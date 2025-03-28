https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/medvedev-zelenskiy-abd-ile-nadir-toprak-elementleri-anlasmasini-onaylarsa-maydandaasilacak-1094961801.html
Medvedev: Zelenskiy, ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını onaylarsa Maydan'da asılacak
Medvedev: Zelenskiy, ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını onaylarsa Maydan'da asılacak
Sputnik Türkiye
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Başkanı Medvedev yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in ABD ile nadir toprak element anlaşmasını... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T17:59+0300
2025-03-28T17:59+0300
2025-03-28T18:00+0300
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Başkanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya mükemmel bir kaynak anlaşması taslağı sunduğunu, buna göre anlaşmanın kabul edilmesi halinde Vladimir Zelenskiy ve ekibinin Maydan'da asılacağını aksi takdirde Washington'un Kiev rejimini 'geçersiz kılacağını' söyledi.Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Ukrayna medyası, ABD-Ukrayna fosil anlaşmasının yeni taslağının Kiev'in Washington tarafından sağlanan tüm yardımı geri ödeyeceğini öne sürdüğünü bildirmişti. Ayrıca mevcut belgenin daha önce Kiev ve Washington tarafından üzerinde mutabık kalınan neredeyse tüm 'kırmızı' çizgileri aştığı, Ukrayna'yı egemenliğinin bir kısmından mahrum bıraktığı, ülkenin gelecekteki AB üyeliğiyle çeliştiği ve Ukrayna'yı, Kiev'in geçmişte aldığı tüm ABD yardımlarını geri ödemesiz olarak ödemek zorunda bıraktığı dile getirilmişti. Ukrayna medyası geri ödemelerin başlatılması kararının, Kiev rejiminin diğer tüm bağışçılarının yatırımlarının iadesini talep edebileceği bir emsal teşkil edebileceğini kaleme almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/kremlin-putin-ve-trump-ukraynada-dis-yonetim-fikrini-gorusmedi-1094957598.html
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abd, vladimir zelenskiy, benito mussolini, kiev, abd, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, ab, dmitriy medvedev
abd, vladimir zelenskiy, benito mussolini, kiev, abd, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, ab, dmitriy medvedev
Medvedev: Zelenskiy, ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını onaylarsa Maydan'da asılacak
17:59 28.03.2025 (güncellendi: 18:00 28.03.2025)
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Başkanı Medvedev yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in ABD ile nadir toprak element anlaşmasını onaylaması halinde Maydan'da asılacağını vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Başkanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya mükemmel bir kaynak anlaşması taslağı sunduğunu, buna göre anlaşmanın kabul edilmesi halinde Vladimir Zelenskiy ve ekibinin Maydan'da asılacağını aksi takdirde Washington'un Kiev rejimini 'geçersiz kılacağını' söyledi.
Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Amerikalılar Kiev ucubesine mükemmel bir toprak altı anlaşma taslağı sundular. Kiev rejimi bunu onaylarsa keş ve arkadaşları, Mussolini gibi Maydan'da asılacak. Eğer reddederse, Birleşik Devletler Bandera rejimini tasfiye edecek. Şah mat.
Ukrayna medyası, ABD-Ukrayna fosil anlaşmasının yeni taslağının Kiev'in Washington tarafından sağlanan tüm yardımı geri ödeyeceğini öne sürdüğünü bildirmişti. Ayrıca mevcut belgenin daha önce Kiev ve Washington tarafından üzerinde mutabık kalınan neredeyse tüm 'kırmızı' çizgileri aştığı, Ukrayna'yı egemenliğinin bir kısmından mahrum bıraktığı, ülkenin gelecekteki AB üyeliğiyle çeliştiği ve Ukrayna'yı, Kiev'in geçmişte aldığı tüm ABD yardımlarını geri ödemesiz olarak ödemek zorunda bıraktığı dile getirilmişti. Ukrayna medyası geri ödemelerin başlatılması kararının, Kiev rejiminin diğer tüm bağışçılarının yatırımlarının iadesini talep edebileceği bir emsal teşkil edebileceğini kaleme almıştı.