https://anlatilaninotesi.com.tr/20250328/abdulkadir-selvi-imamoglunun-cumhurbaskani-adayi-olamayacagi-kesinlesince-ozgur-ozel-cumhurbaskani-1094937758.html
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olacak
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olacak
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olacağını öne sürdü. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
2025-03-28T09:45+0300
2025-03-28T09:45+0300
2025-03-28T09:45+0300
poli̇ti̇ka
abdulkadir selvi
özgür özel
mansur yavaş
ekrem i̇mamoğlu
saraçhane
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in planının cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu iddia etti.Selvi, bugünkü köşe yazısında konuya şu şekilde açıklık getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/yavas-ve-kilicdaroglundan-ekrem-imamogluna--ziyaret-1094894626.html
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abdulkadir selvi, özgür özel, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, saraçhane
abdulkadir selvi, özgür özel, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, saraçhane
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olacak
Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olacağını öne sürdü.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in planının cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu iddia etti.
Selvi, bugünkü köşe yazısında konuya şu şekilde açıklık getirdi:
"Özgür Özel tam bir zamanda zamanlama ustası. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunun işaretini de Sözcü Gazetesi’nden Güney Öztürk’e verdiği röportajda verdi. Özgür Özel ne diyor; “Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını zorlayacağız. Başka isim yok gündemimizde. Ama asıl plan bir sonraki cümlede gizli. “Ama İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır. Özgür Özel’in planı belli oldu. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince cumhurbaşkanı adayı olacak. Özgür Özel bunun provasını yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olunca onun adına grup başkanı oldu. O sıfatla Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etti. Şimdi de Ekrem İmamoğlu adına cumhurbaşkanı adayı olma formülüyle İmamoğlu’nu devre dışı bırakacak. Diyeceksiniz ki Mansur Yavaş faktörü ne olacak? Mansur Yavaş, Saraçhane’deki konuşmasında pamuk şekeri göndermesi ile DEM Parti’nin şimşeklerini üzerine çekti. Bir kez daha Mansur Yavaş’ın DEM Parti seçmeninden oy alamayacağı ortaya çıktı. Bu durum Özgür Özel’in eline çok büyük bir koz verdi. Mansur Yavaş’ın ismini anmadan DEM Partililerden özür diledi. Adaylık sürecine girilince Özgür Özel, Mansur Yavaş DEM seçmeninden oy alamayacağı için seçimi kazanamaz tezini işleyecek. Genel başkanlık gücünü de kullanarak Mansur Yavaş’ın CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmasına imkân tanımayacak."