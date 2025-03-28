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İşyerinde 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı
İşyerinde 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı
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Bursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklularsa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce gelen bir ihbar değerlendirildi.Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, kimliksiz yabancı uyrukluların Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bir işyerinde çalıştırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.Operasyonda çalışma izinleri bulunmayan 19 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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i̇l göç i̇daresi müdürlüğü, nilüfer, bursa, bursa i̇l emniyet müdürlüğü

İşyerinde 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı

02:03 28.03.2025 (güncellendi: 02:06 28.03.2025)
© AA / İl Emniyet MüdürlüğüBursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı. - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AA / İl Emniyet Müdürlüğü
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Bursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklularsa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce gelen bir ihbar değerlendirildi.
Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, kimliksiz yabancı uyrukluların Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bir işyerinde çalıştırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.
Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.
Operasyonda çalışma izinleri bulunmayan 19 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
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