstown'un kıyısında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Güney Adası olan 6,7 büyüklüğündeki depremin, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.
İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı ise denizde güçlü akıntılar olabileceğini belirterek, vatandaşlara plajlardan ve denizden uzak durmaları uyarısında bulundu.