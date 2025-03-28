https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/medvedev-zelenskiy-abd-ile-nadir-toprak-elementleri-anlasmasini-onaylarsa-maydandaasilacak-1094961801.html

Medvedev: Zelenskiy, ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını onaylarsa Maydan'da asılacak

Medvedev: Zelenskiy, ABD ile nadir toprak elementleri anlaşmasını onaylarsa Maydan'da asılacak

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Başkanı Medvedev yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in ABD ile nadir toprak element anlaşmasını... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T17:59+0300

2025-03-28T17:59+0300

2025-03-28T18:00+0300

ukrayna krizi

abd

vladimir zelenskiy

benito mussolini

kiev

abd

ukrayna

rusya güvenlik konseyi

ab

dmitriy medvedev

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Birleşik Rusya Partisi Başkanı Dmitriy Medvedev, ABD'nin Ukrayna'ya mükemmel bir kaynak anlaşması taslağı sunduğunu, buna göre anlaşmanın kabul edilmesi halinde Vladimir Zelenskiy ve ekibinin Maydan'da asılacağını aksi takdirde Washington'un Kiev rejimini 'geçersiz kılacağını' söyledi.Medvedev açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Ukrayna medyası, ABD-Ukrayna fosil anlaşmasının yeni taslağının Kiev'in Washington tarafından sağlanan tüm yardımı geri ödeyeceğini öne sürdüğünü bildirmişti. Ayrıca mevcut belgenin daha önce Kiev ve Washington tarafından üzerinde mutabık kalınan neredeyse tüm 'kırmızı' çizgileri aştığı, Ukrayna'yı egemenliğinin bir kısmından mahrum bıraktığı, ülkenin gelecekteki AB üyeliğiyle çeliştiği ve Ukrayna'yı, Kiev'in geçmişte aldığı tüm ABD yardımlarını geri ödemesiz olarak ödemek zorunda bıraktığı dile getirilmişti. Ukrayna medyası geri ödemelerin başlatılması kararının, Kiev rejiminin diğer tüm bağışçılarının yatırımlarının iadesini talep edebileceği bir emsal teşkil edebileceğini kaleme almıştı.

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abd, vladimir zelenskiy, benito mussolini, kiev, abd, ukrayna, rusya güvenlik konseyi, ab, dmitriy medvedev