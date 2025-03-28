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Bakan Yumaklı: Siz o 'Tarım bitti, mahvolduk' diyenlere bakmayın Avrupa'da birinci ve dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız
Bakan Yumaklı: Siz o 'Tarım bitti, mahvolduk' diyenlere bakmayın Avrupa'da birinci ve dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca düzenlenen 'Vefa İftarı' programında açıklamalarda bulundu. Yumaklı "Siz o 'Tarım... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı 'bereketin yüzyılı' olarak taçlandıracaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:Ayrıca Yumaklı, Kırşehir'e kırsal kalkınma için ilk etapta 80 milyon liralık bir kaynak ayırdıklarını vurguladı.Devlet Su İşlerinin Kırşehir için 2.2 milyar lira bütçeli 28 işinin şu anda programa girdiğini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:
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i̇brahim yumaklı, kırşehir, tarım, tarım ve orman bakanlığı
i̇brahim yumaklı, kırşehir, tarım, tarım ve orman bakanlığı

Bakan Yumaklı: Siz o 'Tarım bitti, mahvolduk' diyenlere bakmayın Avrupa'da birinci ve dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız

21:29 28.03.2025
© AA / Ayşe YıldızTarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AA / Ayşe Yıldız
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca düzenlenen 'Vefa İftarı' programında açıklamalarda bulundu. Yumaklı "Siz o 'Tarım bitti, mahvolduk' diyenlere bakmayın. Bizler tarımsal hasılada Avrupa'da birinci ve dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Yüzyılı'nı 'bereketin yüzyılı' olarak taçlandıracaklarını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Siz o 'Tarım bitti, mahvolduk' diyenlere bakmayın. Bizler tarımsal hasılada Avrupa'da birinci ve dünyanın ilk 10 ülkesi arasındayız. Kendi kendimize yeterlilikte birçok ülkenin gıpta ile baktığı bir ülkeyiz. Herkesin kendinde olmayana gıpta ettiği, hasretle baktığı bir dönemde bu ülkede 206 başlıkta binlerce ürünü üretiyoruz. Hem kendi ihtiyacımız için hem de ihracatla ülkemize, ekonomimize katkı için kullanıyoruz. Elbette bir tarım şehri olan Kırşehir'de bunun en büyük mimarlarından bir tanesi."
Ayrıca Yumaklı, Kırşehir'e kırsal kalkınma için ilk etapta 80 milyon liralık bir kaynak ayırdıklarını vurguladı.
Devlet Su İşlerinin Kırşehir için 2.2 milyar lira bütçeli 28 işinin şu anda programa girdiğini anlatan Yumaklı, şunları kaydetti:

Bunun da yaklaşık 1 milyar liraya yakın ödeneği ayrıldı, yani hızlıca başlayacağız ve inşallah hepimizin özlemini duyduğu, belki de sözlerimizin başlangıcı olan suyu Kırşehir'in sorunu olmaktan çıkarmak için gayret edeceğiz. Kaman Yukarı Çiftlik Göleti Sulamasının ikinci kısmını inşallah bu yıl bitireceğiz. Kırşehir Kaman içme suyu isale hattını programa aldık, bunu da belirtmek istiyorum. Karova Barajı İletim Hattı yenilemesini programa aldık. Organize Sanayi Bölgesinin genişleme konusu Kırşehir'in istihdamı için önemliydi. Bu da bütün işlemleri bitmiş bakanlığımıza gelmişti. Bugün de bunun onayını verdiğimizi paylaşmak istiyorum. Küçük Sanayi Sitesi ile ilgili talebi de bugün itibarıyla onaylamış olduk, Kırşehir'imize hayırlı olsun inşallah.

Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
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