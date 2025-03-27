Nevşehir'de akşam ezanı 14 dakika gecikti

"Merkezi ezan sistemimiz Alibey Camisi'nde bulunmaktadır. Bu akşam, iftar vaktinde akşam ezanını okumak üzere görevlimiz, merkezi ezan sistemini açıp ezan okumak istemiştir, ortaya çıkan teknik soruna kısa sürede müdahale edilse de ezan sesi minarelerimizden ancak ilerleyen dakikalarda duyulabilmiştir. Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya kefaretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir."