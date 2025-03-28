https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/isyerinde-19-yabanci-uyrukluyu-izinsiz-calistiran-2-supheli-gozaltina-alindi-1094933773.html
İşyerinde 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı
İşyerinde 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Bursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklularsa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T02:03+0300
2025-03-28T02:03+0300
2025-03-28T02:06+0300
türki̇ye
i̇l göç i̇daresi müdürlüğü
nilüfer
bursa
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce gelen bir ihbar değerlendirildi.Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, kimliksiz yabancı uyrukluların Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bir işyerinde çalıştırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.Operasyonda çalışma izinleri bulunmayan 19 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/nevsehirde-aksam-ezani-14-dakika-gecikti-1094932011.html
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i̇l göç i̇daresi müdürlüğü, nilüfer, bursa, bursa i̇l emniyet müdürlüğü
i̇l göç i̇daresi müdürlüğü, nilüfer, bursa, bursa i̇l emniyet müdürlüğü
İşyerinde 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı
02:03 28.03.2025 (güncellendi: 02:06 28.03.2025)
Bursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklularsa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce gelen bir ihbar değerlendirildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, kimliksiz yabancı uyrukluların Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bir işyerinde çalıştırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda çalışma izinleri bulunmayan 19 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.