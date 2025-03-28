https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/meteorolojiden-bayram-uyarisi-bugunden-itibaren-baslayacak-camur-yagisi-geliyor-1094935416.html
Meteoroloji'den bayram uyarısı: Bugünden itibaren başlayacak, çamur yağışı geliyor
Meteoroloji'den bayram uyarısı: Bugünden itibaren başlayacak, çamur yağışı geliyor
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Ramazan Bayramı süresince Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T07:15+0300
2025-03-28T07:15+0300
2025-03-28T07:18+0300
yaşam
meteoroloji genel müdürlüğü
i̇zmir
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şiddetli yağış
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Ramazan Bayramı süresince Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi, batı kesimlerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak. İstanbul'da en düşük 8°C, en yüksek 19°C; Ankara'da en düşük 10°C, en yüksek 21°C; İzmir'de en düşük 14°C, en yüksek 20°C; Antalya'da ise 18°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.Bayramın i̇lk günü: Yağışlar yurt geneline yayılıyorBayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar, sağanak yağışların ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da en düşük 8°C, en yüksek 18°C; Ankara'da en düşük 8°C, en yüksek 18°C; İzmir'de en düşük 13°C, en yüksek 19°C; Antalya'da ise 16°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.Bayramın i̇kinci ve üçüncü günleri: Yağışların devamı ve sıcaklık değişimleriBayramın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi, yağışların özellikle Marmara, Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu ve Karadeniz'in kıyı kesimlerinde ise yağışların daha hafif geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.Bayramın üçüncü günü olan 1 Nisan Salı, yağışlı havanın birkaç kent hariç tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.Büyük şehirlerde bayram süresince hava durumuİstanbul'da, bayram tatili süresince genellikle parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 17-24°C arasında seyretmesi bekleniyor.Ankara'da, bayram süresince parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıkların 18-21°C civarında olması öngörülüyor.İzmir'de, bayram boyunca sağanak yağışların etkili olması ve sıcaklıkların 19-21°C arasında seyretmesi bekleniyor.Meteoroloji yetkilileri, bayram süresince plan yapacak vatandaşların hava durumu tahminlerini dikkate almalarını ve özellikle yağışlı günlerde tedbirli olmalarını öneriyor. Ayrıca, yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/resmi-gazetede-yayinlandi-cumhurbaskani-karariyla-bazi-kurullarin-isim-ve-gorevleri-degistirildi-1094934968.html
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Meteoroloji'den bayram uyarısı: Bugünden itibaren başlayacak, çamur yağışı geliyor
07:15 28.03.2025 (güncellendi: 07:18 28.03.2025)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, Ramazan Bayramı süresince Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıkların mevsim normallerine düşmesiyle birlikte, özellikle batı bölgelerinden başlayarak yağışlı sistemin tüm Türkiye'yi etkili olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, Ramazan Bayramı süresince Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerine düşmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün
tahminlerine göre, Arefe günü olan 29 Mart Cumartesi
, batı kesimlerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Bu yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak. İstanbul'da en düşük 8°C, en yüksek 19°C; Ankara'da
en düşük 10°C, en yüksek 21°C; İzmir'de
en düşük 14°C, en yüksek 20°C; Antalya'da
ise 18°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.
Bayramın i̇lk günü: Yağışlar yurt geneline yayılıyor
Bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazar, sağanak yağışların ülke genelinde etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da en düşük 8°C, en yüksek 18°C; Ankara'da en düşük 8°C, en yüksek 18°C; İzmir'de en düşük 13°C, en yüksek 19°C; Antalya'da ise 16°C civarında sıcaklıklar öngörülüyor.
Bayramın i̇kinci ve üçüncü günleri: Yağışların devamı ve sıcaklık değişimleri
Bayramın ikinci günü olan 31 Mart Pazartesi
, yağışların özellikle Marmara, Ege
, Akdeniz
ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç Anadolu
ve Karadeniz'in
kıyı kesimlerinde ise yağışların daha hafif geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.
Bayramın üçüncü günü olan 1 Nisan Salı, yağışlı havanın birkaç kent hariç tüm yurtta etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
Büyük şehirlerde bayram süresince hava durumu
İstanbul'da
, bayram tatili süresince genellikle parçalı bulutlu, pazar günü ise çok bulutlu ve sağanak yağışlı hava öngörülüyor. Sıcaklıkların 17-24°C arasında seyretmesi bekleniyor.
Ankara'da, bayram süresince parçalı bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı hava koşulları bekleniyor. Sıcaklıkların 18-21°C civarında olması öngörülüyor.
İzmir'de, bayram boyunca sağanak yağışların etkili olması ve sıcaklıkların 19-21°C arasında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, bayram süresince plan yapacak vatandaşların hava durumu tahminlerini dikkate almalarını ve özellikle yağışlı günlerde tedbirli olmalarını öneriyor. Ayrıca, yağış anında dolu, yıldırım ve kuvvetli rüzgâra karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor.