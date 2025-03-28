https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/imamoglu-protestolarinda-ilk-dava-74-kisiye-hapis-istendi-1094965984.html

İmamoğlu protestolarında ilk dava: 74 Kişiye hapis istendi

İmamoğlu protestolarında ilk dava: 74 Kişiye hapis istendi

Sputnik Türkiye

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden 74 kişi hakkında, 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Katılma' suçundan 3 yıla kadar hapis... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T21:01+0300

2025-03-28T21:01+0300

2025-03-28T22:21+0300

türki̇ye

türkiye

ekrem i̇mamoğlu

dava

protesto

protestolar

protesto gösterisi

saraçhane

i̇bb

i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/18/1094807436_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1516ca4025636b554a8c243131f461f2.jpg

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eylemlere katılan 74 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendiği belirtildi.İddianamede, söz konusu kişilerin 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama' suçunu işledikleri vurgulanırken, olaylara karışan 70 kişinin tutuklandığı, diğer bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı. Ayrıca 25 kişinin dosyasının ayrıldığı ifade edildi.Savcılık, yasağa rağmen eylemlere katılanların güvenlik kameraları ve diğer delillerle tespit edildiğini kaydetti. İstanbul Valiliği'nin ilgili dönemde kamu düzenini korumak amacıyla söz konusu yasak kararını aldığı hatırlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/imamoglunun-avukatinin-ifadesine-ulasildi-2-milyon-400-bini-bagis-olarak-gonderdim-1094965314.html

türki̇ye

saraçhane

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, ekrem i̇mamoğlu, dava, protesto, protestolar, protesto gösterisi, saraçhane, i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb meclisi, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇bb başkanı