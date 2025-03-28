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Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olacak
Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olacak
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Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olacağını öne sürdü. 28.03.2025, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in planının cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu iddia etti.Selvi, bugünkü köşe yazısında konuya şu şekilde açıklık getirdi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/yavas-ve-kilicdaroglundan-ekrem-imamogluna--ziyaret-1094894626.html
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abdulkadir selvi, özgür özel, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, saraçhane
abdulkadir selvi, özgür özel, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, saraçhane

Abdulkadir Selvi: İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olacak

09:45 28.03.2025
© Fotoğraf : CHPCHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş - Sputnik Türkiye, 1920, 28.03.2025
© Fotoğraf : CHP
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Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Özgür Özel olacağını öne sürdü.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından CHP lideri Özgür Özel'in planının cumhurbaşkanı adayı olmak olduğunu iddia etti.
Selvi, bugünkü köşe yazısında konuya şu şekilde açıklık getirdi:

"Özgür Özel tam bir zamanda zamanlama ustası. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayı olacak. Bunun işaretini de Sözcü Gazetesi’nden Güney Öztürk’e verdiği röportajda verdi. Özgür Özel ne diyor; “Biz aday göstermenin son gününe kadar Ekrem İmamoğlu’nun adaylığını zorlayacağız. Başka isim yok gündemimizde. Ama asıl plan bir sonraki cümlede gizli. “Ama İmamoğlu’nun resmi adaylığı mümkün olmazsa birisi çıkar aday. İmamoğlu’nun yerine kimin olduğunun önemi yok. Ekrem İmamoğlu adına bu seçimi kazanır. Özgür Özel’in planı belli oldu. Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olamayacağı kesinleşince cumhurbaşkanı adayı olacak. Özgür Özel bunun provasını yapmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olunca onun adına grup başkanı oldu. O sıfatla Kılıçdaroğlu’nu tasfiye etti. Şimdi de Ekrem İmamoğlu adına cumhurbaşkanı adayı olma formülüyle İmamoğlu’nu devre dışı bırakacak. Diyeceksiniz ki Mansur Yavaş faktörü ne olacak? Mansur Yavaş, Saraçhane’deki konuşmasında pamuk şekeri göndermesi ile DEM Parti’nin şimşeklerini üzerine çekti. Bir kez daha Mansur Yavaş’ın DEM Parti seçmeninden oy alamayacağı ortaya çıktı. Bu durum Özgür Özel’in eline çok büyük bir koz verdi. Mansur Yavaş’ın ismini anmadan DEM Partililerden özür diledi. Adaylık sürecine girilince Özgür Özel, Mansur Yavaş DEM seçmeninden oy alamayacağı için seçimi kazanamaz tezini işleyecek. Genel başkanlık gücünü de kullanarak Mansur Yavaş’ın CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olmasına imkân tanımayacak."

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, - Sputnik Türkiye, 1920, 26.03.2025
TÜRKİYE
Yavaş ve Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
26 Mart, 20:21
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