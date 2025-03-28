https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/fenerbahce-bodrum-fkyi-deplasmanda-4-2-yendi-penalti-sonrasi-iki-takim-kaleciye-kostu-1094967236.html

Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 yendi: Penaltı sonrası iki takım kaleciye koştu

Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 yendi: Penaltı sonrası iki takım kaleciye koştu

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe karşılaşması, sarı-lacivertlilerin etkili performansı ve duygu dolu anlara sahne oldu. Maçın... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T22:50+0300

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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Bodrum FK engelini 4-2'lik skorla aştı.Bodrum deplasmanının 5. dakikasında Fenerbahçe Skriniar'ın kafa golüyle skor tabelasını açarken, 31. dakikada Puscas penaltıyla cevap verdi. Sarı lacivertli takım 32. dakikada Oğuz Aydın'la durumu 2-1 yaparken 36. dakikada Szymanski ve 45. dakikada Talisca penaltıdan fişi çekmeyi başardı. Talisca'nın vuruşu sonrası genç kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman'ın penaltı hatası iki takım oyuncuları tarafından teselli edildi. Maçın en çok konuşulan pozisyonu olan penaltı sosyal medyadan büyük takdir topladı. Bodrum FK, 68. dakikada Fredy'nin golüyle farkı 4-2'ye indirdi ancak skoru değiştiremedi.Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 65'e yükseltirken, Bodrum FK 30 puanla ligdeki yerini korudu. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, Bodrum FK kümede kalma mücadelesine devam ediyor.

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