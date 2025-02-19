https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/oglu-mattia-minguzziyi-kaybeden-anne-yasemin-minguzzi-ilk-kez-konustu-katil-katildir-bunlara-cocuk-1093801543.html

Oğlu Mattia Minguzzi'yi kaybeden anne Yasemin Minguzzi ilk kez konuştu: "Katil, katildir. Bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz"

Oğlu Mattia Minguzzi'yi kaybeden anne Yasemin Minguzzi ilk kez konuştu: "Katil, katildir. Bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz"

Sputnik Türkiye

Oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'yi bıçaklı saldırı sonrasında kaybeden anne Yasemin Minguzzi, katil zanlılarıyla ilgili ilk kez konuştu. Anne Minguzzi adaletin... 19.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-19T13:58+0300

2025-02-19T13:58+0300

2025-02-19T14:05+0300

türkiye

mattia ahmet minguzzi

andrea minguzzi

yasemin minguzzi

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İstanbul'da, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. İlk kez konuşan acılı anne Minguzzi, "Başaracağım, suçlulardan hesap soracağım. Yaşayan bir ölü gibiyim" dedi.Kadıköy'de, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Milliyet'in haberine göre yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi yaşadıklarını anlatırken şunları dile getirdi: Yaşayan bir ölü gibiyimOğlunun kayıp olan kedisinin bulunduğu duyuran Minguzzi, sözlerini şöyle sürdürdü:“Oğlumun iki yıl evvel kaybolan kedisinin şimdi gelip bizi bulması bir mucizedir. Onu bana oğlum gönderdi. Onun büyük bir ruhu vardı ve bir misyon olarak dünyaya geldi. Başaracağım, suçlulardan hesap soracağım. Yaşayan bir ölü gibiyim.”

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/yogun-bakimdaydi-italyan-sefin-bicaklanan-oglu-mattia-ahmet-minguzzi-hayatini-kaybetti-1093486668.html

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mattia ahmet minguzzi, andrea minguzzi, yasemin minguzzi