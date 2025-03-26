https://anlatilaninotesi.com.tr/20250326/yavas-ve-kilicdaroglundan-ekrem-imamogluna--ziyaret-1094894626.html

Yavaş ve Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Yavaş ve Kılıçdaroğlu'ndan Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

Sputnik Türkiye

ABB Başkanı Yavaş ve Kılıçdaroğlu, Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti. Mansur Yavaş ayrıca tutuklu bulunan belediye başkanları... 26.03.2025, Sputnik Türkiye

2025-03-26T20:21+0300

2025-03-26T20:21+0300

2025-03-26T20:22+0300

türki̇ye

kemal kılıçdaroğlu

mansur yavaş

ekrem i̇mamoğlu

ankara

chp

ziyaret

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Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş ve eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tutuklanan İstanbul Büyükşehir Ekrem İmamoğlu'nu Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Mansur Yavaş, İmamoğlu'nun suçsuz olduğuna inandığı için moralinin yüksek olduğunu söyledi.Yavaş, yapılan uygulamanın eşit bir şekilde herkese karşı uygulanması gerektiğini ifade ederek şunları dile getirdi:Gündemde olan konser soruşturmasıyla ilgili görüşü sorulan Yavaş şu yanıtı verdi:Yavaş, cezaevinde tutuklu bulunan belediye başkanları ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı da ziyaret ettiğini ifade etti.Yavaş'ın ardından İmamoğlu'nu ziyaret eden eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nu çok moralli gördüğünü, bunun için çok mutlu olduğunu ve moralli olmasının temelinde kendisinin haklılık inancı olduğunu belirtti. İBB Başkanlığı gibi önemli bir görevi yaparken bir kişinin hapse atılmasını doğru bulmadığını belirten Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:Kılıçdaroğlu, bir sonraki hafta yine İmamoğlu'nu ziyarete geleceğini söyledi.Yavaş ve Kılıçdaroğlu'nun dışında CHP milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Veli Ağbaba ile Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanı Zeydan Karalar ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer de Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.

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kemal kılıçdaroğlu, mansur yavaş, ekrem i̇mamoğlu, ankara, chp, ziyaret