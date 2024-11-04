https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/yeni-sistem-basladi-kira-sozlesmeleri-e-devlet-uzerinden-yapilacak-1090021773.html

Yeni sistem başladı: Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak

Yeni sistem başladı: Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı duyurulmuştu... 04.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-04T18:43+0300

2024-11-04T18:43+0300

2024-11-04T18:45+0300

türkiye

kira

kira beyannamesi

kira sözleşmesi

mehmet şimşek

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

sözleşme

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Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına yönelik hizmetin ilk aşaması bugün başladı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen yeni sistem ev sahibi ve kiracı olan kişilerin e-Devlet üzerinden sözleşme yapmasına olanak sağlıyor. Kira Sözleşmesi nasıl yapılır?Taşınmaz sahibi (ev sahibi) e-Devlet sisteminde yer alan Kira Sözleşmesi İşlemleri bölümünden sözleşme hazırlayarak kaydedecek. Ardından sisteme T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giren kiracının sözleşmeyi onaylayarak barkodlu belge ile işlemi tamamlayacağı ifade edildi.İkinci aşaması 2024 yılı sonunda gelecekKira sözleşmesinin ilk aşamasının sadece ev sahibi ve kiracı arasında olacağı açıklandı. Ancak ikinci aşamada emlakçıların da sisteme dahil edilmesi bekleniyor. Kira sözleşmesinde ikinci aşamanın 2024 yılı sonunda e-Devlet sistemine geleceği belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bakan-mehmet-simsek-duyurdu-kira-sozlesmeleri-e-devlet-uzerinden-yapilacak-1089721957.html

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kira sözleşmesi işlemleri, kira edevlet