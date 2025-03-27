https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/nevsehirde-aksam-ezani-14-dakika-gecikti-1094932011.html
Nevşehir'de akşam ezanı 14 dakika gecikti
Nevşehir'de akşam ezanı 14 dakika gecikti
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de akşam ezanı 14 dakika geç okununca Nevşehir Müftülüğü, oruçlarının bozulduğu yönünde endişelere yönelik "Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T22:38+0300
2025-03-27T22:38+0300
2025-03-27T22:38+0300
yaşam
nevşehir
cami
ezan
oruç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090791532_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_71d3ad5d5798195c2865832fd4654ff9.jpg
Nevşehir'de akşam ezanı 19.06'da okunması gerekirken 14 dakika gecikerek, saat 19.20'de okundu.Nevşehir Müftülüğü, Nevşehir kent merkezinde akşam ezanının iftar vakti olan saat 19.06'dan 14 dakika geç okunması nedeniyle bazı vatandaşların sosyal medya paylaşımlarında oruçlarının bozulduğu yönünde endişeye düştüğünün görüldüğü ifade edildi.Din görevlisinin ezan vaktinde teknik sorunu fark ederek müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/istanbulda-taksici-skandali-cinli-turist-8-bin-liralik-yol-icin-56-bin-lira-odedi--1094930578.html
nevşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/19/1090791532_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_464b7b95ff0b331ab4efd6cf1b438b58.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nevşehir, cami, ezan, oruç
nevşehir, cami, ezan, oruç
Nevşehir'de akşam ezanı 14 dakika gecikti
Nevşehir'de akşam ezanı 14 dakika geç okununca Nevşehir Müftülüğü, oruçlarının bozulduğu yönünde endişelere yönelik "Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır" açıklaması yapıldı.
Nevşehir'de akşam ezanı 19.06'da okunması gerekirken 14 dakika gecikerek, saat 19.20'de okundu.
Nevşehir Müftülüğü, Nevşehir kent merkezinde akşam ezanının iftar vakti olan saat 19.06'dan 14 dakika geç okunması nedeniyle bazı vatandaşların sosyal medya paylaşımlarında oruçlarının bozulduğu yönünde endişeye düştüğünün görüldüğü ifade edildi.
Din görevlisinin ezan vaktinde teknik sorunu fark ederek müdahalede bulunduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Merkezi ezan sistemimiz Alibey Camisi'nde bulunmaktadır. Bu akşam, iftar vaktinde akşam ezanını okumak üzere görevlimiz, merkezi ezan sistemini açıp ezan okumak istemiştir, ortaya çıkan teknik soruna kısa sürede müdahale edilse de ezan sesi minarelerimizden ancak ilerleyen dakikalarda duyulabilmiştir. Oruçlar vaktinden önce açılmamış olduğu için vatandaşlarımızın oruçları bozulmamıştır. Dolayısıyla oruçlarının kazasını veya kefaretini gerektirecek bir durum söz konusu değildir."