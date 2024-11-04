https://anlatilaninotesi.com.tr/20241104/yeni-sistem-basladi-kira-sozlesmeleri-e-devlet-uzerinden-yapilacak-1090021773.html
Yeni sistem başladı: Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak
Yeni sistem başladı: Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak
Sputnik Türkiye
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı duyurulmuştu... 04.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-04T18:43+0300
2024-11-04T18:43+0300
2024-11-04T18:45+0300
türkiye
kira
kira beyannamesi
kira sözleşmesi
mehmet şimşek
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
sözleşme
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Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına yönelik hizmetin ilk aşaması bugün başladı.Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen yeni sistem ev sahibi ve kiracı olan kişilerin e-Devlet üzerinden sözleşme yapmasına olanak sağlıyor. Kira Sözleşmesi nasıl yapılır?Taşınmaz sahibi (ev sahibi) e-Devlet sisteminde yer alan Kira Sözleşmesi İşlemleri bölümünden sözleşme hazırlayarak kaydedecek. Ardından sisteme T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giren kiracının sözleşmeyi onaylayarak barkodlu belge ile işlemi tamamlayacağı ifade edildi.İkinci aşaması 2024 yılı sonunda gelecekKira sözleşmesinin ilk aşamasının sadece ev sahibi ve kiracı arasında olacağı açıklandı. Ancak ikinci aşamada emlakçıların da sisteme dahil edilmesi bekleniyor. Kira sözleşmesinde ikinci aşamanın 2024 yılı sonunda e-Devlet sistemine geleceği belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241027/bakan-mehmet-simsek-duyurdu-kira-sozlesmeleri-e-devlet-uzerinden-yapilacak-1089721957.html
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kira sözleşmesi işlemleri, kira edevlet
kira sözleşmesi işlemleri, kira edevlet
Yeni sistem başladı: Kira sözleşmeleri e-Devlet üzerinden yapılacak
18:43 04.11.2024 (güncellendi: 18:45 04.11.2024)
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tarafından kira sözleşmelerinin e-Devlet sistemi üzerinden yapılmasına yönelik çalışmaların tamamlandığı duyurulmuştu. Söz konusu hizmet e-Devlet sistemi üzerinden 4 Kasım tarihinde başladı.
Kira sözleşmelerinin e-Devlet üzerinden yapılmasına yönelik hizmetin ilk aşaması bugün başladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından getirilen yeni sistem ev sahibi ve kiracı olan kişilerin e-Devlet üzerinden sözleşme yapmasına olanak sağlıyor.
Kira Sözleşmesi nasıl yapılır?
Taşınmaz sahibi (ev sahibi) e-Devlet sisteminde yer alan Kira Sözleşmesi İşlemleri bölümünden sözleşme hazırlayarak kaydedecek. Ardından sisteme T.C. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile giren kiracının sözleşmeyi onaylayarak barkodlu belge ile işlemi tamamlayacağı ifade edildi.
İkinci aşaması 2024 yılı sonunda gelecek
Kira sözleşmesinin ilk aşamasının sadece ev sahibi ve kiracı arasında olacağı açıklandı. Ancak ikinci aşamada emlakçıların da sisteme dahil edilmesi bekleniyor. Kira sözleşmesinde ikinci aşamanın 2024 yılı sonunda e-Devlet sistemine geleceği belirtildi.