https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/bodrum-fk-fenerbahce-maci-ne-zaman-saat-kacta-hangi-kanalda-muhtemel-11de-kimler-var-1094958442.html

Bodrum FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?

Bodrum FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'de kimler var?

Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de 29. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya gelecek. Peki Bodrum FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta... 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T17:17+0300

2025-03-28T17:17+0300

2025-03-28T17:17+0300

spor

fenerbahçe

jose mourinho

dusan tadic

edin dzeko

cenk tosun

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Süper Lig'e milli maçlar nedeniyle verilen aranın ardından sezon bu hafta sonu oynanacak maçlarla devam edecek. Bodrum FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak. Bosna Hersek Milli Takımı'nda sakatlanan Edin Dzeko'yle birlikte Japonya'ya transferi iptal olan Cenk Tosun kadroda yer alıyor. Sarı-lacivertli ekibin deneyimli futbolcusu Dusan Tadic, bu maçta forma giymesi halinde Fenerbahçe kariyerinin 100. maçına çıkacak. Peki Bodrum FK-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrum FK-Fenerbahçe maçı hangi kanalda?Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında bugün Sipay Bodrum FK ile deplasmanda karşılaşacak. Grey Beton Bodrum Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak.Fenerbahçe taraftarı, cezası sebebiyle Bodrum deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Ligde son maçında taraftarı önünde Reeder Samsunspor ile golsüz berabere kalan Fenerbahçe, maç eksiğiyle lider Galatasaray'ın 9 puan gerisine düştü. 26 lig maçında 19 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 62 puanla ikinci sırada bulunuyor.Fenerbahçe'de muhtemel 11'de kimler var?Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Skriniar, Yusuf, Oğuz, İsmail, Szymanski, Kostic, Tadic, En-Nesyri, Talisca

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/besiktastan-derbi-yabanci-hakem-hamlesi-dunyaca-unlu-isim-istanbula-geliyor-1094951068.html

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Sputnik Türkiye

fenerbahçe, jose mourinho, dusan tadic, edin dzeko, cenk tosun