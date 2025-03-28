https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/imamoglunun-avukati-mehmet-pehlivan-gozaltina-alindi-derhal-avukatimi-serbest-birakin-1094933929.html
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı: 'Derhal avukatımı serbest bırakın'
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı: 'Derhal avukatımı serbest bırakın'
Sputnik Türkiye
CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını duyurdu. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T02:43+0300
2025-03-28T02:43+0300
2025-03-28T02:43+0300
poli̇ti̇ka
ekrem i̇mamoğlu
chp
mehmet pehlivan
gözaltı
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CHP 28. Dönem İstanbul Milletvekili Truran Taşkın Özer, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını bildirdi.Özer'in açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun hesabından Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınması hakkında paylaşımda bulunuldu.İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımda, "Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadeleri yer aldı.
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ekrem i̇mamoğlu, chp, mehmet pehlivan, gözaltı
ekrem i̇mamoğlu, chp, mehmet pehlivan, gözaltı
İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan gözaltına alındı: 'Derhal avukatımı serbest bırakın'
CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını duyurdu. İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yapıldı.
CHP 28. Dönem İstanbul Milletvekili Truran Taşkın Özer, sosyal medya hesabından Ekrem İmamoğlu'nun avukatı olan Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alındığını bildirdi.
Özer'in açıklamasının ardından Ekrem İmamoğlu'nun hesabından Mehmet Pehlivan'ın gözaltına alınması hakkında paylaşımda bulunuldu.
İmamoğlu'nun hesabından yapılan paylaşımda, "Derhal avukatımı serbest bırakın" ifadeleri yer aldı.