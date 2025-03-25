https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/yeni-zelandada-67-buyuklugunde-deprem-meydana-geldi-1094831128.html

Yeni Zelanda'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Sputnik Türkiye

Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tsunami uyarısı yapılmadı ancak denizde güçlü akıntılar olabileceği ifade edilerek... 25.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-25T09:08+0300

2025-03-25T09:08+0300

2025-03-25T09:08+0300

son depremler

güney adası

yeni zelanda

tsunami

deprem

akıntı

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Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nda, Queenstown'un kıyısında 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Güney Adası olan 6,7 büyüklüğündeki depremin, yaklaşık 10 kilometre derinlikte gerçekleştiğini duyurdu.İlk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmayan depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı ise denizde güçlü akıntılar olabileceğini belirterek, vatandaşlara plajlardan ve denizden uzak durmaları uyarısında bulundu.

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güney adası

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güney adası, yeni zelanda, tsunami, deprem, akıntı