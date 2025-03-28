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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: 50 kere açıkladık, 51.kez açıklıyoruz. Yabancı hakem istiyoruz
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: 50 kere açıkladık, 51.kez açıklıyoruz. Yabancı hakem istiyoruz
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Bodrum FK galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada yabancı hakem istedi. Ilıcalı, takımın performansını övdüğü konuşmasında... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
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Acun Ilıcalı takımın Bodrum FK karşısındaki performansını överken ligin kalan kısmında yabancı hakem istediklerini tekrar etti.Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca'nın golleriyle önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası açıklama yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ''Bizim için zor maçtı. Güzel bir galibiyet aldık. Yönetici arkadaşlarımla birlikte galibiyeti kutladık. Biz çok deplasmana gidiyoruz, çok iyi ağırlandık. Futbol heyecanlı bir spor. Başkanımızla ilgili saygısız ifadeler kullanıldı ama tepkimizi gösterdik. Karşı taraftan da özür mesajı geldi. İnsanlara çok hakim olamıyorsunuz. Bu tip olayların engellenmesinden yanayım'' dedi.'Yabancı hakem istiyoruz'Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımının Bodrum FK karşısında aldığı zorlu galibiyeti değerlendirirken, yabancı hakem konusundaki ısrarlı tutumunu şu ifadelerle dile getirdi:
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fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, acun ilıcalı, bodrum, yabancı hakem, var, video yardımcı hakem (var), hakem, tff merkez hakem kurulu, merkez hakem kurulu (mhk), tüketici hakem heyeti, kamu görevlileri hakem kurulu, hakem hataları

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı: 50 kere açıkladık, 51.kez açıklıyoruz. Yabancı hakem istiyoruz

23:40 28.03.2025
© AA / Süha GürFenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı
Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Acun Ilıcalı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AA / Süha Gür
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Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Bodrum FK galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada yabancı hakem istedi. Ilıcalı, takımın performansını övdüğü konuşmasında, taraftarlar arasında yaşanan gerginliklerin önlenmesi gerektiğini belirterek karşı taraftan gelen özür mesajını paylaştı. Ilıcalı, yaşanan penaltı hakkında ise hata olabileceğini belirtti.
Acun Ilıcalı takımın Bodrum FK karşısındaki performansını överken ligin kalan kısmında yabancı hakem istediklerini tekrar etti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yı 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Skriniar, Oğuz Aydın, Szymanski ve Talisca'nın golleriyle önemli bir galibiyet aldı. Maç sonrası açıklama yapan Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ''Bizim için zor maçtı. Güzel bir galibiyet aldık. Yönetici arkadaşlarımla birlikte galibiyeti kutladık. Biz çok deplasmana gidiyoruz, çok iyi ağırlandık. Futbol heyecanlı bir spor. Başkanımızla ilgili saygısız ifadeler kullanıldı ama tepkimizi gösterdik. Karşı taraftan da özür mesajı geldi. İnsanlara çok hakim olamıyorsunuz. Bu tip olayların engellenmesinden yanayım'' dedi.

'Yabancı hakem istiyoruz'

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, takımının Bodrum FK karşısında aldığı zorlu galibiyeti değerlendirirken, yabancı hakem konusundaki ısrarlı tutumunu şu ifadelerle dile getirdi:
Bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Ağustos ayının ortasından beri tek bir şey söyledik: yabancı var, yabancı orta hakem. Duruma göre konuşmadık. Biz yabancı hakem istedik. Bunun nedeni adalet istememizdi. Bugünkü maçta bile alakasız penaltı oldu. VAR'dan geldi penaltı. Bundan dolayı art niyet aramıyoruz. Yabancı hakem istememizin sebebi yabancı hakem hata yapmayacak değildi. Hatalar olacak. Hakem hatayı yapmayabilir mi? olabilir mi böyle bir şey? Olamaz. Bizim duruşumuz belli, net. Bekleyip bekleyip 'Yabancı hakem istiyoruz' demedik. Bugün Beşiktaş'ın duruşu belli. Trabzonspor yabancı hakem istedi. Zaten yabancı var istiyoruz diye en başından beri söylüyoruz. 50 kere açıkladık, 51. kez açıklıyoruz. Yabancı hakem istiyoruz. Biz adalet istiyoruz. Türk hakemlerinin yaşadığı baskı yabancı hakemlerin gelmesini gerektiriyor. Takımımıza güveniyoruz. Bundan sonraki maçlarda takımımızın güzel sonuçlar alacağına inanıyoruz.
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