https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ekonomist-evren-devrim-zelyut-hayatini-kaybetti-1094941547.html

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti

Ekonomist Evren Devrim Zelyut hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören gazeteci ekonomist Evren Devrim Zelyut 43 yaşında hayatını kaybetti. 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T11:34+0300

2025-03-28T11:34+0300

2025-03-28T11:34+0300

yaşam

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Gazeteci ekonomist Evren Devrim Zelyut, 43 yaşında hayatını kaybetti. Üç ay önce akciğer kanseri teşhisin konulan Zelyut, bugün toprağa verilecek. Zeylut aynı zamanda ünlü gazeteci Rıza Zelyut'un oğlu. Zelyut sosyal medyasından yaptığı son paylaşımda, "Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…" diye yazmıştı. Evren Devrim Zelyut kimdir?Evren Devrim Zelyut, 22 Aralık 1982 tarihinde İstanbul’da doğdu. 2004 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Zelyut, Kent Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’de yatırım uzmanı olarak çalışmaya başladı. 2008 yılında Prim Menkul Değerler A.Ş.’ye geçti ve burada yatırım uzmanı olarak görev yaptı. 2010 yılında Arıkanlı Holding’e transfer oldu ve burada yönetim danışmanı olarak çalıştı. 2013 yılında da kendi şirketi olan Avrasya Yatırım’ı kurdu.2020 yılından bu yana da Avrasaya Yatırım adı altında youtube kanalında piyasa yorumları yapıyordu.Evren Devrim Zelyut ne zaman toprağa verilecek?Evren Devrim Zelyut'un cenazesi bugün Ataköy Camiinde öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazından sonra İstanbul’da toprağa verilecek. Evren Devrim Zelyut'un son mesajıZelyut en son sosyal medya hesabından şunları ifade etmişti: Değerli arkadaşlarım! Çoktandır sizlere yazamadım ama sizleri unutmak mümkün mü? Tedavi görüyorum ve olumlu gelişmeler yaşıyorum. Sizlerin de hayırlı duygularınızla ayağa kalkacağım. Yeniden güzel şeyler paylaşacağız. Hepiniz kalbimdesiniz. Şimdilik hoşça kalın…

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uludagdaki-otel-yangininda-hayatini-kaybeden-milli-kayakci-berkin-usta-kimdir-son-paylasimi-ortaya-1094904048.html

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