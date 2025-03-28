https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/isyerinde-19-yabanci-uyrukluyu-izinsiz-calistiran-2-supheli-gozaltina-alindi-1094933773.html

İşyerinde 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı

İşyerinde 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştıran 2 şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Bursa'da 19 yabancı uyrukluyu izinsiz çalıştırdığı tespit edilen 2 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklularsa İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T02:03+0300

2025-03-28T02:03+0300

2025-03-28T02:06+0300

türki̇ye

i̇l göç i̇daresi müdürlüğü

nilüfer

bursa

bursa i̇l emniyet müdürlüğü

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Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü'nce gelen bir ihbar değerlendirildi.Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapan, kimliksiz yabancı uyrukluların Nilüfer ilçesi Çalı Mahallesinde bir işyerinde çalıştırıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi.Yabancı uyruklulara kalacak yer temin ederek iş yerinde çalıştırdığı tespit edilen 2 kişi gözaltına alındı.Operasyonda çalışma izinleri bulunmayan 19 yabancı uyruklu işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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