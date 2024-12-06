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ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
ALES sınav sonuçları açıklandı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), yök, yükseköğretim kurulu (yök), yökdil, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi
ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), yök, yükseköğretim kurulu (yök), yökdil, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi

ALES sonuçları açıklandı

10:28 06.12.2024
© AAYÖK
YÖK - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
© AA
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ALES sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
Okul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.12.2024
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