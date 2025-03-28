https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/milli-egitim-bakanligi-duyurdu-lgs-basvuru-suresi-uzatildi-1094942404.html
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: LGS başvuru süresi uzatıldı
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: LGS başvuru süresi uzatıldı
Sputnik Türkiye
Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvurularının süresini 16 Nisan’a kadar uzattı. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T11:53+0300
2025-03-28T11:53+0300
2025-03-28T11:58+0300
türki̇ye
liseye geçiş sistemi (lgs)
milli eğitim bakanlığı (meb)
başvuru
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Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvurularının süresini 16 Nisan’a kadar uzattı.e- Okul'dan başvuru yapılabilecekSınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nda, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı.Bayram tatili nedeniyle uzatıldıAncak 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.Ayrıca, okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.
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Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu: LGS başvuru süresi uzatıldı
11:53 28.03.2025 (güncellendi: 11:58 28.03.2025)
Millî Eğitim Bakanlığı, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvurularının süresini 16 Nisan’a kadar uzattı.
Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025'te 8. sınıf öğrencileri için düzenlenecek Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınav başvurularının süresini 16 Nisan’a kadar uzattı.
e- Okul'dan başvuru yapılabilecek
Sınava katılmak isteyen öğrenciler, başvurularını 2-16 Nisan 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.
2025 Yılı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’nda, LGS kapsamındaki merkezî sınav için son başvuru tarihi 11 Nisan 2025 açıklanmıştı.
Bayram tatili nedeniyle uzatıldı
Ancak 2-4 Nisan 2025 tarihleri arasındaki idari izin nedeniyle merkezi sınav başvuru işlemlerinde oluşabilecek öğrenci mağduriyetlerinin giderilmesi amacıyla başvuru süresi, 16 Nisan 2025 tarihine kadar uzatıldı.
Ayrıca, okul müdürlüklerinin onay işlemleri için son tarih de güncellendi. Önceden 14 Nisan 2025 olarak belirlenen onay süresi, 17 Nisan 2025 saat 17.00'ye kadar uzatıldı.