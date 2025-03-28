Bakan Yumaklı: Siz o 'Tarım bitti, mahvolduk' diyenlere bakmayın Avrupa'da birinci ve dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız

"Siz o 'Tarım bitti, mahvolduk' diyenlere bakmayın. Bizler tarımsal hasılada Avrupa'da birinci ve dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız. Kendi kendimize yeterlilikte birçok ülkenin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz. Herkesin kendinde olmayana gıpta ettiği, hasretle baktığı bir dönemde bu ülkede 206 başlıkta binlerce ürünü üretiyoruz. Hem kendi ihtiyacımız için hem de ihracatla ülkemize, ekonomimize katkı için kullanıyoruz. Elbette bir tarım şehri olan Kırşehir'de bunun en büyük mimarlarından bir tanesi."