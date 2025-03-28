https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ankarada-iki-arac-kafa-kafaya-carpisti-6-olu-3-yarali-1094946280.html

Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı

Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı

Sputnik Türkiye

Ankara Haymana'da meydana gelen trafik kazasında altı kişi hayatını kaybetti. 28.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-28T13:16+0300

2025-03-28T13:16+0300

2025-03-28T13:16+0300

türki̇ye

ankara

haymana

trafik kazası

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Ramazan Bayramı öncesinde Ankara Haymana'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında altı kişi hayatını kaybetti. Hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada üç kişi de yaralandı. Ankara Haymana yolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/icisleri-bakanligi-bayram-tedbirlerini-acikladi--bu-araclarin-trafige-cikisi-yasak-1094915233.html

türki̇ye

ankara

haymana

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ankara, haymana, trafik kazası