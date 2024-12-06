https://anlatilaninotesi.com.tr/20241206/ales-sonuclari-aciklandi--1091229760.html
ALES sonuçları açıklandı
ALES sonuçları açıklandı
Sputnik Türkiye
ALES sınav sonuçları açıklandı. 06.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-06T10:28+0300
2024-12-06T10:28+0300
2024-12-06T10:28+0300
türkiye
ales
akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales)
yök
yükseköğretim kurulu (yök)
yökdil
sınav
sınav soruları
sınav yerleri
sınav sistemi
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.
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ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), yök, yükseköğretim kurulu (yök), yökdil, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi
ales, akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavı (ales), yök, yükseköğretim kurulu (yök), yökdil, sınav, sınav soruları, sınav yerleri, sınav sistemi
ALES sonuçları açıklandı
ALES sınav sonuçları açıklandı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/3) sonuçlarını açıkladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 17 Kasım'da uygulanan 2024-ALES/3'ün değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden, vatandaşlık numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.