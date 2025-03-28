https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/ankarada-iki-arac-kafa-kafaya-carpisti-6-olu-3-yarali-1094946280.html
Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı
Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı
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Ankara Haymana'da meydana gelen trafik kazasında altı kişi hayatını kaybetti. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T13:16+0300
2025-03-28T13:16+0300
2025-03-28T13:16+0300
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ankara
haymana
trafik kazası
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Ramazan Bayramı öncesinde Ankara Haymana'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında altı kişi hayatını kaybetti. Hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada üç kişi de yaralandı. Ankara Haymana yolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250327/icisleri-bakanligi-bayram-tedbirlerini-acikladi--bu-araclarin-trafige-cikisi-yasak-1094915233.html
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ankara, haymana, trafik kazası
ankara, haymana, trafik kazası
Ankara'da iki araç kafa kafaya çarpıştı: 6 ölü, 3 yaralı
Ankara Haymana'da meydana gelen trafik kazasında altı kişi hayatını kaybetti.
Ramazan Bayramı öncesinde Ankara Haymana'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında altı kişi hayatını kaybetti. Hatalı sollama nedeniyle meydana geldiği iddia edilen kazada üç kişi de yaralandı.
Ankara Haymana yolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen 31 GE 368 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 EPP 091 plakalı otomobille Haymana-Konya bağlantı yolunun 7. kilometresinde çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 6 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, Haymana ve Ankara'daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.
Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri, jandarma ekiplerinin ve cumhuriyet savcısının yaptığı inceleme sonrası Haymana Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.