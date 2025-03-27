https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uludagdaki-otel-yangininda-hayatini-kaybeden-milli-kayakci-berkin-usta-kimdir-son-paylasimi-ortaya-1094904048.html

Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kimdir? Son paylaşımı ortaya çıktı

Uludağ'daki otel yangınında hayatını kaybeden Milli Kayakçı Berkin Usta kimdir? Son paylaşımı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Bursa Uludağ'da turizm belgesi olmayan Kervansaray Otel'de çıkan yangında, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta ve... 27.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-27T09:47+0300

2025-03-27T09:47+0300

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Bursa Uludağ'da bulunan ve turizm işletme belgesi olmadığı öğrenilen Kervansaray Otel'de çıkan yangın, faciayla sonuçlandı. Yangında, Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ile birlikte, 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda Türkiye’yi temsil eden milli kayakçı Berkin Usta hayatını kaybetti. Olayda başka can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor. Yangının çıktığı bina, geçtiğimiz dönemde Kartal Otel yangını sonrası yapılan denetimlerde, turizm ruhsatı bulunmadığı gerekçesiyle kapalı duruma getirilmişti.Berkin Usta kimdir?Milli sporcu Berkin Usta, 29 Mayıs 2000’de Bursa’da doğdu. Küçük yaşlarda kayakla tanışan Usta, babası Yahya Usta’nın da yönlendirmesiyle spor kariyerine adım attı. 2017 yılında Erzurum Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde boy gösterdi. En büyük çıkışını ise 2022 Pekin Kış Olimpiyatları’nda yaptı. Büyük slalom kategorisinde yarışan Berkin Usta, toplamda 2.42.72’lik derecesiyle 43. sırayı elde etti.Kariyerine sporun yanı sıra akademik anlamda da önem veren Berkin Usta, İstanbul Bilgi Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümünde öğrenciydi.Sosyal medya hesabından son paylaşımını yangının çıktığı Uludağ’dan yaptığı da ortaya çıktı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/uludagda-otel-yangini-mahsur-kalanlar-var-cok-sayida-ekip-sevk-edildi-1094900303.html

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