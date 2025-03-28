https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/imamoglu-protestolarinda-ilk-dava-74-kisiye-hapis-istendi-1094965984.html
İmamoğlu protestolarında ilk dava: 74 Kişiye hapis istendi
İmamoğlu protestolarında ilk dava: 74 Kişiye hapis istendi
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden 74 kişi hakkında, 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Katılma' suçundan 3 yıla kadar hapis... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T21:01+0300
2025-03-28T21:01+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eylemlere katılan 74 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendiği belirtildi.İddianamede, söz konusu kişilerin 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama' suçunu işledikleri vurgulanırken, olaylara karışan 70 kişinin tutuklandığı, diğer bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı. Ayrıca 25 kişinin dosyasının ayrıldığı ifade edildi.Savcılık, yasağa rağmen eylemlere katılanların güvenlik kameraları ve diğer delillerle tespit edildiğini kaydetti. İstanbul Valiliği'nin ilgili dönemde kamu düzenini korumak amacıyla söz konusu yasak kararını aldığı hatırlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/imamoglunun-avukatinin-ifadesine-ulasildi-2-milyon-400-bini-bagis-olarak-gonderdim-1094965314.html
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İmamoğlu protestolarında ilk dava: 74 Kişiye hapis istendi
21:01 28.03.2025 (güncellendi: 22:21 28.03.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden 74 kişi hakkında, 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Katılma' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesinde, şüphelilerin belli haklardan yoksun bırakılması da talep edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eylemlere katılan 74 kişi hakkında 3 yıla kadar hapis istendiği belirtildi.
İddianamede, söz konusu kişilerin 'Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama' suçunu işledikleri vurgulanırken, olaylara karışan 70 kişinin tutuklandığı, diğer bazı şüpheliler hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığı açıklandı. Ayrıca 25 kişinin dosyasının ayrıldığı ifade edildi.
Savcılık, yasağa rağmen eylemlere katılanların güvenlik kameraları ve diğer delillerle tespit edildiğini kaydetti. İstanbul Valiliği'nin ilgili dönemde kamu düzenini korumak amacıyla söz konusu yasak kararını aldığı hatırlatıldı.