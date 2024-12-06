https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ales-sonuclari-aciklandi--1091229760.html

ALES sonuçları açıklandı

ALES sonuçları açıklandı

Sputnik Türkiye

ALES sınav sonuçları açıklandı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-06T10:28+0300

2024-12-06T10:28+0300

2024-12-06T10:28+0300

türkiye

ales

akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)

yök

yükseköğretim kurulu (yök)

yökdil

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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

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ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), yök, yükseköğretim kurulu (yök), yökdil, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi