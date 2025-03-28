https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/2026-dunya-kupasina-katilacak-ulkeler-belli-oldu-1094963396.html
2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler belli oldu
2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler belli oldu
Sputnik Türkiye
2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuvada şu ana kadar 7 ülke... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T18:56+0300
2025-03-28T18:56+0300
2025-03-28T18:56+0300
spor
dünya kupası
messi
lionel messi
arjantin
i̇ran
abd
meksika
kanada
japonya
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/02/1067706748_0:0:516:290_1920x0_80_0_0_0047bfd9463612ecd6349658d4c03c55.jpg
FIFA tarafından düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden bir kısmı belli oldu.2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez üç ülkenin (ABD, Kanada ve Meksika) ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turnuvanın format genişlemesiyle birlikte 48 takımın katılımına sahne olacağı ifade edildi. Son şampiyon Arjantin, CONMEBOL elemelerinden kupaya katılma hakkı elde eden son ülke olurken diğer katılımcılar, kıta elemelerinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Futbol dünyası, 2026'da Kuzey Amerika'da düzenlenecek bu büyük organizasyon için şimdiden heyecan duymaya başlarken ev sahibi ülkeler hariç Japonya (AFC elemelerinden), Yeni Zelanda (OFC elemelerinden), İran (AFC elemelerinden), katılan diğer ülkeler oldu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250119/dunya-kupasi-oncesi-sokaklari-temizleme-plani-fasta-3-milyon-kopek-oldurulecek-1092836792.html
arjantin
i̇ran
abd
meksika
kanada
yeni zelanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/02/1067706748_0:0:516:388_1920x0_80_0_0_96678c7c148b91981bddfa54efd8edd0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dünya kupası, messi, lionel messi, arjantin, i̇ran, abd, meksika, kanada, japonya, yeni zelanda
dünya kupası, messi, lionel messi, arjantin, i̇ran, abd, meksika, kanada, japonya, yeni zelanda
2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler belli oldu
2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuvada şu ana kadar 7 ülke katılım hakkı elde etti. Ev sahibi ülkeler hariç Japonya (AFC elemelerinden), Yeni Zelanda (OFC elemelerinden), İran (AFC elemelerinden), Arjantin (CONMEBOL elemelerinden) katılan ülkeler oldu.
FIFA tarafından düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden bir kısmı belli oldu.
2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez üç ülkenin (ABD, Kanada ve Meksika) ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turnuvanın format genişlemesiyle birlikte 48 takımın katılımına sahne olacağı ifade edildi. Son şampiyon Arjantin, CONMEBOL elemelerinden kupaya katılma hakkı elde eden son ülke olurken diğer katılımcılar, kıta elemelerinin tamamlanmasının ardından netleşecek.
Futbol dünyası, 2026'da Kuzey Amerika'da düzenlenecek bu büyük organizasyon için şimdiden heyecan duymaya başlarken ev sahibi ülkeler hariç Japonya (AFC elemelerinden), Yeni Zelanda (OFC elemelerinden), İran (AFC elemelerinden), katılan diğer ülkeler oldu.