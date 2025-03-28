Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: 50 kere açıkladık, 51.kez açıklıyoruz. Yabancı hakem istiyoruz

Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Ağustos ayının ortasından beri tek bir şey söyledik: yabancı var, yabancı orta hakem. Duruma göre konuşmadık. Biz yabancı hakem istedik. Bunun nedeni adalet istememizdi. Bugünkü maçta bile alakasız penaltı oldu. VAR'dan geldi penaltı. Bundan dolayı art niyet aramıyoruz. Yabancı hakem istememizin sebebi yabancı hakem hata yapmayacak değildi. Hatalar olacak. Hakem hatayı yapmayabilir mi? olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Bizim duruşumuz belli, net. Bekleyip bekleyip 'Yabancı hakem istiyoruz' demedik. Bugün Beşiktaş'ın duruşu belli. Trabzonspor yabancı hakem istedi. Zaten yabancı var istiyoruz diye en başından beri söylüyoruz. 50 kere açıkladık, 51. kez açıklıyoruz. Yabancı hakem istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Türk hakemlerinin yaşadığı baskı yabancı hakemlerin gelmesini gerektiriyor. Takımımıza güveniyoruz. Bundan sonraki maçlarda takımımızın güzel sonuçlar alacağına inanıyoruz.