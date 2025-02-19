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https://anlatilaninotesi.com.tr/20250219/oglu-mattia-minguzziyi-kaybeden-anne-yasemin-minguzzi-ilk-kez-konustu-katil-katildir-bunlara-cocuk-1093801543.html
Oğlu Mattia Minguzzi'yi kaybeden anne Yasemin Minguzzi ilk kez konuştu: "Katil, katildir. Bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz"
Oğlu Mattia Minguzzi'yi kaybeden anne Yasemin Minguzzi ilk kez konuştu: "Katil, katildir. Bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz"
Sputnik Türkiye
Oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'yi bıçaklı saldırı sonrasında kaybeden anne Yasemin Minguzzi, katil zanlılarıyla ilgili ilk kez konuştu. Anne Minguzzi adaletin... 19.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-19T13:58+0300
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İstanbul'da, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. İlk kez konuşan acılı anne Minguzzi, "Başaracağım, suçlulardan hesap soracağım. Yaşayan bir ölü gibiyim" dedi.Kadıköy'de, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Milliyet'in haberine göre yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi yaşadıklarını anlatırken şunları dile getirdi: Yaşayan bir ölü gibiyimOğlunun kayıp olan kedisinin bulunduğu duyuran Minguzzi, sözlerini şöyle sürdürdü:“Oğlumun iki yıl evvel kaybolan kedisinin şimdi gelip bizi bulması bir mucizedir. Onu bana oğlum gönderdi. Onun büyük bir ruhu vardı ve bir misyon olarak dünyaya geldi. Başaracağım, suçlulardan hesap soracağım. Yaşayan bir ölü gibiyim.”
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Oğlu Mattia Minguzzi'yi kaybeden anne Yasemin Minguzzi ilk kez konuştu: "Katil, katildir. Bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz"

13:58 19.02.2025 (güncellendi: 14:05 19.02.2025)
© Hakan AkgünMattia Ahmet Minguzzi
Mattia Ahmet Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 19.02.2025
© Hakan Akgün
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Oğlu Ahmet Mattia Minguzzi'yi bıçaklı saldırı sonrasında kaybeden anne Yasemin Minguzzi, katil zanlılarıyla ilgili ilk kez konuştu. Anne Minguzzi adaletin yerini bulması için sonuna kadar savaşacağını söyledi.
İstanbul'da, İtalyan şef Andrea Minguzzi ile çellist Yasemin Akıncılar Minguzzi'nin 14 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, bıçaklı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmişti. İlk kez konuşan acılı anne Minguzzi, "Başaracağım, suçlulardan hesap soracağım. Yaşayan bir ölü gibiyim" dedi.
Kadıköy'de, 24 Ocak'ta arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemesi almak için gittiği pazarda, B.B. (15) ve U.B. (16) arasında çıkan tartışmada B.B. tarafından 5 kez bıçaklanan 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, tedavi gördüğü hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti. Milliyet'in haberine göre yaşamını yitiren Mattia Ahmet Minguzzi’nin annesi Yasemin Akıncılar Minguzzi yaşadıklarını anlatırken şunları dile getirdi:
“Zor bir süreç. Katil, katildir. Cani, canidir. Çocuk indiriminden her iki suçlunun da yararlanmaması için tüm yetkililere sesleniyorum. Görüntüler açık ve net. Bunlara ‘çocuk’ diyemezsiniz. Adalet yerine gelene kadar ben ayakta duracağım. Durmak zorundayım. Benim oğlum dünyaya geldiğinde gözünde doğum lekesi vardı. Bana dediler ki ‘melek öpücük kondurmuş bu çocuğun gözüne’. Büyük bir ruhu vardı onun. Bu benim görevim. Milyonların arkamda olduğunu biliyorum. Değil ülkeyi, dünyayı ayağa kaldıracağım.”

Yaşayan bir ölü gibiyim

Oğlunun kayıp olan kedisinin bulunduğu duyuran Minguzzi, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Oğlumun iki yıl evvel kaybolan kedisinin şimdi gelip bizi bulması bir mucizedir. Onu bana oğlum gönderdi. Onun büyük bir ruhu vardı ve bir misyon olarak dünyaya geldi. Başaracağım, suçlulardan hesap soracağım. Yaşayan bir ölü gibiyim.”
Mattia Ahmet Minguzzi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
TÜRKİYE
Yoğun bakımdaydı: İtalyan şefin bıçaklanan oğlu Mattia Ahmet Minguzzi hayatını kaybetti
8 Şubat, 11:17
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