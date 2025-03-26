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Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu?
Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu?
Sputnik Türkiye
Serbest piyasada dolar 38.0033 liradan güne başladı. Euro ise 41.0289 lirayı gördü. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
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Serbest piyasada dolar bugün (26 Mart 2025) saat 09:30 itibariyle 37.9837 TL’den alınıp 38.0098 TL’ye satılıyor. Dolar düne göre güne yüzde 0.07 yükselişle başladı. Euro 40.9627 TL’den alınıp 41.0355 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.03. Sterlin 49.1514 TL’den işlem görüyor.Dolar ve Euro fiyatlarıÖte yandan dün dolar en yüksek 38.0034 TL'yi en düşük 37.9248 TL'yi görerek günü 37.9765 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 41.1685 TL’den, en düşük 40.9688 TL’den işlem görürken günü 41.0165 TL olarak kapattı.Doların aylık-yıllık performansıMart ayının ilk gününe göre dolar 1,53 TL artarak yüzde 4,21 değer kazandı.Yılbaşı başlangıç değerine (35.3663 TL) göre dolar 2,64 lira artarak yüzde 7,46 oranında değer kazandı.Son bir yıla göre ise dolar; 32.2042 liradan 38.0033 liraya yükselerek değer yüzde 18,01 değer kazancı yaşadı.Euronun aylık-yıllık performansıEuro Mart ayının ilk gününe göre euro 3,20 TL artarak yüzde 8,47 değer kazandı.36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 4,54 lira artarak yüzde 12,45 oranında değer kazandı.Euro, son bir yıla göre 34.9191 liradan 41.0289 liraya yükselerek değer yüzde 17,50 değer kazancı yaşadı.
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Dolar ve Euro kuru bugün ne kadar oldu?

10:37 26.03.2025
Dolar Euro
Dolar Euro - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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Serbest piyasada dolar 38.0033 liradan güne başladı. Euro ise 41.0289 lirayı gördü.
Serbest piyasada dolar bugün (26 Mart 2025) saat 09:30 itibariyle 37.9837 TL’den alınıp 38.0098 TL’ye satılıyor.
Dolar düne göre güne yüzde 0.07 yükselişle başladı.
Euro 40.9627 TL’den alınıp 41.0355 TL’den satılıyor. Euro değişimi ise düne göre güne yüzde 0.03. Sterlin 49.1514 TL’den işlem görüyor.

Dolar ve Euro fiyatları

Öte yandan dün dolar en yüksek 38.0034 TL'yi en düşük 37.9248 TL'yi görerek günü 37.9765 TL'den tamamladı. Euro ise dün en yüksek 41.1685 TL’den, en düşük 40.9688 TL’den işlem görürken günü 41.0165 TL olarak kapattı.

Doların aylık-yıllık performansı

Mart ayının ilk gününe göre dolar 1,53 TL artarak yüzde 4,21 değer kazandı.
Yılbaşı başlangıç değerine (35.3663 TL) göre dolar 2,64 lira artarak yüzde 7,46 oranında değer kazandı.
Son bir yıla göre ise dolar; 32.2042 liradan 38.0033 liraya yükselerek değer yüzde 18,01 değer kazancı yaşadı.

Euronun aylık-yıllık performansı

Euro Mart ayının ilk gününe göre euro 3,20 TL artarak yüzde 8,47 değer kazandı.
36.4849 TL olan yılbaşı başlangıç değerine göre euro 4,54 lira artarak yüzde 12,45 oranında değer kazandı.
Euro, son bir yıla göre 34.9191 liradan 41.0289 liraya yükselerek değer yüzde 17,50 değer kazancı yaşadı.
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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