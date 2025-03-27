https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uludagdaki-otel-yangininda-hayatini-kaybeden-milli-kayakci-berkin-usta-kimdir-son-paylasimi-ortaya-1094904048.html
Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kimdir? Son paylaşımı ortaya çıktı
Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kimdir? Son paylaşımı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
Bursa Uludağ'da turizm belgesi olmayan Kervansaray Otel'de çıkan yangında, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta ve... 27.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-27T09:47+0300
2025-03-27T09:47+0300
2025-03-27T09:47+0300
türki̇ye
uludağ
otel yangını
kervansaray otel
yangın
bursa
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094904234_0:242:1171:900_1920x0_80_0_0_0a6eff570dc4c84fc24fd45008ec4a8b.jpg
Bursa Uludağ'da bulunan ve turizm işletme belgesi olmadığı öğrenilen Kervansaray Otel'de çıkan yangın, faciayla sonuçlandı. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile birlikte, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti. Olayda başka can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor. Yangının çıktığı bina, geçtiğimiz dönemde Kartal Otel yangını sonrası yapılan denetimlerde, turizm ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle kapalı duruma getirilmişti.Berkin Usta kimdir?Milli sporcu Berkin Usta, 29 Mayıs 2000’de Bursa’da doğdu. Küçük yaşlarda kayakla tanışan Usta, babası Yahya Usta’nın da yönlendirmesiyle spor kariyerine adım attı. 2017 yılında Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde boy gösterdi. En büyük çıkışını ise 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda yaptı. Büyük slalom kategorisinde yarışan Berkin Usta, toplamda 2.42.72’lik derecesiyle 43. sırayı elde etti.Kariyerine sporun yanı sıra akademik anlamda da önem veren Berkin Usta, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde öğrenciydi.Sosyal medya hesabından son paylaşımını yangının çıktığı Uludağ’dan yaptığı da ortaya çıktı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uludagda-otel-yangini-mahsur-kalanlar-var-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1094900303.html
türki̇ye
uludağ
bursa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/03/1b/1094904234_0:132:1171:1010_1920x0_80_0_0_4d20ead9b1b52278b7f0cdca6e89b543.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
uludağ, otel yangını, kervansaray otel, yangın, bursa
uludağ, otel yangını, kervansaray otel, yangın, bursa
Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kimdir? Son paylaşımı ortaya çıktı
Bursa Uludağ'da turizm belgesi olmayan Kervansaray Otel'de çıkan yangında, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta ve Yahya Usta yaşamını yitirdi. Peki, Berkin Usta kimdir, kaç yaşındaydı?
Bursa Uludağ'da bulunan ve turizm işletme belgesi olmadığı öğrenilen Kervansaray Otel'de çıkan yangın, faciayla sonuçlandı. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile birlikte, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti. Olayda başka can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor. Yangının çıktığı bina, geçtiğimiz dönemde Kartal Otel yangını sonrası yapılan denetimlerde, turizm ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle kapalı duruma getirilmişti.
Milli sporcu Berkin Usta, 29 Mayıs 2000’de Bursa’da doğdu. Küçük yaşlarda kayakla tanışan Usta, babası Yahya Usta’nın da yönlendirmesiyle spor kariyerine adım attı. 2017 yılında Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde boy gösterdi. En büyük çıkışını ise 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda yaptı. Büyük slalom kategorisinde yarışan Berkin Usta, toplamda 2.42.72’lik derecesiyle 43. sırayı elde etti.
Kariyerine sporun yanı sıra akademik anlamda da önem veren Berkin Usta, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde öğrenciydi.
Sosyal medya hesabından son paylaşımını yangının çıktığı Uludağ’dan yaptığı da ortaya çıktı.