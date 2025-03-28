https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/fenerbahce-bodrum-fkyi-deplasmanda-4-2-yendi-penalti-sonrasi-iki-takim-kaleciye-kostu-1094967236.html
Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 yendi: Penaltı sonrası iki takım kaleciye koştu
Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 yendi: Penaltı sonrası iki takım kaleciye koştu
Sputnik Türkiye
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe karşılaşması, sarı-lacivertlilerin etkili performansı ve duygu dolu anlara sahne oldu. Maçın... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T22:50+0300
2025-03-28T22:50+0300
2025-03-28T22:53+0300
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milas-bodrum havalimanı
futbol
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futbol maçı
türkiye futbol federasyonu
penaltı
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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Bodrum FK engelini 4-2'lik skorla aştı.Bodrum deplasmanının 5. dakikasında Fenerbahçe Skriniar'ın kafa golüyle skor tabelasını açarken, 31. dakikada Puscas penaltıyla cevap verdi. Sarı lacivertli takım 32. dakikada Oğuz Aydın'la durumu 2-1 yaparken 36. dakikada Szymanski ve 45. dakikada Talisca penaltıdan fişi çekmeyi başardı. Talisca'nın vuruşu sonrası genç kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman'ın penaltı hatası iki takım oyuncuları tarafından teselli edildi. Maçın en çok konuşulan pozisyonu olan penaltı sosyal medyadan büyük takdir topladı. Bodrum FK, 68. dakikada Fredy'nin golüyle farkı 4-2'ye indirdi ancak skoru değiştiremedi.Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 65'e yükseltirken, Bodrum FK 30 puanla ligdeki yerini korudu. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, Bodrum FK kümede kalma mücadelesine devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/2026-dunya-kupasina-katilacak-ulkeler-belli-oldu-1094963396.html
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fenerbahçe, bodrum, bodrum belediyesi, milas-bodrum havalimanı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, penaltı
fenerbahçe, bodrum, bodrum belediyesi, milas-bodrum havalimanı, futbol, türkiye futbol federasyonu (tff), futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, penaltı
Fenerbahçe, Bodrum FK'yı deplasmanda 4-2 yendi: Penaltı sonrası iki takım kaleciye koştu
22:50 28.03.2025 (güncellendi: 22:53 28.03.2025)
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Sipay Bodrum FK - Fenerbahçe karşılaşması, sarı-lacivertlilerin etkili performansı ve duygu dolu anlara sahne oldu. Maçın ilk yarısında 4-1 öne geçen Fenerbahçe, ikinci yarıda yediği gole rağmen 4-2'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında Bodrum FK engelini 4-2'lik skorla aştı.
Bodrum deplasmanının 5. dakikasında Fenerbahçe Skriniar'ın kafa golüyle skor tabelasını açarken, 31. dakikada Puscas penaltıyla cevap verdi. Sarı lacivertli takım 32. dakikada Oğuz Aydın'la durumu 2-1 yaparken 36. dakikada Szymanski ve 45. dakikada Talisca penaltıdan fişi çekmeyi başardı. Talisca'nın vuruşu sonrası genç kaleci Rüzgar Mehmet Adıyaman'ın penaltı hatası iki takım oyuncuları tarafından teselli edildi. Maçın en çok konuşulan pozisyonu olan penaltı sosyal medyadan büyük takdir topladı. Bodrum FK, 68. dakikada Fredy'nin golüyle farkı 4-2'ye indirdi ancak skoru değiştiremedi.
Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 65'e yükseltirken, Bodrum FK 30 puanla ligdeki yerini korudu. Sarı-lacivertliler, şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürürken, Bodrum FK kümede kalma mücadelesine devam ediyor.