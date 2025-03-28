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ALES giriş belgeleri erişime açıldı: ALES ne zaman?
ALES giriş belgeleri erişime açıldı: ALES ne zaman?
Sputnik Türkiye
ÖSYM, 13 Nisan'da yapılacak 2025-ALES/1 sınavının giriş belgelerini erişime açtığını duyurdu. Adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesinden... 28.03.2025, Sputnik Türkiye
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akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
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2025-ALES/1'e girecek adayların sınav merkezi, bina ve salon detaylarını içeren giriş belgeleri erişime açıldı.Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek olan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/1) sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecekler. Belgeleri görüntülemek için adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.ALES ne zaman yapılacak?ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınavın tarihi 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00 olarak açıklanırken zamanında binaya giriş yapmayan adayların sınava alınmayacağı vurgulandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ales-sonuclari-aciklandi--1091229760.html
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akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), ales, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), ales, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi, ortak sınav takvimi, ortak sınav

ALES giriş belgeleri erişime açıldı: ALES ne zaman?

18:19 28.03.2025
© AAösym / yds /ales
ösym / yds /ales - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© AA
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ÖSYM, 13 Nisan'da yapılacak 2025-ALES/1 sınavının giriş belgelerini erişime açtığını duyurdu. Adaylar, sınav yerlerini öğrenmek için ÖSYM'nin resmi sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yapabilecek. Sınav günü adayların 10.00'dan sonra binalara alınmayacağı belirtildi.
2025-ALES/1'e girecek adayların sınav merkezi, bina ve salon detaylarını içeren giriş belgeleri erişime açıldı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 13 Nisan 2025 tarihinde düzenlenecek olan 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2025-ALES/1) sınav giriş belgelerini adayların erişimine açtı. Adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içeren sınav giriş belgelerini ÖSYM'nin resmi internet sitesi olan ais.osym.gov.tr adresinden temin edebilecekler. Belgeleri görüntülemek için adayların T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM aday şifreleri ile sisteme giriş yapmaları gerekiyor.

ALES ne zaman yapılacak?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, sınavın tarihi 13 Nisan 2025 Pazar günü saat 10.00 olarak açıklanırken zamanında binaya giriş yapmayan adayların sınava alınmayacağı vurgulandı.
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
TÜRKİYE
ALES sonuçları açıklandı
6 Aralık 2024, 10:28
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