https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/besiktas-galatasaray-derbisinin-hakemi-belli-oldu-1094888564.html

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Sputnik Türkiye

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi Yasin Kol oldu. 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T16:36+0300

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2025-03-26T17:15+0300

spor

hakem

beşiktaş

galatasaray

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Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman?Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulundan (MHK) yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş ile Galatasaray arasında 29 Mart Cumartesi günü oynanacak derbide hakem Yasin Kol görev alacak.Ligde 29. hafta maçlarında görev yapacak hakemler şöyle:28 Mart Cuma:16.00 Bellona Kayserispor-Atakaş Hatayspor: Batuhan Kolak16.00 Onvo Antalyaspor-Corendon Alanyaspor: Burak Pakkan20.30 TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK: Oğuzhan Çakır20.30 Sipay Bodrum FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan29 Mart Cumartesi:13.30 Net Global Sivasspor-Adana Demirspor: Ozan Ergün16.00 Reeder Samsunspor-Kasımpaşa: Zorbay Küçük16.00 Trabzonspor-Göztepe: Ali Şansalan20.30 Beşiktaş-Galatasaray: Yasin Kol31 Mart Pazartesi:20.00 ikas Eyüpspor-RAMS Başakşehir: Arda Kardeşler

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250324/besiktastan-derbi-icin-hakem-aciklamasi-1094819869.html

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