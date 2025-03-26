Yavaş ve Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret
20:21 26.03.2025 (güncellendi: 20:22 26.03.2025)
© AA / Ayşenur BulutAnkara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş,
© AA / Ayşenur Bulut
Abone ol
ABB Başkanı Yavaş ve Kılıçdaroğlu, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Mansur Yavaş ayrıca tutuklu bulunan belediye başkanları ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a da ziyarette bulunduğunu belirtti. İmamoğlu'nu ziyaret edenler arasında CHP milletvekilleri ve büyükşehir belediye başkanları da vardı.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.
Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun suçsuz olduğuna inandığı için moralinin yüksek olduğunu söyledi.
Yavaş, yapılan uygulamanın eşit bir şekilde herkese karşı uygulanması gerektiğini ifade ederek şunları dile getirdi:
"Elbette , yargılanalım. Varsın suç olan cezasını da çeksin ancak yapılan uygulama eşit bir şekilde herkese karşı uygulanması lazım. Masumiyet ilkesi, lekelenme hakkı ihlal ediliyor. Hazırlık soruşturmalarına gizli olması gerekirken daha odadan çıkar çıkmaz binlerce mesajla bütün Türkiye'ye bu gizli olması gereken soruşturmaya ait bilgiler yayılıyor. O yetmiyor hatta bazı yorumcular önümüzdeki günlerde yargılamada nelerin olacağını da anlatıyor. Bu hukukun siyasallaştığını gösterir, başka bir şey değil. Tutuksuz yargılansın, deliller halkın önüne açılsın, rahat bir şekilde herkes hesabını versin."
Gündemde olan konser soruşturmasıyla ilgili görüşü sorulan Yavaş şu yanıtı verdi:
"9 mesai arkadaşımız hakkında soruşturma izni verildi. Onlar itirazlarını yapıyorlar. İtirazların sonucunda eğer yargılanmalarına karar verilirse onlar da yargılanacaklar. Kendilerini savunacaklar en azından. Bir de kış raporları incelenecek, gerçek ortaya çıkacak. Suçlu varsa cezasını çekecek. Hiçbir zaman hiç kimse, kimseyi savunmuyor."
Yavaş, cezaevinde tutuklu bulunan belediye başkanları ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da ziyaret ettiğini ifade etti.
Yavaş'ın ardından İmamoğlu'nu ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu çok moralli gördüğünü, bunun için çok mutlu olduğunu ve moralli olmasının temelinde kendisinin haklılık inancı olduğunu belirtti.
İBB Başkanlığı gibi önemli bir görevi yaparken bir kişinin hapse atılmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:
"Ekrem Bey, bugüne kadar herhangi bir talep geldiğinde gitti ifadesini verdi. Dolayısıyla tutuklanması, hapse atılması demokrasi açısından da insan hakları açısından da doğru bir davranış değildir. Biraz sohbet ettik, konuştuk. Türkiye meselelerini konuştuk, Orta Doğu'yu konuştuk, kendisi bazı notlar aldı. Zaten bir defteriyle gelmişti, kalemiyle gelmişti."
Kılıçdaroğlu, bir sonraki hafta yine İmamoğlu'nu ziyarete geleceğini söyledi.
Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun dışında CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ile Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.