Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olacak

"Özgür Özel tam bir zamanda zamanlama ustası. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunun işaretini de Sözcü Gazetesi’nden Güney Öztürk’e verdiği röportajda verdi. Özgür Özel ne diyor; “Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını zorlayacağız. Başka isim yok gündemimizde. Ama asıl plan bir sonraki cümlede gizli. “Ama İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır. Özgür Özel’in planı belli oldu. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince cumhurbaşkanı adayı olacak. Özgür Özel bunun provasını yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olunca onun adına grup başkanı oldu. O sıfatla Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etti. Şimdi de Ekrem İmamoğlu adına cumhurbaşkanı adayı olma formülüyle İmamoğlu’nu devre dışı bırakacak. Diyeceksiniz ki Mansur Yavaş faktörü ne olacak? Mansur Yavaş, Saraçhane’deki konuşmasında pamuk şekeri göndermesi ile DEM Parti’nin şimşeklerini üzerine çekti. Bir kez daha Mansur Yavaş’ın DEM Parti seçmeninden oy alamayacağı ortaya çıktı. Bu durum Özgür Özel’in eline çok büyük bir koz verdi. Mansur Yavaş’ın ismini anmadan DEM Partililerden özür diledi. Adaylık sürecine girilince Özgür Özel, Mansur Yavaş DEM seçmeninden oy alamayacağı için seçimi kazanamaz tezini işleyecek. Genel başkanlık gücünü de kullanarak Mansur Yavaş’ın CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmasına imkân tanımayacak."