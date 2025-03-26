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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Sputnik Türkiye
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu. 26.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-26T16:36+0300
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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman?Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:28 Mart Cuma:16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan29 Mart Cumartesi:13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol31 Mart Pazartesi:20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler
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hakem, beşiktaş, galatasaray
hakem, beşiktaş, galatasaray

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

16:36 26.03.2025 (güncellendi: 17:15 26.03.2025)
© AAhakem
hakem - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
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Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.
Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:

28 Mart Cuma:

16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak
16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan
20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır
20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

29 Mart Cumartesi:

13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün
16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük
16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan
20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol

31 Mart Pazartesi:

20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler
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