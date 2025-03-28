https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/2026-dunya-kupasina-katilacak-ulkeler-belli-oldu-1094963396.html

2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler belli oldu

2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkeler belli oldu

Sputnik Türkiye

2026 Dünya Kupası, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenecek. Tarihte ilk kez 48 takımın mücadele edeceği turnuvada şu ana kadar 7 ülke... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T18:56+0300

2025-03-28T18:56+0300

2025-03-28T18:56+0300

spor

dünya kupası

messi

lionel messi

arjantin

i̇ran

abd

meksika

kanada

japonya

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FIFA tarafından düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden bir kısmı belli oldu.2026 Dünya Kupası, tarihte ilk kez üç ülkenin (ABD, Kanada ve Meksika) ortak ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Turnuvanın format genişlemesiyle birlikte 48 takımın katılımına sahne olacağı ifade edildi. Son şampiyon Arjantin, CONMEBOL elemelerinden kupaya katılma hakkı elde eden son ülke olurken diğer katılımcılar, kıta elemelerinin tamamlanmasının ardından netleşecek. Futbol dünyası, 2026'da Kuzey Amerika'da düzenlenecek bu büyük organizasyon için şimdiden heyecan duymaya başlarken ev sahibi ülkeler hariç Japonya (AFC elemelerinden), Yeni Zelanda (OFC elemelerinden), İran (AFC elemelerinden), katılan diğer ülkeler oldu.

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arjantin

i̇ran

abd

meksika

kanada

yeni zelanda

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dünya kupası, messi, lionel messi, arjantin, i̇ran, abd, meksika, kanada, japonya, yeni zelanda